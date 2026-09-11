När Dubai planerar sin nya flygplats handlar det om säkerhet. Därför kommer stora delar av den att hamna under jord.
Underjordisk flygplats: Så ska Dubai skydda sig mot attacker
Dubai går vidare med utbyggnadsplaner för sin flygplats, trots den stora konflikten nästgårds mellan USA och Iran.
Men konflikten påverkar – säkerhet är A och O i flygplatsbygget, som kostar miljarder dollar och ska kunna hantera hisnande 250 miljoner passagerare per år.
Säkerheten gör att man nu utformar delar av sin nya flygplats för att placeras under jord. Det ska skydda mot framtida drönar- och missilattacker, menar flygplatsledningen.
Viktig infrastruktur som bränsletankar tillhör det som kan placeras under marknivå, andra delar ska förstärkas säger Paul Griffiths som är vd för Dubai Airports.
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”Härdas mot framtida hot”
”Vissa delar av infrastrukturen kan behöva härdas mot eventuella framtida hot för att göra dem mer motståndskraftiga”, säger han.
”Det handlar om sannolikheten för en attack ställt mot konsekvenserna och den korrekta riskbedömningen”, förklarar Griffiths hos Financial Times.
Vad som snabbt stod klart var att mångmiljardprojektet inte ska skalas ned på grund av USA:s krig mot Iran.
”Det kortaste samtal jag någonsin haft med min styrelseordförande handlade om huruvida detta på något sätt förändrar vår långsiktiga strategi”, säger Griffiths. ”Svaret var ´nej´”.
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Tappade stort när kriget bröt ut
Flygplatsen i Dubai öppnade 1960 och har varit världens största internationella flygplats det senaste decenniet.
Under första halvan av 2026 föll man bort från topp fem-listan, när USA:s och Israels krig mot Iran skapade kaos i regionens luftrum.
Bränsletankar vid Dubais huvudflygplats träffades vid iranska anfall, vilket tvingade flygplatsen att avbryta all verksamhet.
Landets främsta flygbolag, Emirates, lät hela sin flotta stå kvar på marken när kriget bröt ut, men återupptog trafiken inom loppet av några dagar och flög genom smala luftkorridorer som patrullerades av militärflyg från Förenade arabemiraten.
Kommunikation i realtid med landets myndigheter och militär gjorde att flygplatsen kunde förutse anfall, vilket gjorde att passagerare med kort varsel kunde flyttas till underjordiska utrymmen, berättar Griffiths hos FT.
”Av de 111 larmen resulterade endast 16 i faktiska nedslag, och de flesta av dem var av mycket lindrig karaktär”, säger han.
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Har återhämtat sig i stort
Antalet passagerare i Dubai sjönk ändå med en tredjedel första halvåret, men enligt Griffiths har trafiken återhämtat sig.
Antalet resenärer sjönk från 7,4 miljoner i februari till 2,5 miljoner i mars och 3,5 miljoner i april, för att sedan öka till 4,5 miljoner i maj, 5 miljoner i juni och 6,3 miljoner i juli, enligt flygplatschefen.
Fler än 50 flygbolag har återvänt, däribland Air France. British Airways kommer att återuppta flygningarna till Dubai när vintersäsongen inleds i oktober.
Vissa flygbolag har dröjt med att återvända till regionen eftersom de flygplan som omfördelats nu är fullbokade med passagerare på linjer mellan Europa och Asien, tillägger Paul Griffiths.
”Vi har fått tillbaka 78 procent av våra resenärer”, säger han. ”De resterande 22 procenten kommer inte att dröja länge.”
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