En av de varmaste somrarna någonsin

Sommaren 2025 är på väg att bli en av de två varmaste som någonsin uppmätts i Spanien, i princip i nivå med 2022.

Längre perioder av höga temperaturer under sommaren har dessutom avsevärt ökat risken för skogsbränder och satt sårbara samhällen över hela Spanien i beredskap, skriver Euronews.

Värmeböljan i augusti satte ett nytt rekord för intensitet, med en temperaturavvikelse mot normalen på 4,6 grader Celsius, enligt Aemet, den nationella meteorologiska myndigheten.

En av de två varmaste

Baserat på hittills observerade data och prognoser fram till 31 augusti är det så gott som säkert att sommaren 2025 blir en av de två varmaste somrarna någonsin.

Den är nästan i nivå med sommaren 2022, den allra varmaste någonsin, och båda överträffar tydligt den tidigare historiska sommaren 2003.

Under 2025 har varma perioder vida överträffat de kalla, skriver Euronews. Medan mars var anmärkningsvärt kall och maj månad nära genomsnittet, har alla andra månader varit varma, mycket varma eller extremt varma, enligt Aemet.

Det gör att 2025 rankas som det näst varmaste året någonsin vad avser de åtta första månaderna, strax efter 2024.

