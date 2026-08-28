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Zelenskyjs stabschef utpekad i korruptionsskandalen

Zelenskyjs stabschef Kyrylo Budanov nämns nu kring den härva av korruption och penningtvätt som rullas upp i Ukraina. ”Låt domstolen utreda”, säger han.
Zelenskyjs stabschef Kyrylo Budanov nämns nu kring den härva av korruption och penningtvätt som rullas upp i Ukraina. ”Låt domstolen utreda”, säger han. (Foto: Evgeniy Maloletka /AP-TT)

I den senaste stora korruptionsskandalen i Ukraina nämns Zelenskyjs stabschef i flera sammanhang. ”Låt domstolen utreda”, är hans svar.

För en dryg vecka sedan rullades den senaste korruptionshärvan upp i Ukraina. Ett nätverk för penningtvätt avslöjades nära presidentens kansli.

Insatsen riktades bland annat mot Iryna Mudra, nära rådgivare till Volodymyr Zelenskyj och tidigare regeringsmedlem, liksom parlamentsledamoten Vadym Stolar och tidigare ledamoten Maksym Mykytas.

De inblandade i nätverket anklagades initialt för att ha tvättat motsvarande 2,9 miljoner euro.

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Nämns vid flera tillfällen

Nu påstås chefen för Ukrainas presidentkansli, Kyrylo Budanov, nämnas i flera ljudinspelningar utredarna lagt beslag på kring korruptionshärvan.

Enligt uppgifter Kyiv Independent vidarebefordrar nämner Iryna Mudra Budanovs namn vid flera tillfällen och minst ett samtal ska Budanovs röst ha spelats in.

I påståendena ingår att Timur Mindich, nära medarbetare till Zelenskyj, ska ha överlämnat kontanter till Budanov för att betala borgen åt en misstänkt med tvättade pengar.

Budanov ska ha ombetts ta över vissa kassaflöden och ha gett Mudra order att inte ”bekämpa” korruption” utan ”kontrollera” den.

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Publicerar inspelningar

Inspelningar har offentliggjorts som en del av utredningen mot Iryna Mudra och övriga misstänkta.

Förra veckan väcktes åtal mot dem för företagsövertaganden med tvivelaktiga metoder och penningtvätt.

Kanslichefen Kyrylo Budanov kommenterar fallet hos mediehuset Hromadske.

”Låt domstolen reda ut saken”, säger han där. ”Du vet, mitt namn dyker upp i många sammanhang.”

Budanov säger även att han talat med Iryna Mudra efter att hon avskedades från presidentkansliet som en följd av anklagelserna mot henne.

”För det första är ett avskedande en juridisk process”, sade han. ”För det andra vänder jag av princip aldrig ryggen åt människor förrän det finns ett definitivt avgörande. Om domstolen finner henne skyldig är det en annan sak.”

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Iryna Mudra besöker USA 2024 för Ukrainas räkning. Nu är hon misstänkt för korruption som en del i ett nätverk för penningtvätt. Nu pekas fler ut. (Foto: Mark Schiefelbein /AP-TT)

Åtalen växer – mer penningtvätt

Mudra och Maksym Mykytas anklagas nu för att ha tvättat motsvarande 3,4 miljoner dollar och fört över medlen via Sense Bank för att betala borgen för tidigare justitie- och energiministern Herman Halusjtjenko.

Halusjtjenko åtalades i februari i en skandal kring statliga Energoatom.

Förutom Mudra, Mykytas och Sense Banks chef Oleksiy Stupak åtalades förra veckan även parlamentsledamoten Vadym Stolar och Viktor Dubovyk, chef för avdelningen för rättslig policy vid presidentkansliet. Stolar har flytt utomlands.

Stolar, Mudra och Mykytas anklagas även för att olagligt ha lagt beslag på fastigheter genom att agera i företagsregistret, förfalska dokument samt muta domare och rättsvårdande myndigheter.

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