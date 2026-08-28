En rysk oljetanker från skuggflottan har läckt utanför Oman i veckor. Nu har oljan nått land. Men ingen tar notan för miljökatastrofen.
Skuggflottan läcker – ingen tänker ta notan
Tankern Caroline Bezengi ligger grundstött vid Hallaniyatöarna utanför Omans kust. Fartyget, byggt 2001 och lastat med omkring 800 000 fat rysk Uralolja, skadades av en explosion i början av juni och drev sedan i veckor innan det gick på grund.
Nu läcker olja från vraket.
Fartyget pekas ut som en del av den ryska skuggflottan, ett äldre tankfartyg med otydliga ägarstrukturer och försäkringar som kan vara svåra att kontrollera.
Spiller i marint reservat
Det är knappast första gången, Dagens PS har tidigare rapporterat om en rad läckande fartyg i den ryska skuggflottan. Men det är värre den här gången.
Utsläppet har spridit sig över stora delar av havet utanför Oman och nått stränderna vid Ras Madrakah. Området ligger nära ett marint reservat med bland annat den akut hotade arabiska knölvalen.
”Ett mardrömsscenario är att det inte finns någon tillräcklig insats för att förhindra det värsta”, säger John Amos, chef för satellitorganisationen SkyTruth, till Reuters.
Saknar försäkring
Caroline Bezengi saknar en offentligt identifierad försäkring från någon av de stora internationella P&I-klubbarna (Protection and Indemnity Club). Den registrerade ägaren är dessutom ett bolag på Marshallöarna som enligt Fortune upplöstes redan i februari.
Normalt finns ett internationellt system för att ersätta länder efter stora oljeutsläpp. Men den internationella fonden IOPC har uppgett för Reuters att den inte tänker stå för saneringskostnaderna, eftersom händelsen behandlas som en möjlig krigshandling – en kategori som faller utanför fondens ersättningssystem.
Därmed riskerar Oman att stå med notan, som väntas landa på över 200 miljoner dollar.
Saneringsarbetet har dessutom försvårats av kraftiga vindar och höga vågor under den årliga Khareef-monsunen. Det brittiska säkerhets- och räddningsbolaget Ambrey, som arbetar med insatsen, har beskrivit situationen som ”extremt utmanande”.
Fortunes analytiker Charles Edward Gehrke tror att miljöskäl kommer att bli vanligare som förklaring när andra länder slår till mot skuggflottan.
”Att följa sanktioner innebär att man väljer sida. Att upprätthålla miljöbestämmelser är ett helt försvarbart uttryck för egenintresse”, skriver han.
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