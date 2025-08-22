EU brinner: ”Klimatförändringar är inte huvudorsak”

AI tar plats inom allt fler områden. Och självklart finns det de som insett vilket värde analytiska och prediktiva AI-modeller kan ha inom sportsbetting. System som tränats på enorma mängder historisk sportdata kan hitta mönster, avvikelser och potentiella värdespel som annars riskerar att gå förlorade. Kan AI-betting användas på den svenska spelmarknaden? Den svenska spelmarknaden …

Den dolda brandfaran – övergiven mark

En central förklaring till bränderna är den omfattande landsbygdsavfolkningen, menar Arantza Pérez Oleaga, vice dekan vid Spaniens officiella skogsingenjörskollegium.

När bönder och herdar lämnat jordbruket har markerna växt igen och blivit fulla av lättantändlig vegetation. Enligt experter är detta huvudskälet till att Iberiska halvön gång på gång drabbas så hårt.

”De bränder vi ser är resultatet av årtionden av landsbygdsavfolkning och avsaknaden av skogsvård”, säger Arantza Pérez Oleaga.

Forskare pekar på att mängden biomassa i Spanien har ökat med 160 procent på 50 år, vilket skapar perfekta förhållanden för bränder.

Bränderna har förstört 400 000 hektar i Spanien (Foto: Pablo Garcia/AP/TT)

Politisk strid i Spanien

Samtidigt hamnar politiker i både Spanien och Portugal i försvarsställning. Många vill lägga skulden på klimatförändringar, extremväder eller politiska rivaler, konstaterar professor Víctor Resco de Dios vid universitetet i Lleida. Debatten handlar ofta om brandbekämpningsresurser, snarare än förebyggande arbete.

Men enligt experterna är just förebyggande åtgärder både billigare och mer effektiva än att släcka när bränderna väl rasar.

”Om vi vill att brandmännen ska kunna stoppa en brand måste de självklart ha resurserna”, säger Víctor Resco de Dios. ”Men de kan inte göra sitt jobb, även om de har alla resurser i världen, eftersom de landskap vi har inte tillåter dem att arbeta”.

En lång väg framåt

För att minska brandrisken krävs omfattande satsningar på landsbygden, menar forskarna. Det handlar om att främja jordbruk och skogsbruk, skapa brandgator, aktivt sköta markerna och ibland låta kontrollerade bränder ske.

Men politiker har få incitament att satsa på långsiktiga lösningar som inte syns direkt.

”Du kan ta en bild bredvid det brandflygplan du köpt med EU-medel, men du får ingen bandklippningsceremoni när du använder offentliga pengar för att rensa upp en skog”, säger Pérez Oleaga.

