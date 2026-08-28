Zelenskyjs stabschef utpekad i korruptionsskandalen

Publicerar inspelningar

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Inspelningar har offentliggjorts som en del av utredningen mot Iryna Mudra och övriga misstänkta.

Förra veckan väcktes åtal mot dem för företagsövertaganden med tvivelaktiga metoder och penningtvätt.

Kanslichefen Kyrylo Budanov kommenterar fallet hos mediehuset Hromadske.

”Låt domstolen reda ut saken”, säger han där. ”Du vet, mitt namn dyker upp i många sammanhang.”

Budanov säger även att han talat med Iryna Mudra efter att hon avskedades från presidentkansliet som en följd av anklagelserna mot henne.

”För det första är ett avskedande en juridisk process”, sade han. ”För det andra vänder jag av princip aldrig ryggen åt människor förrän det finns ett definitivt avgörande. Om domstolen finner henne skyldig är det en annan sak.”

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Iryna Mudra besöker USA 2024 för Ukrainas räkning. Nu är hon misstänkt för korruption som en del i ett nätverk för penningtvätt. Nu pekas fler ut. (Foto: Mark Schiefelbein /AP-TT)

Åtalen växer – mer penningtvätt

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Mudra och Maksym Mykytas anklagas nu för att ha tvättat motsvarande 3,4 miljoner dollar och fört över medlen via Sense Bank för att betala borgen för tidigare justitie- och energiministern Herman Halusjtjenko.

Halusjtjenko åtalades i februari i en skandal kring statliga Energoatom.

Förutom Mudra, Mykytas och Sense Banks chef Oleksiy Stupak åtalades förra veckan även parlamentsledamoten Vadym Stolar och Viktor Dubovyk, chef för avdelningen för rättslig policy vid presidentkansliet. Stolar har flytt utomlands.

Stolar, Mudra och Mykytas anklagas även för att olagligt ha lagt beslag på fastigheter genom att agera i företagsregistret, förfalska dokument samt muta domare och rättsvårdande myndigheter.

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