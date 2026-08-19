Förre försvarsministern Mykhailo Fedorov kräver nu val även under pågående krig i Ukraina och utmanar därmed Zelenskyj på allvar.
Kräver val: Nu utmanas Zelenskyj inifrån Ukraina
Att ett land inte håller val under ett krig är inte ovanligt. För att ta ett exempel gjorde Storbritannien inte det under andra världskriget.
1935 års parlamentsval skulle ha följts av ett 1940, men det ställdes in på grund av kriget.
Nästa brittiska parlamentsval hölls därför 5 juli 1945, strax efter Tysklands kapitulation. Det blev med andra ord tio år mellan valen för britterna på grund av kriget.
Ukraina: Tackar nej till allt – utom försvarsminister. Dagens PS
Senaste valet 2019
I Ukraina hölls senast presidentval 2019 då Volodymyr Zelenskyj vann med 73 procent av rösterna i andra valomgången mot sittande presidenten Petro Porosjenko.
Mandatperioderna är femåriga och nästa val skulle ha hållits 2024, men ställdes in med hänvisning till kriget och de krigslagar som landet har.
Nu kräver den för en månad sedan avskedade försvarsminister Mykhailo Fedorov att det ska bli val i Ukraina, trots kriget och krigslagarna som förbjuder val under krigstid.
Fedorov fick gå efter splittring mellan honom och landets ÖB, som sedan sparkades även han.
Storbråk i Ukrainas militär: ”Försökt splittra landet”. Dagens PS
Vill inte tillbaka till regeringen
Volodymyr Zelenskyj har sedan erbjudit Fedorov att komma tillbaka till regeringen som vice premiärminister, men Fedorov har nobbat.
I stället har han distanserat sig från Zelenskyj, medveten om sin egen popularitet och med stöd av demonstrationer i flera städer för honom.
Nu utmanar Fedorov den sittande ledningen och Zelenskyj direkt genom att kräva val i Ukraina i närtid.
Fedorov säger att ”demokratin inte får hållas som gisslan av Ryssland”, enligt Reuters.
”Vi måste hitta en laglig, säker och realistisk mekanism som gör det möjligt för Ukraina att återuppta sin fullständiga demokratiska process, även under förhållanden av ett långvarigt krig”, säger Fedorov citerad av CNBC.
”En tidsinställd bomb”: Zelenskyj sparkar försvarsministern. Dagens PS
Fedorov har startat valrörelsen
Hans uttalanden framförs i en video på drygt nio minuter som publicerats på Youtube.
Fedorovs uttalande kom bara timmar efter att Zelenskyj bekräftat att han bett parlamentet godkänna Jevhen Chmara som ny försvarsminister, vilket i praktiken stängde dörren för en comeback för Fedorov.
35-årige Fedorov säger att Ukraina står inför en ”systemisk kris i styret” och kritiserar korruption bland makthavare för att skada landets krigsinsats, utan att nämna några namn.
Någon gång blir det naturligtvis val i Ukraina – och Mykhailo Fedorov har definitivt startat sin valrörelse.
Den här utvecklingen i Ukraina mottas förstås med förtjusning i Ryssland och hos ledningen i Moskva, som gärna ser ett så splittrat Ukraina som möjligt.