Dags stänga av AC:n? Nu är luftkonditionering en miljöfara

Nu undersöker Kemikalieinspektionen vilka nationella åtgärder man kan ta till för att minska utsläppen och vilka alternativ som kan ersätta TFA-bildande f-gaser.

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”Större risker än tidigare känt”

”Arbetet är angeläget eftersom TFA har flera hälso- och miljöfarliga egenskaper och ny kunskap visar på större risker än vad som tidigare varit känt. Ämnet kan bland annat vara skadligt för fertiliteten och fostrets utveckling”, skriver Kemikalieinspektionen i dag.

TFA är mycket vattenlösligt och sprids därför lätt i miljön. Ämnet har hittats i grundvatten på över 90 procent av de platser som undersökts i Sverige. Eftersom TFA inte bryts ned stiger halterna i miljön över tid.

”TFA finns även i dricksvatten och mat. Därför behöver vi hitta vägar att minska utsläppen och driva på utvecklingen mot bättre alternativ”, säger Urban Boije af Gennäs som är utredare på Kemikalieinspektionen.

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