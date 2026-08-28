Skuggflottan läcker – ingen tänker ta notan

Nu läcker olja från vraket.

Fartyget pekas ut som en del av den ryska skuggflottan, ett äldre tankfartyg med otydliga ägarstrukturer och försäkringar som kan vara svåra att kontrollera.

Spiller i marint reservat

Det är knappast första gången, Dagens PS har tidigare rapporterat om en rad läckande fartyg i den ryska skuggflottan. Men det är värre den här gången.

Utsläppet har spridit sig över stora delar av havet utanför Oman och nått stränderna vid Ras Madrakah. Området ligger nära ett marint reservat med bland annat den akut hotade arabiska knölvalen.

”Ett mardrömsscenario är att det inte finns någon tillräcklig insats för att förhindra det värsta”, säger John Amos, chef för satellitorganisationen SkyTruth, till Reuters.