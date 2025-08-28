Dagens PS
Privatekonomi

Här är kommunerna där flest bostäder säljs under utgångspris

I Järfälla har lite mer än drygt hälften av bostäderna sålts under utgångspris i år, enligt Hemnets statistik.
I Järfälla har lite mer än drygt hälften av bostäderna sålts under utgångspris i år, enligt Hemnets statistik. (Foto: Jessica Gow / SCANPIX/TT)
Linn Kolar
Linn Kolar
Uppdaterad: 28 aug. 2025Publicerad: 28 aug. 2025

Mönstret är tydligt i hela landet, enligt Hemnet. En ovanligt stor andel bostäder säljs just nu under utgångspris.

Bakom siffrorna döljer sig en ovanligt pressad marknad, där skillnaderna är stora mellan olika län och i Stockholm märks en tydlig klyfta mellan innerstan och förorterna.

Rekordmånga under pris

Hemnets senaste statistik visar att juli 2025 var den mest pristryckta julimånaden sedan mätningarna började. Av drygt 10 200 sålda bostäder gick hälften under utgångspris. I 17 av 21 län såldes varannan bostad eller fler billigare än det annonserade priset. Högst andel noterades i Södermanland, där nästan två av tre bostäder såldes under utgångspris.

”Vi befinner oss på en ganska speciell bostadsmarknad just nu, där försäljningstiderna är långa och rekordmånga bostäder säljs under utgångspriset. Men det är också viktigt att komma ihåg att utgångspriserna har legat på rekordhöga nivåer under en längre tid”, säger Erik Holmberg, marknadsanalytiker på Hemnet.

Han betonar att utgångspriset bör ses som en riktlinje snarare än ett faktiskt marknadsvärde. Det slutliga priset är det som räknas, oavsett om affären slutar över eller under den nivå som först sattes.

Stora skillnader i Stockholm

Enligt Mitt i Stockholm säljs i genomsnitt en tredjedel av bostäderna i länet under utgångspris. Men variationerna är stora mellan olika områden. I Upplands-Bro och Salem har hittills i år två tredjedelar av bostäderna gått under förväntat pris.

Även i kommuner som Järfälla, Sollentuna och Nynäshamn har omkring hälften av bostäderna sålts billigare än utgångspriset. På mer exklusiva adresser som Lidingö och Danderyd ligger nivån strax under 50 procent.

I innerstan är bilden en annan. Där har bara en tiondel av bostäderna gått under utgångspris. Södermalm sticker ut mest där endast fyra procent av försäljningarna slutade under prisnivån. Vasastan och Kungsholmen ligger också i topp, med många bostäder som fortsatt säljs över utgångspris.

Utbud pressar priserna

många bostäder säljs just nu under utgångspris men snart kan bostadspriserna stiga.
Snart kan bostadspriserna stiga (Foto: Svensk Fastighetsförmedling)

Bakom utvecklingen finns flera faktorer. Ett stort utbud av bostäder från våren mötte en trög marknad efter sommaren, vilket förlängde försäljningstiderna och pressade priserna. Säljare som vill få affären i hamn före semestern eller hösten tvingas ofta acceptera lägre bud.

För köpare kan läget innebära fler chanser till prisförhandling, särskilt i kommuner där andelen underpriser är hög. Men att köpa under utgångspris betyder inte automatiskt att det är ett fynd och i många fall är utgångsnivåerna historiskt höga.

”Nu är räntorna tillbaka på en normal nivå. Det som bromsar prisuppgången är det höga utbudet. När utbudet minskar kommer priserna att stiga – därför borde man verkligen passa på att köpa nu”, säger Jimmy Rossetti, mäklare på Svensk Fastighetsförmedling.

Uppmaningen kommer samtidigt som bostadsmarknaden går in i en av årets mest intensiva visningsperioder.

Toppkommunerna i Stockholms län

Här är de tio kommunerna i Stockholms län där störst andel bostäder sålts under utgångspris hittills i år:

  1. Salem – 68 %
  2. Upplands-Bro – 67 %
  3. Upplands Väsby – 62 %
  4. Sigtuna – 61 %
  5. Södertälje – 56 %
  6. Nynäshamn – 54 %
  7. Järfälla – 54 %
  8. Österåker – 52 %
  9. Danderyd – 49 %
  10. Sollentuna – 48 %

Länen med flest underpriser

Och här är de tio län i Sverige där störst andel bostäder såldes under utgångspris i juli 2025, enligt Hemnet:

  1. Södermanland – 64 %
  2. Kronoberg – 60 %
  3. Jönköping – 60 %
  4. Skåne – 59 %
  5. Västerbotten – 57 %
  6. Västernorrland – 56 %
  7. Örebro – 56 %
  8. Kalmar – 55 %
  9. Västmanland – 55 %
  10. Halland – 55 %

Linn Kolar
Linn Kolar

Nyfiken skribent som bevakar företagsnyheter, teknik och samhällstrender – gärna med fokus på hur det stora påverkar det lilla. Trivs särskilt bra med att skriva tillgängliga och engagerande texter för en bred publik med nyfikenhet på världen.

