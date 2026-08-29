Planerna på en gemensam nordisk börs får nu stöd av finska finansprofiler. En allians arbetar nu för en Norden-börs.
Planen får stöd: Gemensam nordisk börs allt närmare
Några av Nordens största företag och rikaste investerare arbetar på ett förslag om att skapa en enda, gemensam nordisk börs.
Gruppen, med namnet Nordic Compass, menar att en gemensam börs skapar en tätare integration av Nordens kapitalmarknader och får lättare att attrahera kapital.
Alliansen Nordic Compass har inspirerats av Mario Draghis två år gamla rapport om europeisk konkurrenskraft och startat diskussionerna om hur Norden kan bli mer dynamiskt genom att riva nationella hinder.
En gemensam börs skulle då hjälpa regionen att fullt ut utnyttja sin ekonomiska och industriella styrka, menar gruppen.
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25 inflytelserika aktörer
I gruppen finns ett antal av de största nordiska företagen och investerarna, enligt Bloomberg som listar Wallenberg Investments, EQT, Nordea Bank, Nasdaq, SEB och Novo Nordisk Foundation och finländska Sitra som aktiva i Nordic Compass.
Totalt finns 25 inflytelserika aktörer i gruppen och tror att en gemensam börs skulle locka mer kapital till regionen och främja noteringar.
Ett syfte är att motverka trenden där nordiska tillväxt- och teknikbolag väljer noteringar i USA i stället för i Norden, menar gruppen som pekar på exempel som Spotify, Klarna och Oatly.
Även finländska Oura förbereder en notering i USA och torsdag meddelade Spinnova att man registrerat sig för en parallellnotering i USA.
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”Redan så globaliserat”
Planerna på en gemensam nordisk börs får nu stöd av finländska finansprofilen Peter Seligson.
”Det här har jag talat för i långa tider”, säger Seligson hos HBL.
Han påpekar att föreställningen om att Helsingforsbörsen är finsk faller på att den sedan länge ägs av amerikanska Nasdaq och tidigare av svenska OMX.
”I dag är handeln på Helsingforsbörsen på många sätt globaliserad”, påpekar finansprofilen.
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”Tar bort psykologiska barriärer”
Seligson tror, som ett exempel, att en gemensam nordisk börs skulle ta bort vissa psykologiska barriärer för svenska fonder att investera i finska aktier och tvärtom.
”En nordisk börs skulle ha ett starkare varumärke än Helsingforsbörsen. Praktiskt är det ingen skillnad var ett bolag är noterat, men psykologiskt är det. Helsingforsbörsen som varumärke tillfredsställer inte behoven, det är en liten lokal börs”, säger Seligson hos HBL.
Peter Seligson skulle helst se en europeisk börs som slutmål men menar att en nordisk är ett steg på vägen.
Nordic Compass kommer enligt Bloomberg att lägga fram sin plan vid mötet Nordic Compass Summit i Göteborg 4-5 november i år.
Enligt ordföranden, tidigare Nordea-vd:n Christian Clausen är arbetet fortfarande i en förberedande fas.
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