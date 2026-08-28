Polskt underskott långt över EU-taket

I fjol låg Polens underskott på 7,3 procent och i april beräknades årets underskott sjunka marginellt till 6,8 procent av BNP.

Taket i EU:s stabilitetspakt ligger på 3 procent av BNP i underskott och bryter ett land mot detta kan EU-kommissionen ställa krav på åtgärder, med hot om sanktioner och böter.

Tillväxten i Polen beräknas nästa år till 3 procent, medan inflationen antas hamna på 2,8 procent i genomsnitt under året, uppger Domanski.

Det stora underskottet förklaras bland annat av försvarsanslag på drygt 4,5 procent av BNP 2027.