Underjordisk flygplats: Så ska Dubai skydda sig mot attacker

Tappade stort när kriget bröt ut

Flygplatsen i Dubai öppnade 1960 och har varit världens största internationella flygplats det senaste decenniet.

Under första halvan av 2026 föll man bort från topp fem-listan, när USA:s och Israels krig mot Iran skapade kaos i regionens luftrum.

Bränsletankar vid Dubais huvudflygplats träffades vid iranska anfall, vilket tvingade flygplatsen att avbryta all verksamhet.

Landets främsta flygbolag, Emirates, lät hela sin flotta stå kvar på marken när kriget bröt ut, men återupptog trafiken inom loppet av några dagar och flög genom smala luftkorridorer som patrullerades av militärflyg från Förenade arabemiraten.

Kommunikation i realtid med landets myndigheter och militär gjorde att flygplatsen kunde förutse anfall, vilket gjorde att passagerare med kort varsel kunde flyttas till underjordiska utrymmen, berättar Griffiths hos FT.

”Av de 111 larmen resulterade endast 16 i faktiska nedslag, och de flesta av dem var av mycket lindrig karaktär”, säger han.

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Paul Griffiths, vd för Dubai Airports, ser en snar återhämtning och förklarar hur Dubai ska placera delar av sin utbyggda flygplats under jord för skydd. (Foto: Fatima Shbair /AP-TT)

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Har återhämtat sig i stort

Antalet passagerare i Dubai sjönk ändå med en tredjedel första halvåret, men enligt Griffiths har trafiken återhämtat sig.

Antalet resenärer sjönk från 7,4 miljoner i februari till 2,5 miljoner i mars och 3,5 miljoner i april, för att sedan öka till 4,5 miljoner i maj, 5 miljoner i juni och 6,3 miljoner i juli, enligt flygplatschefen.

Fler än 50 flygbolag har återvänt, däribland Air France. British Airways kommer att återuppta flygningarna till Dubai när vintersäsongen inleds i oktober.

Vissa flygbolag har dröjt med att återvända till regionen eftersom de flygplan som omfördelats nu är fullbokade med passagerare på linjer mellan Europa och Asien, tillägger Paul Griffiths.

”Vi har fått tillbaka 78 procent av våra resenärer”, säger han. ”De resterande 22 procenten kommer inte att dröja länge.”

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