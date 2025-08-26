Dagens PS
En av de varmaste somrarna någonsin

Värmebölja ger brandrisk och hälsofaror
Invånare och räddningstjänst bekämpar en brand som närmar sig byn Rebordondo, nära Ourense i nordvästra Spanien denna heta augustimånad. (Foto: Pablo Garcia/AP-TT)
Torbjörn Karlgren
Torbjörn Karlgren
Uppdaterad: 26 aug. 2025Publicerad: 26 aug. 2025

Sommaren 2025 och inte minst augusti rankas nu bland Spaniens varmaste någonsin, framför allt efter värmeböljan i augusti.

Sommaren 2025 är på väg att bli en av de två varmaste som någonsin uppmätts i Spanien, i princip i nivå med 2022.

Längre perioder av höga temperaturer under sommaren har dessutom avsevärt ökat risken för skogsbränder och satt sårbara samhällen över hela Spanien i beredskap, skriver Euronews.

Värmeböljan i augusti satte ett nytt rekord för intensitet, med en temperaturavvikelse mot normalen på 4,6 grader Celsius, enligt Aemet, den nationella meteorologiska myndigheten.

En av de två varmaste

Baserat på hittills observerade data och prognoser fram till 31 augusti är det så gott som säkert att sommaren 2025 blir en av de två varmaste somrarna någonsin.

Den är nästan i nivå med sommaren 2022, den allra varmaste någonsin, och båda överträffar tydligt den tidigare historiska sommaren 2003.

Under 2025 har varma perioder vida överträffat de kalla, skriver Euronews. Medan mars var anmärkningsvärt kall och maj månad nära genomsnittet, har alla andra månader varit varma, mycket varma eller extremt varma, enligt Aemet.

Det gör att 2025 rankas som det näst varmaste året någonsin vad avser de åtta första månaderna, strax efter 2024.

Klimatförändringar har gett Spanien extrema värmeböljor och årets augusti är en av de varmaste månaderna någonsin. (Foto: Pablo Garcia/AP-TT)
Mest intensiva någonsin

Sommarens temperaturmönster har präglats av en långvarig period med mer än genomsnittlig värme juni och början av juli, en svalare period i slutet av juli och sedan den mest intensiva värmeböljan någonsin i Spanien under augusti.

Värmeböljan i augusti varade i 16 dagar, vilket gjorde de första 20 dagarna av augusti till den varmaste perioden av det här slaget i Spanien sedan åtminstone 1961.

Mer specifikt var 8-17 augusti den varmaste tiodagars-perioden som någonsin registrerats i landet.

Tyngden av denna händelse blir tydlig när man ser historiska data. Fem av de 20 varmast perioder som registrerats är från den senaste värmeböljan.

För övrigt har 15 av de 20 varmaste perioderna någonsin registrerats sedan 2022.

Brandrisk och hälsofara

“Hälsan hos utsatta människor lider, och brandrisken ökar”, konstaterar meteorologiska myndigheten Aemet i ett uttalande.

Efter att värmeböljan slutade den 18 augusti har Spanien upplevt en period med svalare temperaturer än normalt för säsongen.

Temperaturerna väntas dock stiga igen de kommande dagarna, med en möjlig ytterligare minskning före månadens slut.

Från 1961 till 2024 har medeltemperaturen i Spanien stigit med 1,69 grader Celsius, vilket lett till mer frekventa perioder av temperaturer över det normala.

När de perioderna inträffar på sommaren ger de ofta längre och mer intensiva värmeböljor och vetenskapliga bevis indikerar att värmeböljorna blir längre, starkare och mer utbredda.

Klimatförändringar driver denna temperaturökning likväl som den ökande förekomsten av extremvärme.

Klimatprognoser typer på att typiska Medelhavs-somrar, inklusive de i Spanien, i mitten av 2000-talet kan vara cirka 2 grader varmare än perioden 1981-2020.

Det är oroväckande att somrarna 2022 och 2025 redan är jämförbara med vad som väntas i mitten av seklet, konstaterar Euronews.

ExtremväderKlimatförändringarSpanien
Torbjörn Karlgren
