Polskt underskott långt över EU-taket
Polens regering räknar med att budgetunderskottet 2027 blir 7,1 procent av BNP, enligt finansminister Andrzej Domanski.
Det är ungefär på samma nivå som 2026 års underskott ser ut att bli, säger han på en presskonferens i Warszawa.
I fjol låg Polens underskott på 7,3 procent och i april beräknades årets underskott sjunka marginellt till 6,8 procent av BNP.
Taket i EU:s stabilitetspakt ligger på 3 procent av BNP i underskott och bryter ett land mot detta kan EU-kommissionen ställa krav på åtgärder, med hot om sanktioner och böter.
Tillväxten i Polen beräknas nästa år till 3 procent, medan inflationen antas hamna på 2,8 procent i genomsnitt under året, uppger Domanski.
Det stora underskottet förklaras bland annat av försvarsanslag på drygt 4,5 procent av BNP 2027.