”Att näringslivet gör gemensam sak med högernationalismen är både kortsiktigt och farligt för demokratin”, menar Robert Weil inför valet.
Finansman om näringslivets hot inför valet: "Skamligt"
”Jag har chockats av de senaste veckornas indirekta men knappast dolda attacker mot Centerpartiet och Socialdemokraterna från tongivande svenska företagsledare”, skriver finansmannen Robert Weil i en debattartikel på DN.
När det gäller tongivande företagsledare handlar det förstås om exempelvis Wallenberg-varningarna för vad en seger för oppositionen i söndagens riksdagsval skulle innebära.
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Lovar – som vanligt – att flytta
Vid sidan av det har andra företagare förklarat sig beredda att flytta från Sverige om de i högre grad behöver bidra till välfärden än de gör i dag, en typ av hot som upprepats åtminstone de tio senaste valrörelserna i Sverige.
”Hur kan ni varna för ett Centerparti och en socialdemokrati som är så tydligt företags- och tillväxtorienterade? Som vill få till stånd långsiktiga energiöverenskommelser och främja innovation så att Sverige återigen ska ta täten? Ni, och vi alla, borde i stället stödja en sådan gren av politiken, som svenska företag faktiskt har möjlighet att växa vidare på”, menar Robert Weil.
Ser risker i högernationalismen
Weil ser i stället riskerna i en högernationalistisk och auktoritär politik i Sverige.
”Det vi verkligen borde diskutera är riskerna med en etnonationalistisk och auktoritärt präglad politik där migrationsfrågan tillåts dominera på bekostnad av andra frågor och intressen”, skriver finansmannen.
”Vad händer med förutsättningarna för företagande och långsiktig tillväxt när de principer och institutioner som vår demokrati vilar på gröps ur?”
Robert Weil säger sig inte förstå hur hans kollegor i näringslivet kan ge ett okritiskt stöd till krafter som ”i realiteten kommer försvåra för företagande och svensk konkurrenskraft”.
”För att tygla de högernationalistiska krafterna är omöjligt, det har historien tydligt visat. De kommer att dominera”, konstaterar Weil.
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”Djupt oansvarigt” av Svenskt näringsliv
Även om mycket, som alltid, nu handlar om skatter i debatten ska inte få dölja att ”den verkliga striden just nu inte handlar om nya skatter eller inte”, menar Weil.
”Att representanter från Svenskt näringsliv sprider sådan skrämselpropaganda är djupt oansvarigt.”
”Att kapitalet och den populistiska nationalismen just nu gör enad front är skamligt och riskerar att i grunden skada vår demokrati. Den pågående debatten skapar ett ännu större ´vi och dem´ när vårt behov är precis det motsatta. Vi måste öppna upp ännu mer för samarbete över gränser, för samtal byggda på kunskap med målet att skapa samhällen som fungerar på lång sikt”, avslutar Robert Weil.
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