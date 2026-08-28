För flera tusen år sedan begravdes ett stort antal människor som mumier. Dessa skelett börjar nu komma upp till ytan och skapar problem i Sydamerika.
Utgrävare snubblar över nya mumier varje gång – lokalbefolkningen rasar
Längs en 600 kilometer lång kuststräcka i Atacamaöknen, från södra Peru till norra Chile, finns lämningar efter Chinchorro-kulturen.
Det är en av världens äldsta kulturer som medvetet mumifierade sina döda.
Chinchorrofolket levde längs kusten mellan omkring 7000 och 1000 före vår tideräkning och försörjde sig främst genom jakt och fiske.
Kommer upp till ytan
Till skillnad från många andra forntida kulturer mumifierade de människor oavsett social status. Det innebär att det i dag finns ett stort antal bevarade kroppar i området, skriver The Economist.
Nu har lämningarna blivit ett växande problem. Extremt starka vindar och ökad mänsklig aktivitet har påskyndat erosionen, vilket gör att allt fler mumier och skelett kommer upp till markytan.
Arkeologer hittar regelbundet nya lämningar kring Caleta Camarones, söder om Arica. I stället för att gräva upp kropparna försöker forskarna ofta begrava dem igen.
Den torra miljön i Atacama har bidragit till att bevara kropparna i tusentals år, och forskarna bedömer att marken i många fall erbjuder bättre förhållanden än dagens museer.
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Vill undersöka lämningar på plats
Att ta hand om alla lämningar är samtidigt en logistisk utmaning. Det skulle krävas hundratals lastbilar för att flytta de kroppar som riskerar att exponeras.
Museerna har dessutom begränsat utrymme och måste skydda mumierna från bland annat ljus och temperaturförändringar.
Arkeologerna vill därför i första hand kunna undersöka lämningarna på plats och sedan återbegrava dem. Ett nytt museum som håller på att byggas söder om Arica väntas förbättra möjligheterna att bevara och visa delar av kulturarvet.
År 2021 förde Unesco upp Chinchorros lämningar och kulturlandskap på världsarvslistan. Förhoppningen är att statusen ska kunna bidra till både bevarande och turism.
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Kan bli ett resmål
Men utvecklingen har skapat en konflikt med lokalbefolkningen. I Camaronesdalen har ett mindre fiskesamhälle byggt bostäder inom världsarvsområdet.
Unesco vill att invånarna ska flytta eftersom bebyggelsen riskerar att skada lämningarna, medan de boende ser få alternativ.
Samtidigt ser vissa invånare turismen som en möjlighet. För äldre fiskare kan arbeten som turistguider ge en ny försörjning och samtidigt bidra till att föra kunskapen om Chinchorro-kulturen vidare.
Arkeologerna hoppas nu kunna skapa ett forsknings- och besökscentrum tillsammans med lokalbefolkningen.
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