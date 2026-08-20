En ukrainsk dykare har gripits i Kroatien misstänkt för sprängningen av Nord Stream september 2022. Ytterligare dykare från Ukraina är gripen.
"De sprängde Nord Stream": Två ukrainska dykare gripna
Den ukrainska dykaren, Volodomyr Zhuravlev, har gripits i Kroatien och är misstänkt för sprängningarna som skadade gasledningarna Nord Stream i september 2022, meddelar den tyska riksåklagarmyndigheten.
Spektakulärt nog greps Zhuravlev när han arbetade som rådgivare för en Hollywood-film om händelserna kring Nord Stream.
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”En av två dykare”
Zhuravlev greps i Pula av lokal polis som verkställde en europeisk arresteringsorder.
Bakgrunden till den är att han misstänks vara en av två dykare som placerade ut sprängladdningarna i Östersjön på cirka 80 meters djup.
Tyskland har beskrivit aktionen som sabotage och påpekat värdet på det system där tre av fyra ledningar skadades, 1,6 miljarder euro, skriver The Times.
Tyska ARD rapporterar att Zhuravlev är den man som tyska åklagarmyndigheten tidigare spårat till Polen.
Då begärde man att få honom utlämnad till Tyskland men det vägrade de polska myndigheterna då att gå med på.
Tyska utredare lyckades nu spåra honom till Kroatien och har där lämnat en begäran om att han ska överlämnas till Tyskland.
Greps i Kroatien
Utredningen beskriver Zhuravlev som tidigare instruktör vid dykskolan Scuba Family i Kyiv och uppger av han tidigare varit soldat i ukrainska armén.
Enligt ARD hade han nu rest till Kroatien för att vara rådgivare för en Hollywood-film som, inspelat utanför Kroatiens kust, skulle återskapa sprängningarna av Nord Stream.
Zhuravlev och en misstänkt medhjälpare var tidigare föremål för tysk polis intresse, sedan en fartkamera på tyska ön Rügen fångat en Citroën-skåpbil med ukrainska registreringsskyltar i september 2022.
Det var från Rügen de tros ha seglat ut för att placera sprängladdningar på gasledningen.
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Knutna till båt och bil
Enligt undersökningar av ARD, Süddeutsche Zeitung och Die Zeit visade semesterbilder, tagna av turister på ön vid tiden för explosionen, samma skåpbil i närheten av segelbåten Andromeda, den båt gärningsmännen anses ha använt för att ta sig ut till havs.
Utredare fann senare spår av de militära sprängämnena RDX och HMX på båten. Det är ämnen som ingick i de bomber som förstörde gasledningen.
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Ukraina nekar till allt
Ukraina har konsekvent förnekat att man beordrat attacken.
”Ukraina har aldrig gjort något sådant. Jag skulle aldrig agera på det sättet”, sade Volodomyr Zelenskyj i en intervju i juni 2023.
Så sent som i juli förnekade Ukrainas chefsåklagare Ruslan Kravtjenko återigen ukrainsk inblandning, men föreslog en gemensam ukrainsk-tysk utredning.
Gripandet av Zhuravlev är det andra i ärendet. Serhii Kuznietsov, en annan ukrainsk medborgare och före detta militärofficer, greps i Italien i augusti 2025 misstänkt för att ha varit hjärnan bakom komplotten.
Rättegången mot honom väntas inledas i Hamburg inom några veckor. Kuznietsov är anklagad för krigsbrott genom att ha attackerat civila mål, orsakat en explosion och stört samhällsviktiga tjänster.
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