Svenskt jordbruk står inför en hård prövning, enligt ny rapport som visar att behovet av bevattning riskerar att fördubblas på grund av längre torrperioder.
SMHI slår larm: Jordbruket pressat – vattnet räcker inte till
En färsk studie från SMHI och Lunds universitet målar upp en dyster bild av framtidens livsmedelsproduktion när temperaturerna stiger och regnmönstren skiftar.
Enligt de nya beräkningarna väntas bevattningsbehovet öka med mellan 58 och 116 procent jämfört med dagens nivåer. Det handlar om enorma mängder vatten som måste fram för att säkra svenska livsmedel. Det årliga behovet för hela landet spås landa på mellan 900 och 1 200 miljoner kubikmeter. För att sätta det i perspektiv motsvarar den övre gränsen mer än hälften av Sveriges totala nuvarande vattenförbrukning.
SMHI: Torka det nya normala
”I ett framtidsscenario där utsläppen av växthusgaser fortsätter att öka under seklet kan det som tidigare har klassats som ett torrt år komma att bli det nya normala. Trots att vi under året i stort kommer få mer regn väntas fler torra dagar i södra Sverige. Det beror på att regnet blir kraftigare och samtidigt mer oregelbundet”, säger Hugo Rudebeck, doktorand vid SMHI:s forskningsavdelning för hydrologi och vid LTH i Teknisk vattenresurslära, som lett studien.
Södra Sverige hårdast drabbat
Det är framför allt i landets södra och sydöstra delar som läget beskrivs som kritiskt. Här börjar växtsäsongen allt tidigare, i vissa fall upp till två veckor före det historiska snittet. Men den tidiga starten kommer med en hög prislapp. Samtidigt som grödorna vaknar till liv ökar antalet dagar med vattenunderskott drastiskt.
Forskarna ser en framtid där sydöstra Sverige får mellan 10 och 35 fler dagar per år med akut brist på vatten i marken. Hugo Rudebeck konstaterar att förändringen motsvarar en ökning med över 50 procent av dagens behov och mer än en tredjedel av hela Sveriges nuvarande vattenanvändning. I dag står bevattning bara för tre procent av landets förbrukning, vilket understryker den enorma omställning som nu krävs.
Reellt hot trots riklig nederbörd
Problemet är inte bara bristen på nederbörd, utan hur den faller. Trots att den totala årsnederbörden väntas öka i framtiden blir regnen mer oregelbundna och kraftfulla. Det betyder att vattnet ofta rinner undan i stället för att tränga ner i marken och göra nytta under de allt hetare somrarna.
När grundvattennivåerna sjunker och behoven ökar hamnar jordbruket i direkt konflikt med andra samhällsintressen och naturens egna behov. Berit Arheimer, professor i hydrologi på SMHI och medförfattare av studien, betonar att studien är en tydlig påminnelse om att samhället måste ställa om efter de nya förutsättningarna för att vattnet ska räcka till alla. För att möta förändringarna är klimatanpassning av jordbruket nödvändig, slår hon fast.
”Just nu pågår till exempel arbete med att anlägga dammar för att spara vatten från blöta perioder. Men förändringarna ställer också krav på att vattnet kan fördelas i samhället och mellan olika intressenter på ett bra sätt”, säger hon i pressmeddelandet.
