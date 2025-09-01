Dagens PS
"Skandalöst" lågt antal brandmän när EU brinner rekordmycket

En brandman arbetar medan elden närmar sig byn Rebordondo, nära Ourense i nordvästra Spanien den 18 augusti 2025.
En brandman arbetar medan elden närmar sig byn Rebordondo, nära Ourense i nordvästra Spanien den 18 augusti 2025. (Foto: Pablo Garcia/AP-TT)
Linn Kolar
Linn Kolar
Uppdaterad: 01 sep. 2025Publicerad: 01 sep. 2025

Europa har bakom sig en brandsommar utan motstycke – och nu talas det om en ”skandalös” svaghet i beredskapen.

Mer än en miljon hektar skog har redan brunnit i Europa i år.

Fackföreningarna larmar om att antalet brandmän fortfarande är ”beklagligt lågt”, samtidigt som bränderna blir allt mer omfattande.

Rekordbränder i södra Europa

Sommaren 2025 slog nya värmerekord, och augusti rankas nu bland Spaniens hetaste månader någonsin. De långvariga värmeböljorna har inte bara inneburit stora hälsorisker utan de har också gjort brandrisken extremt hög i stora delar av landet.

Resultatet blev den värsta skogsbrandsäsongen på årtionden, där Spanien och Portugal ensamma står för över två tredjedelar av förödelsen. I Spanien har mer än 400 000 hektar gått upp i rök, och i betydligt mindre Portugal har över 270 000 hektar brunnit, motsvarande tre procent av landets yta.

Men trots utvecklingen ökar antalet professionella brandmän i EU inte i den takt som krävs. Eurostat uppger att unionen hade 390 600 heltidsanställda brandmän år 2024, en ökning med nästan 8 procent jämfört med året innan.

Värmebölja ger brandrisk och hälsofaror
Invånare och räddningstjänst bekämpar en brand som närmar sig byn Rebordondo, nära Ourense i nordvästra Spanien denna heta augustimånad. (Foto: Pablo Garcia/AP-TT)

De största brandkårerna finns i Tyskland, Frankrike, Polen, Italien och Spanien, där varje land har mellan 42 100 och 61 700 yrkesverksamma brandmän.

De minsta brandkårerna finns i Cypern, Danmark, Litauen, Lettland och Finland, där antalet anställda ligger mellan 1 400 och 3 400.

Sverige hör till de länder som gått åt motsatt håll med en minskning på 23 procent.

”Det är skandalöst att vissa länder fortsätter att minska antalet brandmän just som skogsbränder växer i omfattning och hotar människors liv och försörjning”, säger Esther Lynch, generalsekreterare för Europeiska fackliga samorganisationen (EFS).

Budgetar som inte räcker

Mellan 2022 och 2023 ökade EU:s regeringar utgifterna för brandskyddstjänster med 8,5 procent, till totalt 40,6 miljarder euro. Men enligt fackföreningarna är det långt ifrån tillräckligt för att möta hoten från klimatförändringarna.

”I takt med att bränder och översvämningar ökar på grund av klimatförändringarna kan vi inte ha budgetar som står stilla”, säger EPSU:s generalsekreterare Jan Willem Goudriaa.

Han fortsätter:

“Det är nu dags att avsevärt öka de offentliga investeringarna i skogsskötsel, vattenförvaltning, brandkår och civilskydd, samt förebyggande åtgärder”.

Brist på långsiktighet

Spanien
Över en miljon hektar skog och mark har brunnit – en yta större än hela Cypern (Foto: Securite Civile/AP/TT)

Fackföreningarna menar att problemet inte är att rekrytera utan att skapa stabila jobb med långsiktig finansiering. Lokala myndigheter inför ofta ”kraftiga nedskärningar”, uppger Europeiska federationen för offentliganställda (EPSU) till Euronews.

EU-kommissionen presenterade i mars 2025 en beredskapsstrategi med 30 förslag för att stärka unionens förmåga att förebygga och hantera kriser. Men fackföreningarna varnar för att planen saknar tillräckligt ekonomiskt stöd.

”Om vi vill att brandmännen ska kunna stoppa en brand måste de självklart ha resurserna. Men de kan inte göra sitt jobb, även om de har alla resurser i världen, eftersom de landskap vi har inte tillåter dem att arbeta”, säger professor Víctor Resco de Dios vid universitetet i Lleida.

”Vi behöver fler medlemsstater som ökar sin kapacitet och inte bara förlitar sig på marknaden för att bekämpa skogsbränder”, skrev EPSU:s generalsekreterare i ett brev till EU:s krisberedskapskommissionär Hadja Lahbib.

Nyfiken skribent som bevakar företagsnyheter, teknik och samhällstrender – gärna med fokus på hur det stora påverkar det lilla. Trivs särskilt bra med att skriva tillgängliga och engagerande texter för en bred publik med nyfikenhet på världen.

