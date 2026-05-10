SMHI slår larm: Jordbruket pressat – vattnet räcker inte till

Södra Sverige hårdast drabbat

Det är framför allt i landets södra och sydöstra delar som läget beskrivs som kritiskt. Här börjar växtsäsongen allt tidigare, i vissa fall upp till två veckor före det historiska snittet. Men den tidiga starten kommer med en hög prislapp. Samtidigt som grödorna vaknar till liv ökar antalet dagar med vattenunderskott drastiskt.

Forskarna ser en framtid där sydöstra Sverige får mellan 10 och 35 fler dagar per år med akut brist på vatten i marken. Hugo Rudebeck konstaterar att förändringen motsvarar en ökning med över 50 procent av dagens behov och mer än en tredjedel av hela Sveriges nuvarande vattenanvändning. I dag står bevattning bara för tre procent av landets förbrukning, vilket understryker den enorma omställning som nu krävs.

Läs mer: Studie: Så snart kan Europa drabbas av ”megatorka” DagensPS

Reellt hot trots riklig nederbörd

ANNONS

Problemet är inte bara bristen på nederbörd, utan hur den faller. Trots att den totala årsnederbörden väntas öka i framtiden blir regnen mer oregelbundna och kraftfulla. Det betyder att vattnet ofta rinner undan i stället för att tränga ner i marken och göra nytta under de allt hetare somrarna.

När grundvattennivåerna sjunker och behoven ökar hamnar jordbruket i direkt konflikt med andra samhällsintressen och naturens egna behov. Berit Arheimer, professor i hydrologi på SMHI och medförfattare av studien, betonar att studien är en tydlig påminnelse om att samhället måste ställa om efter de nya förutsättningarna för att vattnet ska räcka till alla. För att möta förändringarna är klimatanpassning av jordbruket nödvändig, slår hon fast.

”Just nu pågår till exempel arbete med att anlägga dammar för att spara vatten från blöta perioder. Men förändringarna ställer också krav på att vattnet kan fördelas i samhället och mellan olika intressenter på ett bra sätt”, säger hon i pressmeddelandet.

Läs vidare: Kaosväder slår hårt mot skördar i Europa DagensPS

Se klippet: Svenskt jordbruk pressas av kriget – kan bli nästa smäll för både börsen och matpriserna E55