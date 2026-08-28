Utgrävare snubblar över nya mumier varje gång – lokalbefolkningen rasar

Vill undersöka lämningar på plats

Att ta hand om alla lämningar är samtidigt en logistisk utmaning. Det skulle krävas hundratals lastbilar för att flytta de kroppar som riskerar att exponeras.

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Museerna har dessutom begränsat utrymme och måste skydda mumierna från bland annat ljus och temperaturförändringar.

Arkeologerna vill därför i första hand kunna undersöka lämningarna på plats och sedan återbegrava dem. Ett nytt museum som håller på att byggas söder om Arica väntas förbättra möjligheterna att bevara och visa delar av kulturarvet.

År 2021 förde Unesco upp Chinchorros lämningar och kulturlandskap på världsarvslistan. Förhoppningen är att statusen ska kunna bidra till både bevarande och turism.

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Kan bli ett resmål

Men utvecklingen har skapat en konflikt med lokalbefolkningen. I Camaronesdalen har ett mindre fiskesamhälle byggt bostäder inom världsarvsområdet.

Unesco vill att invånarna ska flytta eftersom bebyggelsen riskerar att skada lämningarna, medan de boende ser få alternativ.

Samtidigt ser vissa invånare turismen som en möjlighet. För äldre fiskare kan arbeten som turistguider ge en ny försörjning och samtidigt bidra till att föra kunskapen om Chinchorro-kulturen vidare.

Arkeologerna hoppas nu kunna skapa ett forsknings- och besökscentrum tillsammans med lokalbefolkningen.

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