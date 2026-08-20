"De sprängde Nord Stream": Två ukrainska dykare gripna

Spektakulärt nog greps Zhuravlev när han arbetade som rådgivare för en Hollywood-film om händelserna kring Nord Stream.

Pekas ut specifikt: Så hotas Sverige av Ryssland. Dagens PS

”En av två dykare”

Zhuravlev greps i Pula av lokal polis som verkställde en europeisk arresteringsorder.

Bakgrunden till den är att han misstänks vara en av två dykare som placerade ut sprängladdningarna i Östersjön på cirka 80 meters djup.

Tyskland har beskrivit aktionen som sabotage och påpekat värdet på det system där tre av fyra ledningar skadades, 1,6 miljarder euro, skriver The Times.

Tyska ARD rapporterar att Zhuravlev är den man som tyska åklagarmyndigheten tidigare spårat till Polen.

Då begärde man att få honom utlämnad till Tyskland men det vägrade de polska myndigheterna då att gå med på.

Tyska utredare lyckades nu spåra honom till Kroatien och har där lämnat en begäran om att han ska överlämnas till Tyskland.

ANNONS

Ukraina: Zelenskyjs utmanare på väg till USA. Dagens PS