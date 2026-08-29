Företag betalar 952 miljarder för karensavdrag – "har inte råd"

Nominellt har kostnaden mer än fördubblats på femton år.

Bakom beräkningen står Institut der deutschen Wirtschaft i Köln, som står arbetsgivarsidan nära, enligt Westdeutsche Zeitung. När IW förra året redovisade samma beräkning pekade man på stigande sjuktal, en åldrande arbetskraft och fler psykiatriska diagnoser, och varnade för enkla skuldbeläggningar.

Företagen har inte råd med frånvaron

Tyska arbetsgivare betalar sjuklön från dag ett, i upp till sex veckor per kalenderår för en och samma sjukdom.

Koalitionen mellan CDU/CSU och SPD beslutade i juli att kräva läkarintyg redan från första sjukdagen, mot fjärde dagen i dag, och att avskaffa sjukskrivning per telefon.

Förbundskansler Friedrich Merz kallade det ”ett hårt beslut” och sa samtidigt att företagen inte har råd med den konkurrensnackdel som långa frånvaroperioder medför, enligt Deutsches Ärzteblatt.

Arbetsmarknadsminister Bärbel Bas (SPD) uppger att partiet stoppade både karensdagar och sänkt sjuklön, som Union ville ha, och i gengäld motvilligt accepterade intygskravet.

Nu ifrågasätter hon beslutet offentligt, enligt Berliner Sonntagsblatt. CDU:s arbetstagarflygel svarade att det man beslutar gemensamt också bör företrädas gemensamt.