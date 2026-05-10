Knuffade ner AIK-supporter framför tåget – slipper fängelse

Att det är så här stor skillnad i bedömningar är dock ovanligt. Där tingsrätten dömde en 20-åring till 1,5 års fängelse, väljer hovrätten i stället villkorlig dom och 100 timmars samhällstjänst.

Det handlar om en 20-årig man, Djurgården-supporter, som åtalades för grov misshandel, sedan han knuffat en annan man, en AIK-supporter, kraftigt i bröstet med båda händerna.

Händelsen inträffade samma dag som AIK och Djurgården möttes i ett derby, 4 maj 2025.

”Kan inte ha hur många helikoptrar som helst”. Dagens PS

”Livsfarligt”, enligt tingsrätten

Knuffen gjorde att mannen föll ned på ett spår i tunnelbanan, ett brott som enligt åtalet skulle bedömas som grovt eftersom gärningen varit livsfarlig.

Den nedknuffade mannen hade kunnat bli överkörd av nästa tunnelbanetåg eller kommit i kontakt med den strömförande skenan.

Händelsen börjar med att AIK-supportern gör en ”uppviglande gest” mot Djurgården-supportrar och sedangår vidare.

Den aktuelle Djurgården-supportern knuffar till AIK-aren som ramlar ner på spåren men tar sig upp innan nästa tåg kommer.

ANNONS

Under tiden avviker djurgårdaren från platsen via en rulltrappa.