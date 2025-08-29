Vad är det egentligen som gör en person cool? En ny internationell studie antyder att svaret kan vara mer universellt än man kanske tror.
Sex egenskaper som gör dig cool enligt forskarna
Sex återkommande drag skiljer de coola från mängden, och enligt forskarna syns mönstret över hela världen.
Kan utmana normer
”Alla vill vara coola, eller åtminstone undvika stigmat av att vara ocool. Samhället behöver coola människor eftersom de utmanar normer, inspirerar till förändring och driver kulturen framåt”, säger Todd Pezzuti, docent i marknadsföring och forskare vid studien från Universidad Adolfo Ibáñez i Chile.
Forskarna bad deltagare från olika länder att tänka på en person de ansåg vara cool eller ocool och sedan bedöma dem utifrån ett antal personlighetsdrag. Den metoden tros ha gjort resultaten tydligare och lättare att jämföra mellan kulturer.
Earth.com skriver att resultaten antyder att coolhet ofta överlappar med godhet, men att det också finns skillnader som är viktiga att förstå.
God och cool skiljer sig åt
Personer som uppfattas som coola tycks ofta vara öppna för nya erfarenheter, socialt energiska och villiga att ta risker. De framstår också som mer självständiga och styrande över sina egna val.
”För att uppfattas som cool behöver någon vanligtvis vara ganska omtyckt eller beundransvärd, vilket gör dem liknande goda människor”, förklarar Caleb Warren, en av forskarna i studien.
”Men coola människor har ofta andra egenskaper som inte nödvändigtvis anses vara goda i moralisk mening, som att vara hedonistiska och maktlystna”, tillägger han.
Godhet verkar däremot handla mer om värme, pålitlighet och samarbetsvilja. De personer som bedömdes som goda beskrevs som lugna, traditionella och mer inriktade på trygghet än på att sticka ut.
Mönstret verkar universellt
En av de mest överraskande slutsatserna är att mönstret knappt varierade mellan olika länder. Cool i USA verkar alltså likna cool i Sydkorea eller Nigeria.
Signaler som öppenhet, social energi och självständighet tycks kännas igen överallt. Samtidigt delar både coola och goda personer en grundläggande egenskap: kompetens. Om någon uppfattas som inkompetent blir det svårt att vinna respekt, oavsett kategori.
”Coolhet har definitivt utvecklats över tid, men jag tror inte att den har förlorat sin udd. Den har bara blivit mer funktionell”, säger Pezzuti.
Han påminner om att begreppet har sina rötter i rebelliska subkulturer, bland annat bland jazzmusiker i 1940-talets afroamerikanska subkulturer och beatnikrörelsen på 1950-talet. I dag kan coolhet ofta kopplas till kreativitet, förändringskraft och viljan att bana väg för nya trender.
Att uppfattas som cool i vardagen
Forskarna menar att coolhet i vardagen inte handlar om att spela svår eller hålla masken. Nyfikenhet och energi fungerar bättre. Att testa något nytt och dela glädjen med andra kan förstärka intrycket. Att stå för sina val och visa självständighet verkar också spela en roll.
För den som hellre vill uppfattas som god framstår andra egenskaper som viktigare: pålitlighet, omtanke och stabilitet. Båda rollerna tros fylla en viktig funktion i samhället, men de bygger på olika kvaliteter.
Egenskaperna som kännetecknar coola personer enligt forskarna:
- Social energi
- Öppenhet för nya erfarenheter
- Djärvhet och risktagande
- Självständighet och autonomi
- Njutningslystnad (hedonism)
- Strävan efter inflytande och makt
Nyfiken skribent som bevakar företagsnyheter, teknik och samhällstrender – gärna med fokus på hur det stora påverkar det lilla. Trivs särskilt bra med att skriva tillgängliga och engagerande texter för en bred publik med nyfikenhet på världen.
