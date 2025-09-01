Europa har bakom sig en brandsommar utan motstycke – och nu talas det om en ”skandalös” svaghet i beredskapen.
"Skandalöst" lågt antal brandmän när EU brinner rekordmycket
Psykologerna: Därför vill vissa alltid hjälpa servitören
Det ser kanske ut som en småsak – att samla ihop tallrikarna och sträcka fram glasen till servitören. Men enligt psykologerna avslöjar den lilla gesten både empati, uppfostran och en ovanlig social intelligens. Frågan är bara: gör du det för att hjälpa eller för att ha kontroll. Svensken som städar efter sig Vi svenskar har …
Så ska Kina ta den globala ledartröjan
Kina vill dra på sig den globala ledartröjan och man kan göra det understödd av såväl Ryssland och Indien som andra nationer. När Donald Trump väljer att bekriga världen med handelstullar och stänga USA med parollen ”America First” upphängd på murarna, väljer Kina att utnyttja utrymmet. Kina och diktatorn Xi Jinping framställer sig som en …
Handslagen som skakar västvärlden
Klyftan mellan öst och väst växer. Genom Trumps tullar förs länder som Kina, Indien och Ryssland allt närmare varandra och västvärlden hamnar på efterkälken. Det handlar om möten som Trump helst inte vill veta av, som nu sker i hamnstaden Tianjin och är del i samarbetsorganisationen Shanghaigruppens toppmöten. Västvärlden halkar efter Indiens och Rysslands ledare har …
USA: Ny hälsochef har ingen erfarenhet av medicin
Jim O’Neill är ny hälsochef för USA:s smittskyddsmyndighet CDC. Problemet är bara att han inte har någon erfarenhet av medicin eller hälsovård. Den tidigare chefen för CDC, Susan Monarez, fick enbart behålla jobbet runt en månad innan hon sparkades. Hon var inte ”i linje med presidentens agenda att göra Amerika hälsosamt igen” lät uttalandet från …
Ny forskning: "Vikingarna var besatta av silver"
Vikingarna var visserligen ”de smutsigaste av Guds varelser” och närmast ”vandrande åsnor” men samtidigt besatta av silver. Grundare till världsföretaget Tetra-Pak var Ruben Rausing, vars söner Gad, Hans och Sven tog företaget vidare. Gad Rausing hann även med en filosofie licentiatexamen i Lund 1952 och att disputerade i arkeologi 1967 med en avhandling om pilbågens …
Mer än en miljon hektar skog har redan brunnit i Europa i år.
Fackföreningarna larmar om att antalet brandmän fortfarande är ”beklagligt lågt”, samtidigt som bränderna blir allt mer omfattande.
Rekordbränder i södra Europa
Sommaren 2025 slog nya värmerekord, och augusti rankas nu bland Spaniens hetaste månader någonsin. De långvariga värmeböljorna har inte bara inneburit stora hälsorisker utan de har också gjort brandrisken extremt hög i stora delar av landet.
Resultatet blev den värsta skogsbrandsäsongen på årtionden, där Spanien och Portugal ensamma står för över två tredjedelar av förödelsen. I Spanien har mer än 400 000 hektar gått upp i rök, och i betydligt mindre Portugal har över 270 000 hektar brunnit, motsvarande tre procent av landets yta.
Men trots utvecklingen ökar antalet professionella brandmän i EU inte i den takt som krävs. Eurostat uppger att unionen hade 390 600 heltidsanställda brandmän år 2024, en ökning med nästan 8 procent jämfört med året innan.
De största brandkårerna finns i Tyskland, Frankrike, Polen, Italien och Spanien, där varje land har mellan 42 100 och 61 700 yrkesverksamma brandmän.
De minsta brandkårerna finns i Cypern, Danmark, Litauen, Lettland och Finland, där antalet anställda ligger mellan 1 400 och 3 400.
Sverige hör till de länder som gått åt motsatt håll med en minskning på 23 procent.
”Det är skandalöst att vissa länder fortsätter att minska antalet brandmän just som skogsbränder växer i omfattning och hotar människors liv och försörjning”, säger Esther Lynch, generalsekreterare för Europeiska fackliga samorganisationen (EFS).
Budgetar som inte räcker
Mellan 2022 och 2023 ökade EU:s regeringar utgifterna för brandskyddstjänster med 8,5 procent, till totalt 40,6 miljarder euro. Men enligt fackföreningarna är det långt ifrån tillräckligt för att möta hoten från klimatförändringarna.
”I takt med att bränder och översvämningar ökar på grund av klimatförändringarna kan vi inte ha budgetar som står stilla”, säger EPSU:s generalsekreterare Jan Willem Goudriaa.
Han fortsätter:
“Det är nu dags att avsevärt öka de offentliga investeringarna i skogsskötsel, vattenförvaltning, brandkår och civilskydd, samt förebyggande åtgärder”.
Brist på långsiktighet
Fackföreningarna menar att problemet inte är att rekrytera utan att skapa stabila jobb med långsiktig finansiering. Lokala myndigheter inför ofta ”kraftiga nedskärningar”, uppger Europeiska federationen för offentliganställda (EPSU) till Euronews.
EU-kommissionen presenterade i mars 2025 en beredskapsstrategi med 30 förslag för att stärka unionens förmåga att förebygga och hantera kriser. Men fackföreningarna varnar för att planen saknar tillräckligt ekonomiskt stöd.
”Om vi vill att brandmännen ska kunna stoppa en brand måste de självklart ha resurserna. Men de kan inte göra sitt jobb, även om de har alla resurser i världen, eftersom de landskap vi har inte tillåter dem att arbeta”, säger professor Víctor Resco de Dios vid universitetet i Lleida.
”Vi behöver fler medlemsstater som ökar sin kapacitet och inte bara förlitar sig på marknaden för att bekämpa skogsbränder”, skrev EPSU:s generalsekreterare i ett brev till EU:s krisberedskapskommissionär Hadja Lahbib.
Nyfiken skribent som bevakar företagsnyheter, teknik och samhällstrender – gärna med fokus på hur det stora påverkar det lilla. Trivs särskilt bra med att skriva tillgängliga och engagerande texter för en bred publik med nyfikenhet på världen.
