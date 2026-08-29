Planen får stöd: Gemensam nordisk börs allt närmare

Alliansen Nordic Compass har inspirerats av Mario Draghis två år gamla rapport om europeisk konkurrenskraft och startat diskussionerna om hur Norden kan bli mer dynamiskt genom att riva nationella hinder.

En gemensam börs skulle då hjälpa regionen att fullt ut utnyttja sin ekonomiska och industriella styrka, menar gruppen.

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25 inflytelserika aktörer

I gruppen finns ett antal av de största nordiska företagen och investerarna, enligt Bloomberg som listar Wallenberg Investments, EQT, Nordea Bank, Nasdaq, SEB och Novo Nordisk Foundation och finländska Sitra som aktiva i Nordic Compass.

Totalt finns 25 inflytelserika aktörer i gruppen och tror att en gemensam börs skulle locka mer kapital till regionen och främja noteringar.

Ett syfte är att motverka trenden där nordiska tillväxt- och teknikbolag väljer noteringar i USA i stället för i Norden, menar gruppen som pekar på exempel som Spotify, Klarna och Oatly.

Även finländska Oura förbereder en notering i USA och torsdag meddelade Spinnova att man registrerat sig för en parallellnotering i USA.

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