Här är kommunerna där flest bostäder säljs under utgångspris

På bara några veckor har jämförelsesajten “Billån” blivit en favorit bland dem som letar efter ett billån. Tjänsten gör det enkelt att jämföra billån – och många användare vittnar om att de lyckats få betydligt bättre räntor än via sin bilhandlare eller vanliga bank. Vi har pratat med Emil Hammarstrand, låneexpert och skribent på Billån.se, …

En gyllene solnedgång över Stockholms skärgård. Peter Jöbacks röst som rör vid talltopparna. Och gäster som Pernilla Wahlgren, Linnea Henriksson och Petra Marklund som kliver ut i gräset och sjunger tillsammans i kvällsbrisen. Och för Dagens PS läsare är detta ett unikt tillfälle att kliva rakt in i en magisk skärgårdskväll där Sveriges artistelit samlas …

Annonsmarknaden är fortfarande skakig, men Relevance fortsätter att växa. I en ny intervju kommenterar bolagets vd Fredrik Lundberg kvartalssiffror, nya rekryteringar och framtidens strategi. "Det har varit mer utmanande än vad vi trott", säger Fredrik Lundberg, men lyfter att Relevance, som bland annat ägare Dagens PS, trots allt växer vidare. Ta del av rapporten i …

När Herman Lindqvist berättar historia brukar det bli succé. När han dessutom gör det tillsammans med några av Sveriges bästa musikalartister på Göta Lejon blir resultatet något vi aldrig sett förut. Den 5 september är det premiär för "This is the moment – en historisk musikalresa i tiden". Här får publiken följa med på en …

En hög sparränta låter bra – men det betyder inte att sparkontot är rätt för dig. Här får du koll på vad du bör tänka på innan du väljer. Många har i dag sina besparingar på konton utan sparränta. Att flytta pengarna till ett sparkonto med ränta är ofta lika enkelt – men det gäller …

Stora skillnader i Stockholm

Enligt Mitt i Stockholm säljs i genomsnitt en tredjedel av bostäderna i länet under utgångspris. Men variationerna är stora mellan olika områden. I Upplands-Bro och Salem har hittills i år två tredjedelar av bostäderna gått under förväntat pris.

ANNONS

Även i kommuner som Järfälla, Sollentuna och Nynäshamn har omkring hälften av bostäderna sålts billigare än utgångspriset. På mer exklusiva adresser som Lidingö och Danderyd ligger nivån strax under 50 procent.

I innerstan är bilden en annan. Där har bara en tiondel av bostäderna gått under utgångspris. Södermalm sticker ut mest där endast fyra procent av försäljningarna slutade under prisnivån. Vasastan och Kungsholmen ligger också i topp, med många bostäder som fortsatt säljs över utgångspris.

Utbud pressar priserna

Snart kan bostadspriserna stiga (Foto: Svensk Fastighetsförmedling)

Bakom utvecklingen finns flera faktorer. Ett stort utbud av bostäder från våren mötte en trög marknad efter sommaren, vilket förlängde försäljningstiderna och pressade priserna. Säljare som vill få affären i hamn före semestern eller hösten tvingas ofta acceptera lägre bud.

För köpare kan läget innebära fler chanser till prisförhandling, särskilt i kommuner där andelen underpriser är hög. Men att köpa under utgångspris betyder inte automatiskt att det är ett fynd och i många fall är utgångsnivåerna historiskt höga.

”Nu är räntorna tillbaka på en normal nivå. Det som bromsar prisuppgången är det höga utbudet. När utbudet minskar kommer priserna att stiga – därför borde man verkligen passa på att köpa nu”, säger Jimmy Rossetti, mäklare på Svensk Fastighetsförmedling.

Uppmaningen kommer samtidigt som bostadsmarknaden går in i en av årets mest intensiva visningsperioder.

Läs också: Då sprängs kärnkraftverket – tusentals väntas se dramat live. Dagens PS

ANNONS

Toppkommunerna i Stockholms län

Här är de tio kommunerna i Stockholms län där störst andel bostäder sålts under utgångspris hittills i år:

Salem – 68 % Upplands-Bro – 67 % Upplands Väsby – 62 % Sigtuna – 61 % Södertälje – 56 % Nynäshamn – 54 % Järfälla – 54 % Österåker – 52 % Danderyd – 49 % Sollentuna – 48 %

Länen med flest underpriser

Och här är de tio län i Sverige där störst andel bostäder såldes under utgångspris i juli 2025, enligt Hemnet:

Södermanland – 64 % Kronoberg – 60 % Jönköping – 60 % Skåne – 59 % Västerbotten – 57 % Västernorrland – 56 % Örebro – 56 % Kalmar – 55 % Västmanland – 55 % Halland – 55 %

Läs även: Han kunde ha varit världens näst rikaste. Dagens PS

Läs även: “Vanligt valfläsk” – pensionärer om pensionsgasen. Dagens PS