Knarkhandeln där polisen hittade miljonerna

”Komplicerad utredning”

Utredningen hade varit svår och omfattande, intygade Björn Eriksson, då gruppchef på Nationella operativa avdelningen.

”Det var absolut en komplicerad utredning. Vi har haft många olika kompetenser involverade och det har tagit lång tid att utreda det här. Brott som sker på Darknet är svårutredda och det är det som är syftet”, säger han till SVT Nyheter.

Omfattningen? Enligt åklagaren en brottslighet som omsatt minst 2,5 miljarder kronor i bitcoin.

Namnet, Flugsvamp 3.0, hade de åtalade enligt polis och åklagare tagit över utan att ha en koppling till de tidigare upplagorna.

Den första ”Flugsvamp” stängdes efter ett tillslag 2014, sedan kom 2.0 och nu 3.0, uppföljarna för att kapitalisera på sajtens varumärke.

”Det skulle jag säga i det här fallet, vi ser ingen koppling mellan Flugsvamp 2 och 3 exempelvis. Det här verkar var nya personer som har fångat upp namnet”, konstaterade polisens Björn Eriksson.

Fjärde upplagan är här

Nu talar vi om Flugsvamp 4.0. Så heter den nu aktiva marknadsplatsen på darknet där narkotika och andra illegala preparat säljs.

Betalningen sker med kryptovaluta, varorna skickas med post och enligt SvD har en stor del av de som säljer droger på Flugsvamp kopplingar till organiserad brottslighet.

Parallellt har polisen fortsatt jaga pengarna från knarkhandeln. I februari i år gjordes ett genombrott.

Genom att spåra en kedja transaktioner kopplade polisen ett konto på en utländsk kryptobörs till affärerna på Flugsvamp 2.0.

Efter att ha fått besked om att tillgångarna fanns kvar beslutade Kronofogden om utmätning.

Hittade hälften av pengarna

”Tillgången som fanns kvar motsvarar nästan hälften av de 319 miljonerna. Att vi kunde få tillbaka så pass stor del av beloppet är en väldigt stor sak”, säger Helena Karlsson, åklagarrevisor på Riksenheten mot internationell och organiserad brottslighet, hos SvD.

Enligt polisen sker en förändring som gått ”extremt snabbt” i riktning mot kryptovalutor. Polis och andra myndigheter lägger nu alltmer kraft på att följa spår som kriminella transaktioner lämnar.

”Nu ser vi kryptovaluta i de flesta brottsligheterna. Inom våldet, narkotikahandeln, bedrägerierna”, konstaterar Björn Eriksson, nu biträdande sektionschef vid Nationellt it-brottscentrum, hos SvD.

Displayen visar vanliga symboler i knarkhandeln via mobil, internet och darknet. Polisen agerar nu mot fjärde upplagan av ”Flugsvamp” på darknet. (Foto: Jonas Ekströmer/TT)

Nu är det miljardbelopp

Han hävdar att en hel bransch av penningtvättare vuxit fram, specialiserade på kryptovaluta.

”Du har en verksamhet som bara går ut på att tvätta pengar åt andra, där man erbjuder tjänsten på ett väldigt professionellt sätt. De kan till exempel flytta pengar mellan länder både fysiskt och med krypto”, beskriver han.

Stora belopp? Definitivt.

Mannen bakom Flugsvamp 2.0 tog enligt hovrättens dom ut 3 procent av alla transaktioner i avgift.

I dagens växelkurs motsvarar det mer än en miljard kronor.

