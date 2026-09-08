Finansman om näringslivets hot inför valet: "Skamligt"

Ser risker i högernationalismen

Weil ser i stället riskerna i en högernationalistisk och auktoritär politik i Sverige.

”Det vi verkligen borde diskutera är riskerna med en etnonationalistisk och auktoritärt präglad politik där migrationsfrågan tillåts dominera på bekostnad av andra frågor och intressen”, skriver finansmannen.

ANNONS

”Vad händer med förutsättningarna för företagande och långsiktig tillväxt när de principer och institutioner som vår demokrati vilar på gröps ur?”

Robert Weil säger sig inte förstå hur hans kollegor i näringslivet kan ge ett okritiskt stöd till krafter som ”i realiteten kommer försvåra för företagande och svensk konkurrenskraft”.

”För att tygla de högernationalistiska krafterna är omöjligt, det har historien tydligt visat. De kommer att dominera”, konstaterar Weil.

Liberalernas toppnamn riskerar fängelse – stryks från listorna. Dagens PS

”Skamligt” är Robert Weils betyg på de hot delar av näringslivet kommit med inför valet på söndag, där högernationalismen oroar Weil mest. (Foto: Jonas Ekströmer /TT)

”Djupt oansvarigt” av Svenskt näringsliv

Även om mycket, som alltid, nu handlar om skatter i debatten ska inte få dölja att ”den verkliga striden just nu inte handlar om nya skatter eller inte”, menar Weil.

”Att representanter från Svenskt näringsliv sprider sådan skrämselpropaganda är djupt oansvarigt.”

”Att kapitalet och den populistiska nationalismen just nu gör enad front är skamligt och riskerar att i grunden skada vår demokrati. Den pågående debatten skapar ett ännu större ´vi och dem´ när vårt behov är precis det motsatta. Vi måste öppna upp ännu mer för samarbete över gränser, för samtal byggda på kunskap med målet att skapa samhällen som fungerar på lång sikt”, avslutar Robert Weil.

ANNONS

Eldrivet valfläsk: ”Elbil på leasing till 60 000 anställda”. Dagens PS