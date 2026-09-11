Välfärden: "Historiens mest framgångsrika pyramidspel"

Budgetutrymme på cirka 95 miljarder kronor

Konjunkturinstitutet beräknar budgetutrymmet för åren 2027 till 2030 till cirka 95 miljarder kronor, enligt KI. Regeringen räknar med ett reformutrymme på 50 miljarder kronor för nästa mandatperiod, enligt SVT.

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KI-chefen Albin Kainelainen kallar dagens underskott ”inte långsiktigt hållbart”, säger han till TT.

Socialdemokraterna vill att de generella statsbidragen till kommuner och regioner ska räknas upp med inflationen, vilket partiet uppskattar till under 6 miljarder kronor per år vid dagens inflation, enligt Placera.

Finansminister Elisabeth Svantesson (M) säger att få på oppositionssidan redovisar hur löftena ska finansieras. Samtidigt anklagar Socialdemokraternas ekonomisk-politiske talesperson Mikael Damberg Tidöpartierna för att planera stora skattesänkningar trots att pengarna är slut, enligt SVT.

Socialdemokraterna uppger själva att de kommer att finansiera sina vallöften, enligt partiet.

Under de åtta år då Socialdemokraterna ledde regeringen, 2014 till 2022, sjönk den offentliga skulden från 43,9 procent av BNP 2015 till 33 procent 2022, enligt SCB:s redovisningar för 2016 och 2022.

Äran är dock inte helt Socialdemokraternas. Budgetarna för 2015 och 2019 var oppositionens, eftersom riksdagen röstade igenom Alliansens respektive Moderaternas och Kristdemokraternas förslag.

Räntan äter redan USA:s budget

I USA väntas den federala statens nettoräntekostnader nå 1 000 miljarder dollar, motsvarande cirka 9 600 miljarder kronor, under budgetåret 2026 och mer än fördubblas till 2036, enligt budgetkontoret CBO:s prognos från februari.

Fonden för den federala ålderspensionen Social Security beräknas vara tom 2032, enligt samma källa. Realtid har rapporterat att den amerikanska statsskulden har passerat 40 000 miljarder dollar, motsvarande cirka 384 000 miljarder kronor.

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PS analys

Bonners liknelse träffar USA bättre än Sverige, där skulden fortfarande är låg. Mekaniken syns dock även i de svenska kalkylerna om än i mindre skala.

KI:s utrymme på 95 miljarder bygger på att utgifterna inte räknas upp med priserna, enligt TT. Varje utgift som i stället indexeras tar därför av samma pott, precis som varje ny skattesänkning.

Dessutom är samtliga riksdagspartier överens om att de ökade försvarsutgifterna är permanenta och därför kräver permanent finansiering, enligt regeringen. Den offentliga sektorns finansiella sparande ska vara i balans senast 2035, enligt samma överenskommelse.

Med färre barn vilar den notan på sikt på färre framtida skattebetalare, om inte högre sysselsättning eller invandring fyller glappet.

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