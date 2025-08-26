Juristen Thomas Eriksson varnar för att arvsordningen låser kapital hos pensionärer – medan unga får vänta i årtionden.
Arv allt senare – experten varnar för generationsklyfta
Sveriges arvingar blir allt äldre innan de får ta del av föräldrarnas förmögenheter, något som skapar problem för unga som vill köpa bostad, bilda familj eller starta företag.
Upp-och-nervänd ordning i arv
Arvsordningen blir upp-och-nervänd, berättar juristen Thomas Eriksson, expert på arv och kapitalförvaltning, till E55. Han menar att Sverige sticker ut internationellt och inte på ett positivt sätt.
Sedan 1987 ärver änkan eller änklingen i första hand, även när makarna har gemensamma barn. Barnen får vänta tills båda föräldrarna har gått bort.
Resultatet är att arv i praktiken förskjuts i flera årtionden.
”Att svenska arv stannar bland pensionärer påverkar de yngre generationernas möjlighet att skaffa bostad, eget liv, starta familj och företag. Varken politiker eller nationalekonomer verkar bry sig eller förstå allvaret”, säger Thomas Eriksson.
Förändringar som låser kapital
Nästa stora förändring kom 2004 när arvs- och gåvoskatten avskaffades. Då försvann också möjligheten att varje år skattefritt ge bort 10 000 kronor som förskott på arv. Enligt Eriksson innebar det att kapitalet blev ännu mer koncentrerat till äldre generationer.
”Skatten hade en fördel och det var att ge incitament att låta yngre personer få ärva. Eftersom 10 000 kr person var undantaget från gåvoskatt fick yngre personer ofta just det beloppet i gåva varje år”, skriver han i en krönika i Affärsvärlden.
Samtidigt har låga räntor och stigande bostadspriser gjort att värdena ökat snabbt, men framför allt hos dem som redan ägde fastigheter eller aktier.
”Dessutom har låga räntor under flera årtionden drivit upp priser på bostäder och aktier, vilket har skapat en större förmögenhetskoncentration hos äldre generationer. Vi har alltså fått en utveckling med en allt större andel av befolkningens förmögenhet koncentrerad hos pensionärer”, skriver Eriksson.
Växande generationsklyftor
Att pensionärer i allt större utsträckning ärver andra pensionärer gör att skillnaderna i samhället ökar. En del får både förmögenhet och fastigheter, medan andra blir helt utan.
”Skillnaderna mellan generationer ökar i samhället av att det ser ut så här. Detta gäller fördelningen totalt sett i samhället, men det finns förstås även många pensionärer utan förmögenhet som inte kan avstå något till barnen”, säger Eriksson.
Han ser dock möjliga lösningar. Ett exempel är att styra skattefria sparincitament mot yngre, till dem som ännu inte nått pensionsåldern. På så sätt kan kapital tidigare föras över till generationer som behöver det för att etablera sig i livet.
”Det behöver inte bli en vänster- eller högerfråga. Om nationalekonomerna gör sitt jobb och analyserar utvecklingen att arv sker allt högre upp i åldrarna borde det inte vara omöjligt att göra en översyn av lämpliga förändringar med brett politiskt stöd”, säger Thomas Eriksson.
Nyfiken skribent som bevakar företagsnyheter, teknik och samhällstrender – gärna med fokus på hur det stora påverkar det lilla. Trivs särskilt bra med att skriva tillgängliga och engagerande texter för en bred publik med nyfikenhet på världen.
Sveriges arvingar blir allt äldre innan de får ta del av föräldrarnas förmögenheter, något som skapar problem för unga som vill köpa bostad, bilda familj eller starta företag.
