Dags stänga av AC:n? Nu är luftkonditionering en miljöfara

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Fluorerade växthusgaser, så kallade f-gaser, är den största källan till utsläpp av PFAS-ämnet TFA i Sverige och bedöms stå för mer än 50 procent av utsläppen.
Nu undersöker Kemikalieinspektionen vilka nationella åtgärder man kan ta till för att minska utsläppen och vilka alternativ som kan ersätta TFA-bildande f-gaser.
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”Större risker än tidigare känt”
”Arbetet är angeläget eftersom TFA har flera hälso- och miljöfarliga egenskaper och ny kunskap visar på större risker än vad som tidigare varit känt. Ämnet kan bland annat vara skadligt för fertiliteten och fostrets utveckling”, skriver Kemikalieinspektionen i dag.
TFA är mycket vattenlösligt och sprids därför lätt i miljön. Ämnet har hittats i grundvatten på över 90 procent av de platser som undersökts i Sverige. Eftersom TFA inte bryts ned stiger halterna i miljön över tid.
”TFA finns även i dricksvatten och mat. Därför behöver vi hitta vägar att minska utsläppen och driva på utvecklingen mot bättre alternativ”, säger Urban Boije af Gennäs som är utredare på Kemikalieinspektionen.
Används i luftkonditionering
F-gaser är gaser som bland annat används som köldmedium i värmepumpar, kyl- och frysanläggningar och luftkonditionering, till exempel i bilar.
De flesta f-gaser bryts ner i atmosfären och bildar TFA, påpekar inspektionen.
Samtidigt ökar utbyggnaden av luftkonditionering kraftigt över hela Europa i extremvärmens spår.
Vi ska räddas undan konsekvenserna av det miljöhotet via AC i våra bostäder, om än till priset att luftkonditionering väntas driva upp det årliga elbehovet i exempelvis Italien med 10 procent fram till år 2050.
Nu kommer dessutom smällen att luftkonditioneringen har en koppling till miljöhot på ett annat, negativt sätt.
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”Behöver tydligare bild”
Under hösten ska Kemikalieinspektionen undersöka vilka åtgärder som kan vidtas på nationell nivå för att minska utsläppen av TFA från f-gaser.
Inspektionens kartläggning ska gälla utsläpp, alternativ, hantering och styrmedel.
”Vi behöver få en tydligare bild av vilka användningar som står för de största utsläppen och vilka åtgärder som är effektivast för att minska dessa”, säger Urban Boije af Gennäs. utredare på Kemikalieinspektionen.
Riskbedömningskommittén RAC hos europeiska kemikaliemyndigheten, Echa, har rekommenderat att TFA ska klassificeras som miljöfarligt, långlivat, mobilt och toxiskt, samt fortplantningsstörande. Det innebär en skärpt bedömning av ämnets förmåga att skada fertiliteten.