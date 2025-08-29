Sex egenskaper som gör dig cool enligt forskarna

På bara några veckor har jämförelsesajten “Billån” blivit en favorit bland dem som letar efter ett billån. Tjänsten gör det enkelt att jämföra billån – och många användare vittnar om att de lyckats få betydligt bättre räntor än via sin bilhandlare eller vanliga bank. Vi har pratat med Emil Hammarstrand, låneexpert och skribent på Billån.se, …

God och cool skiljer sig åt

Personer som uppfattas som coola tycks ofta vara öppna för nya erfarenheter, socialt energiska och villiga att ta risker. De framstår också som mer självständiga och styrande över sina egna val.

”För att uppfattas som cool behöver någon vanligtvis vara ganska omtyckt eller beundransvärd, vilket gör dem liknande goda människor”, förklarar Caleb Warren, en av forskarna i studien.

”Men coola människor har ofta andra egenskaper som inte nödvändigtvis anses vara goda i moralisk mening, som att vara hedonistiska och maktlystna”, tillägger han.

Godhet verkar däremot handla mer om värme, pålitlighet och samarbetsvilja. De personer som bedömdes som goda beskrevs som lugna, traditionella och mer inriktade på trygghet än på att sticka ut.

Mönstret verkar universellt

En av de mest överraskande slutsatserna är att mönstret knappt varierade mellan olika länder. Cool i USA verkar alltså likna cool i Sydkorea eller Nigeria.

Signaler som öppenhet, social energi och självständighet tycks kännas igen överallt. Samtidigt delar både coola och goda personer en grundläggande egenskap: kompetens. Om någon uppfattas som inkompetent blir det svårt att vinna respekt, oavsett kategori.

”Coolhet har definitivt utvecklats över tid, men jag tror inte att den har förlorat sin udd. Den har bara blivit mer funktionell”, säger Pezzuti.

Han påminner om att begreppet har sina rötter i rebelliska subkulturer, bland annat bland jazzmusiker i 1940-talets afroamerikanska subkulturer och beatnikrörelsen på 1950-talet. I dag kan coolhet ofta kopplas till kreativitet, förändringskraft och viljan att bana väg för nya trender.

Att uppfattas som cool i vardagen

Social energi är en av de egenskaper som ofta kopplas till coolhet, enligt forskarna. (Foto: Unsplash)

Forskarna menar att coolhet i vardagen inte handlar om att spela svår eller hålla masken. Nyfikenhet och energi fungerar bättre. Att testa något nytt och dela glädjen med andra kan förstärka intrycket. Att stå för sina val och visa självständighet verkar också spela en roll.

För den som hellre vill uppfattas som god framstår andra egenskaper som viktigare: pålitlighet, omtanke och stabilitet. Båda rollerna tros fylla en viktig funktion i samhället, men de bygger på olika kvaliteter.

Egenskaperna som kännetecknar coola personer enligt forskarna:

Social energi

Öppenhet för nya erfarenheter

Djärvhet och risktagande

Självständighet och autonomi

Njutningslystnad (hedonism)

Strävan efter inflytande och makt

