Lyxhotellet säljer shejkens bil – efter springnota på 6 miljoner

Ingen riktig Ferrari

I en separat dom gav domaren Michael Javaherian hotellet tillstånd att sälja shejkens bil, en 2011 års Fiat 500 Abarth Tributo Ferrari, en begränsad upplaga med racingränder, rapporterar Financial Times.

Men bilen lär inte lösa särskilt mycket av problemet. Det är alltså en Fiat som är en hyllning till Ferrari, ingen riktig Ferrari.

Enligt The Classic Valuer har modellen haft ett genomsnittligt andrahandsvärde på 23 500 pund, motsvarande 307 000 kronor, sedan 2020. Vilket alltså inte täcker några miljonskulder.

Skulden för shejkens springnota gäller obetalda hotellrum, andra kostnader och ränta. Domstolen slog fast att shejken ska betala 198 180,33 pund plus 3 266,89 pund i ränta för rum och rumsrelaterade kostnader, samt ytterligare 256 627,86 pund.

Springnota även från fotbollsklubb

Sheikh Nasser bin Abdullah al-Thani är medlem av den omfattande al-Thani-familjen som styr Qatar, men har ingen statlig eller officiell regeringsroll och är en avlägsen släkting till den styrande emiren. Han har tidigare varit vice ordförande i den spanska fotbollsklubben Málaga FC, där hans far är majoritetsägare.

Fadern och sönerna är dock internationellt efterlyst av spanska myndigheter och Interpol efter att ha duckat spanska domstolar i många år. Fotbollsklubben styrs sedan 2020 av en administratör utsedd av domstolen.

Sonen bestrider hotellskulden och vill få försöka få domen undanröjd.

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”Sheikh Al Thani har först nyligen blivit medveten om dessa förfaranden, som inte delgavs honom korrekt”, säger hans advokater till Financial Times.

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