Ska man nu ändå komma med vallöften ska det vara rejält. Vad sägs om elbil på leasing – till 60 000 anställda?
Eldrivet valfläsk: "Elbil på leasing till 60 000 anställda"
Med en vecka kvar till valet, är det många politiker som släpper handbromsen och trycker högerfoten i mattan.
Nu handlar det om Moderaterna i Göteborg som lovar elbil på leasingavtal till alla kommunalt anställda i Sveriges andra stad.
En rejäl fläskbil med tanke på att det handlar om 60 000 anställda…
”Vi tror att det skulle vara en bra förmån för stadens anställda”, säger Hampus Magnusson som är moderat oppositionsråd i Göteborg.
Möjligen tror man även att det skulle vara en bra draghjälp åt partiets röstantal.
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Alla erbjuds leasa elbil
Om Moderaterna får bestämma efter valet ska alla anställda i Göteborg erbjudas att leasa elbil.
”Göteborg ska vara en attraktiv arbetsgivare för alla, även dem som bor i stadens ytterkanter. På det här sättet kan vi stötta medarbetare och samtidigt samarbeta med bilfabrikanterna i staden, som är ett kluster i världsklass”, säger Hampus Magnusson hos GP.
Han tycker att de senaste årens trafikpolitik i Göteborg under ledning av de rödgröna har präglats av ”bilhat”.
”De säger att de vill minska biltrafiken med 25 procent till 2030, men det är orealistiskt, det är inte verklighetsanpassat. Det handlar inte om att förbättra, utan bara om att försämra för bilister,” säger Magnusson ilsket.
”De” är förstås de som nu styr Göteborg, det vill säga Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet.
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Ska göra gemensam upphandling
Moderaternas förslag är att Göteborgs stad upphandlar ett gemensamt leasingavtal för elbilar.
Leasing, service, försäkring, däck och övriga kostnader finansieras av den anställda genom bruttolöneavdrag.
På det här viset är tanken att kommunens kostnader begränsas till administration och upphandling.
Vallöftet skrumpnar med andra ord ihop lite vid en närmare kontroll. Vad löftet egentligen innebär är att kommunen ska förhandla fram ett bra privatleasing-avtal som de anställda sedan ska erbjudas att teckna och betala fullt ut själva för.
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Kostnad? ”Några miljoner per år”
Enligt Moderaternas uträkning bedöms kostnaden för kommunen mycket riktigt heller inte bli högre än några miljoner kronor per år.
Däremot anses sig Moderaterna i Göteborg göra klimatet en tjänst via förslaget.
”Människors personliga frihet att röra sig och lösa livspusslet ska inte stå i motsats till höga klimatambitioner. Det är viktigt att begränsa utsläppen, inte att förbjuda bilar”, menar Hampus Magnusson.
Hur mycket det kommer att kosta den enskilde och hur många kommunanställda som skulle ha råd att nappa på erbjudandet, har Moderaterna inte räknat på.
”Det är klart att det blir en kostnad, men exakt hur hög vet vi inte förrän ett avtal är upphandlat. Ambitionen är att det inte ska vara en lyx för ett fåtal”, avslutar Hampus Magnusson hos GP.