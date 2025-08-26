Arv allt senare – experten varnar för generationsklyfta

På bara några veckor har jämförelsesajten “Billån” blivit en favorit bland dem som letar efter ett billån. Tjänsten gör det enkelt att jämföra billån – och många användare vittnar om att de lyckats få betydligt bättre räntor än via sin bilhandlare eller vanliga bank. Vi har pratat med Emil Hammarstrand, låneexpert och skribent på Billån.se, …

Förändringar som låser kapital

Nästa stora förändring kom 2004 när arvs- och gåvoskatten avskaffades. Då försvann också möjligheten att varje år skattefritt ge bort 10 000 kronor som förskott på arv. Enligt Eriksson innebar det att kapitalet blev ännu mer koncentrerat till äldre generationer.

”Skatten hade en fördel och det var att ge incitament att låta yngre personer få ärva. Eftersom 10 000 kr person var undantaget från gåvoskatt fick yngre personer ofta just det beloppet i gåva varje år”, skriver han i en krönika i Affärsvärlden.

Samtidigt har låga räntor och stigande bostadspriser gjort att värdena ökat snabbt, men framför allt hos dem som redan ägde fastigheter eller aktier.

”Dessutom har låga räntor under flera årtionden drivit upp priser på bostäder och aktier, vilket har skapat en större förmögenhetskoncentration hos äldre generationer. Vi har alltså fått en utveckling med en allt större andel av befolkningens förmögenhet koncentrerad hos pensionärer”, skriver Eriksson.

Växande generationsklyftor

”Att barnen har efterarvsrätt är en åtgärd som infördes 1987 för att den andre föräldern ska kunna bo kvar i orubbat bo. Men det leder till att barn kan vänta i årtionden på att få sitt arv i Sverige”, säger Thomas Eriksson till E55.

Att pensionärer i allt större utsträckning ärver andra pensionärer gör att skillnaderna i samhället ökar. En del får både förmögenhet och fastigheter, medan andra blir helt utan.

”Skillnaderna mellan generationer ökar i samhället av att det ser ut så här. Detta gäller fördelningen totalt sett i samhället, men det finns förstås även många pensionärer utan förmögenhet som inte kan avstå något till barnen”, säger Eriksson.

Han ser dock möjliga lösningar. Ett exempel är att styra skattefria sparincitament mot yngre, till dem som ännu inte nått pensionsåldern. På så sätt kan kapital tidigare föras över till generationer som behöver det för att etablera sig i livet.

”Det behöver inte bli en vänster- eller högerfråga. Om nationalekonomerna gör sitt jobb och analyserar utvecklingen att arv sker allt högre upp i åldrarna borde det inte vara omöjligt att göra en översyn av lämpliga förändringar med brett politiskt stöd”, säger Thomas Eriksson.

