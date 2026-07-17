S stoppar nya partier: Vägrar lämna ut portkoder

Har valt så för att man har valt så?

Därigenom kan de inte komma in i trappuppgångarna och lämna sitt material i brevlådor och brevinkast – och inte heller ringa på hos hyresgästerna och prata politik.

”Ja, vi har valt att begränsa det så”, säger Lena Karlsson Engman (S) hos VK och hävdar att det är på grund av hänsyn till hyresgästerna.

”Det är ändå en ganska vanlig form för att begränsa tillgång till olika bolag eller till andra verksamheter.”, tillägger hon.

Några logiska skäl har Karlsson Engman svårt att redovisa.

”Vi gör en avgränsning därför att vi fortsatt vill vara restriktiva både i tid och vilka som kan komma i fråga och då är det naturligtvis några som kommer utanför”, säger hon vilket väl innebär att de drar en gräns för att de drar en gräns.

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”Vi vill vara restriktiva”, säger Lena Karlsson Engman (S) som förklaring till att bara vissa partier får portkoder till allmännyttans hyreshus i Umeå. (Foto: AB Bostaden)

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Ska ”meritera sig” för portkoder

”Men jag tänker att om man i allmänna val ändå har meriterat sig för att komma in i fullmäktige, då har man kommit över en tröskel, så då kan man komma i fråga”, tillägger hon.

Och då är det förstås omöjligt att inte påpeka att har man inte kommit över tröskeln till fullmäktige, så ska man inte komma över tröskeln i hyreshusen heller.

”Men det är klart att de partier som inte är inne i fullmäktige i dag inte har den möjligheten”, konstaterar Lena Karlsson Engman.

”Men vi har valt den avgränsningen.”

Jo, så mycket har vi redan förstått. Det är skälet till den som efterlyses i Umeå.

Kommunistiska partiets lokale ordförande Andreas Mångberg är, förstås, kritisk till att man stoppas i porten och inte når hyresgästerna.

”Alltså bara att vi inte kan berätta att vi också ställer upp gör ju att det blir svårt för oss att komma in”, säger han hos VK.

I Umeå gäller det både ytterdörrar hos allmännyttan och fullmäktige.

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