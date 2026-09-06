Eldrivet valfläsk: "Elbil på leasing till 60 000 anställda"

En rejäl fläskbil med tanke på att det handlar om 60 000 anställda…

”Vi tror att det skulle vara en bra förmån för stadens anställda”, säger Hampus Magnusson som är moderat oppositionsråd i Göteborg.

Möjligen tror man även att det skulle vara en bra draghjälp åt partiets röstantal.

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Alla erbjuds leasa elbil

Om Moderaterna får bestämma efter valet ska alla anställda i Göteborg erbjudas att leasa elbil.

”Göteborg ska vara en attraktiv arbetsgivare för alla, även dem som bor i stadens ytterkanter. På det här sättet kan vi stötta medarbetare och samtidigt samarbeta med bilfabrikanterna i staden, som är ett kluster i världsklass”, säger Hampus Magnusson hos GP.

Han tycker att de senaste årens trafikpolitik i Göteborg under ledning av de rödgröna har präglats av ”bilhat”.

”De säger att de vill minska biltrafiken med 25 procent till 2030, men det är orealistiskt, det är inte verklighetsanpassat. Det handlar inte om att förbättra, utan bara om att försämra för bilister,” säger Magnusson ilsket.

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”De” är förstås de som nu styr Göteborg, det vill säga Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet.

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