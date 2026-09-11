SD:s ryska affär uppmärksammad internationellt

”Plattformarna måste göra mer”

Generaldirektören menar i samma intervju att plattformar som X, Tiktok och Facebook måste göra mer för att bekämpa det ryska lögnmaskineriet.

Ryssland utgör ett hot mot kommande val i Europas största demokratier och plattformarna måste ”trappa upp” kampen mot ryska botnätverk, varnar Hjort.

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Ett skäl till att Magnus Hjort och hans team inte tror att Ryssland inriktar sig på söndagens svenska val, är att Sverige i stort står enat bakom stödet till Ukraina.

I stället är det viktigare för ryssarna att inrikta sig på länder som Tyskland och Frankrike, där ”högerextrema partier som anses mer välvilligt inställda till Moskva ser ut att kunna vinna val”, konstaterar Politico.

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Fokus på Tyskland och Frankrike

I Tyskland har oron växt efter falska inlägg och videor i sociala medier, som bland annat utpekar kandidater felaktigt för korruption och sexualbrott.

20 september hålls nya regionala val i Berlin och Meckelnburg-Vorpommern, där högerextrema AfD väntas gå framåt.

I Frankrike ligger Marine Le Pen, vars parti tidigare kopplats till sympatier och band till Ryssland, högt i opinionen inför presidentvalet 2027, exemplifierar Politico.

Hos Myndigheten för psykologiskt försvar är man inte nöjd med sociala medier-plattformarnas arbete mot ryska påverkans-aktioner.

”Nej, jag anser att plattformarna borde göra mer för att hålla sina tjänster fria från dessa botnätverk. Det finns alltså utrymme för förbättring”, hävdar Magnus Hjort.

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Magnus Hjort, här på Folk och försvar 2026, tror inte på någon stor risk för rysk påverkan i svenska valet. Ryssland inriktar sig på större länder, tror han. (Foto: Henrik Montgomery /TT)

Inte orolig över valpåverkan

För närvarande oroar sig Hjort inte för att Ryssland ska påverka valrörelsen.

”Vår bedömning är att vi just nu inte ser någon samordnad kampanj riktad mot Sverige”, säger han hos Politico.

I stället tror han att svenskar kan oroa sig alltför mycket för ryskt inflytande.

”Rädslan för utländsk inblandning kan kanske vara ett av de största problemen”, säger Hjort. ”Hotet kan komma att överdrivas, vilket skulle kunna leda till att någon hävdar att valet inte gick rätt till eller att det var utsatt för påverkansförsök. Det skulle kunna skada bildandet av en stabil regering efter valet.”

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