1,5 års fängelse i tingsrätten. 100 timmars samhällstjänst i hovrätten. Brottet? Att knuffa ner en AIK-supporter på tunnelbanespåret.
Knuffade ner AIK-supporter framför tåget – slipper fängelse
Det brukar kunna skilja en del mellan domar i tingsrätten och de i hovrätten. Det är så vanligt att vissa domare i tingsrätten gärna ”lägger på” lite, eftersom de vet att hovrätten minskar straffet.
Att det är så här stor skillnad i bedömningar är dock ovanligt. Där tingsrätten dömde en 20-åring till 1,5 års fängelse, väljer hovrätten i stället villkorlig dom och 100 timmars samhällstjänst.
Det handlar om en 20-årig man, Djurgården-supporter, som åtalades för grov misshandel, sedan han knuffat en annan man, en AIK-supporter, kraftigt i bröstet med båda händerna.
Händelsen inträffade samma dag som AIK och Djurgården möttes i ett derby, 4 maj 2025.
”Livsfarligt”, enligt tingsrätten
Knuffen gjorde att mannen föll ned på ett spår i tunnelbanan, ett brott som enligt åtalet skulle bedömas som grovt eftersom gärningen varit livsfarlig.
Den nedknuffade mannen hade kunnat bli överkörd av nästa tunnelbanetåg eller kommit i kontakt med den strömförande skenan.
Händelsen börjar med att AIK-supportern gör en ”uppviglande gest” mot Djurgården-supportrar och sedangår vidare.
Den aktuelle Djurgården-supportern knuffar till AIK-aren som ramlar ner på spåren men tar sig upp innan nästa tåg kommer.
Under tiden avviker djurgårdaren från platsen via en rulltrappa.
Grov misshandel och fängelse
Stockholms tingsrätt konstaterar att det bara var tillfälligheter som gjorde att AIK-aren inte skadade sig värre än han gjorde.
Den åtalade djurgårdaren måste ha insett att han utsatte den andre för livsfara och därför ska brottet bedömas som grovt.
Tingsrätten dömde därför Djurgården-supportern till 1,5 års fängelse för grov misshandel.
Nej då, säger nu Svea hovrätt. Eftersom Djurgården-supportern knuffade till 20-åringen just när ett tåg var på väg att lämna perrongen, är det ”inte uteslutet” att han trodde att AIK-supportern ”bara” skulle åka in med kroppen i tåget.
Därmed finns det ”utrymme” för slutsatsen att den åtalade inte förstod eller ens misstänkte att AIK-aren skulle ramla ner på spåret.
”Redan på den grunden är det inte bevisat att 20-åringen har haft uppsåt till att hans agerande var livsfarligt”, refererar Lexnova.
”Förstod inte det var farligt”
Dessutom kan man inte vara säker på att Djurgården-supportern verkligen förstod att det kunde vara livsfarligt att ramla ner på tunnelbanespåret.
Även om det anses vara ”allmänt känt” att det är förenat med livsfara att vistas på ett tunnelbanespår när det förekommer trafik, så var det inte säkert att Djurgården-supportern förstod det just då, menar hovrätten.
Och även om det ju var så att knuffen var ett uttryck för hans ”irritation” finns det inget som tyder på att han skulle gjort så om han faktiskt förstått att AIK-aren skulle försättas i en livsfarlig situation.
Samhällstjänst i stället
En serie olycksaliga omständigheter och bristande insikt, landar hovrätten i och kommer fram till att fängelse är att överdriva.
I stället för grov misshandel och 1,5 års fängelse som i tingsrätten, dömer hovrätten mannen för så kallad misshandel av normalgraden, villkorlig dom och 100 timmars samhällstjänst.