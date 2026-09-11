Analys: Skräckscenerna för 25 år sedan fick USA att tappa fokus på Kina och Ryssland

Nästan 3 000 människor omkom den där dagen

Enligt officiella uppgifter dog 2 977 människor i terrorattackerna, inklusive passagerarna och besättningsmedlemmarna ombord på de kapade planen.

Vid attacken mot Pentagon dödades 184 personer (både i flygplanet och byggnaden). Därutöver omkom 40 personer på United Flight 93, som störtade på ett fält nära Shanksville, Pennsylvania. Alla 19 kaparna dog också under attackerna – 15 var saudiska medborgare, två från Förenade Arabemiraten, en från Egypten och en från Libanon.

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WSJ: Makthavarna hade rätt med en reservation

USA, som direkt var terroristernas måltavla, tampas fortfarande med följderna från 11 september-attackerna 2001. USA har iscensatt kostsamma krig i Mellanöstern och förlorat arbetstillfällen, samtidigt som världens näst största ekonomi Kina vuxit sig starkare ekonomiskt, bland annat genom ökad export, konstaterar The Wall Street Journal.

I stundens hetta, när World Trade Center-tornen hade rasat till marken, deklarerade USA:s dåvarande president George W. Bush i kongressen att det nu var ”en annan värld”.

Hans vicepresident Dick Cheney slog fast: ”Den dagen förändrade allt.” Och utrikesminister Colin Powell förklarade: ”Det var före 9/11 och efter 9/11.”

WSJ skriver att de amerikanska makthavarna hade rätt i att världsordningen förändrades i ett slag, men att det var USA:s svar på den förhållandevis begränsade islamistiska och militanta gruppens terrorattack som gjorde skillnaden.

”USA inledde dock en massiv militär respons: ett krig mot terrorismen. De attackerade två länder, varav ett inte var inblandat i 9/11. Retoriken var så svepande att Washington lånade språk från andra världskriget och kalla kriget. Amerika konfronterade nu en ondskans axel”, minns tidningen.

Förlorade förmågan att punktmarkera Kina och Ryssland

Som en konsekvens av detta förlorade USA, enligt analysen, kapacitet att ta itu med andra viktiga prioriteringar globalt. Här nämns Kinas snabba framfart och ett hotfullt Ryssland, som i mer än fyra år ett halvt år ägnat sig åt ett blodigt invasionskrig mot grannlandet Ukraina.

Tidigare, under George W Bushs ledarskap, invaderade ryssarna Georgien och under Barack Obamas presidentskap erövrade Putins krigsmaskin Krim.

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William Burns, som tjänstgjorde i flera administrationer och senare blev chef för CIA, har förklarat att amerikanska ledare verkligen har blivit ”distraherade” av det som hände den 11 september 2001, och han syftar då på de konflikter som USA har startat i Mellanöstern.

Experterna: Tänk om USA hade koncentrerat sig på annat

”Tänk om en större del av den tid, energi och resurser som spenderats på det globala kriget mot terrorismen istället hade använts på att ge form åt en positiv vision för Amerikas roll i Asien”, har Burns uttalat, skriver WSJ, som även citerar forskaren Robert Sagan.

Han menar att Kina och Ryssland välkomnat USA:s krig mot terrorismen. Det skrev han redan 2008. Och slog fast att kriget mot terrorismen gjort att USA har tappat sitt ”strategiska fokus” på Kina och Ryssland.

USA:s invasion av Afghanistan och även (och på nytt) Irak i jakt på massförstörelsevapen ledde till två långa krig där fler än 7 000 amerikanska militärer dödades, samtidigt dödades hundratusentals civila, militärer och poliser i Afghanistan och Irak, enligt en studie som WSJ hänvisar till.

Studie: Notan flera biljoner dollar för krigen i Mellanöstern

I rapporten slås det fast att konflikterna varit ”en komplex blandning av krig och nationsbyggande” som kostat USA flera biljoner dollar, samtidigt som det skakat Sydasien och Mellanöstern.

För USA har det också, enligt analysen, inneburit att landet blivit överrumplat i rivaliteten bland stormakter.

”Medan USA var starkt involverat i Mellanöstern och Sydasien … rörde sig den geopolitiska balansen mot USA i både Europa och Östasien tack vare framväxten av ett mer aggressivt Ryssland och ett mer kapabelt och självsäkert Kina”, skrev Richard Haass, tidigare chef för Council on Foreign Relations, 2021, framgår det.

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I skuggan av USA:s krig har Kina vuxit ekonomiskt och militärt

Kina har under den här eran lyckats locka till sig mängder av utländska investerare och företag, man har också byggt upp sitt försvar och militariserat Sydkinesiska havet och utgör i dag ett hot mot sina grannar, andra länder i regionen. Läs mer på WSJ.

”Ett kvarts sekel efter att kapade flygplan slog till mot New York, Washington och Pennsylvania är attackerna den 11 september 2001 fortfarande djupare inpräntade i den amerikanska psyket än nästan någon annan händelse under de senaste 25 åren”, skriver Euronews, som också uppmärksammar det hela och konstaterar att även en bra bit över 100 européer (de flesta från Storbritannien) fick sätta livet till den där hemska dagen, varav två personer från Sverige.

Ex-presidenter närvarar i New York – Trump håller tal i Pentagon

Under fredagen hålls minnesstunder på de tre platserna i USA som blev föremål för terrorattackerna: Graund Zero i New York, Pentagon i Arlington och vid Flight 93 National Memorial i Shanksville, Pennsylvania.

Vicepresident JD Vance kommer att besöka Ground Zero – området där den första sökinsatsen efter överlevande började – medan de tidigare presidenterna Joe Biden, Barack Obama, Bill Clinton och George W. Bush också förväntas närvara vid evenemanget i New York.

President Donald Trump närvarar inte vid ceremonin i New York i år. Han ska i stället tala i Pentagon.

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