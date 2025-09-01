"Skandalöst" lågt antal brandmän när EU brinner rekordmycket

Mer än en miljon hektar skog har redan brunnit i Europa i år.

Fackföreningarna larmar om att antalet brandmän fortfarande är ”beklagligt lågt”, samtidigt som bränderna blir allt mer omfattande.

Rekordbränder i södra Europa

Sommaren 2025 slog nya värmerekord, och augusti rankas nu bland Spaniens hetaste månader någonsin. De långvariga värmeböljorna har inte bara inneburit stora hälsorisker utan de har också gjort brandrisken extremt hög i stora delar av landet.

Resultatet blev den värsta skogsbrandsäsongen på årtionden, där Spanien och Portugal ensamma står för över två tredjedelar av förödelsen. I Spanien har mer än 400 000 hektar gått upp i rök, och i betydligt mindre Portugal har över 270 000 hektar brunnit, motsvarande tre procent av landets yta.

Men trots utvecklingen ökar antalet professionella brandmän i EU inte i den takt som krävs. Eurostat uppger att unionen hade 390 600 heltidsanställda brandmän år 2024, en ökning med nästan 8 procent jämfört med året innan.

Invånare och räddningstjänst bekämpar en brand som närmar sig byn Rebordondo, nära Ourense i nordvästra Spanien denna heta augustimånad. (Foto: Pablo Garcia/AP-TT)

De största brandkårerna finns i Tyskland, Frankrike, Polen, Italien och Spanien, där varje land har mellan 42 100 och 61 700 yrkesverksamma brandmän.

De minsta brandkårerna finns i Cypern, Danmark, Litauen, Lettland och Finland, där antalet anställda ligger mellan 1 400 och 3 400.

Sverige hör till de länder som gått åt motsatt håll med en minskning på 23 procent.

”Det är skandalöst att vissa länder fortsätter att minska antalet brandmän just som skogsbränder växer i omfattning och hotar människors liv och försörjning”, säger Esther Lynch, generalsekreterare för Europeiska fackliga samorganisationen (EFS).

