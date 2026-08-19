Kräver val: Nu utmanas Zelenskyj inifrån Ukraina

Vill inte tillbaka till regeringen

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Volodymyr Zelenskyj har sedan erbjudit Fedorov att komma tillbaka till regeringen som vice premiärminister, men Fedorov har nobbat.

I stället har han distanserat sig från Zelenskyj, medveten om sin egen popularitet och med stöd av demonstrationer i flera städer för honom.

Nu utmanar Fedorov den sittande ledningen och Zelenskyj direkt genom att kräva val i Ukraina i närtid.

Fedorov säger att ”demokratin inte får hållas som gisslan av Ryssland”, enligt Reuters.

”Vi måste hitta en laglig, säker och realistisk mekanism som gör det möjligt för Ukraina att återuppta sin fullständiga demokratiska process, även under förhållanden av ett långvarigt krig”, säger Fedorov citerad av CNBC.

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Sparkade försvarsministern Mykhailo Fedorov lutar sig mot sin popularitet och utmanar nu Zelenskyj på allvar genom att kräva val i Ukraina. (Foto: Efrem Lukatsky/ AP-TT)

Fedorov har startat valrörelsen

Hans uttalanden framförs i en video på drygt nio minuter som publicerats på Youtube.

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Fedorovs uttalande kom bara timmar efter att Zelenskyj bekräftat att han bett parlamentet godkänna Jevhen Chmara som ny försvarsminister, vilket i praktiken stängde dörren för en comeback för Fedorov.

35-årige Fedorov säger att Ukraina står inför en ”systemisk kris i styret” och kritiserar korruption bland makthavare för att skada landets krigsinsats, utan att nämna några namn.

Någon gång blir det naturligtvis val i Ukraina – och Mykhailo Fedorov har definitivt startat sin valrörelse.

Den här utvecklingen i Ukraina mottas förstås med förtjusning i Ryssland och hos ledningen i Moskva, som gärna ser ett så splittrat Ukraina som möjligt.

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