Liberalernas toppnamn riskerar fängelse – stryks från listorna

Orsaken är att Wennberg är misstänkt i en pågående brottsutredning.

Enligt Skellefteå tingsrätt ska brotten ha gåtts mellan 18 och 20 juni 2024 och brotten har fängelse i straffskalan.

Jens Wennberg togs in på förhör under torsdagen. Han har sedan försatts på fri fot men misstankarna kvarstår, skriver Norran.

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Satt i ledningen för polisen

Wennberg har fram till nu varit ordförande för Liberalerna i Västerbotten. Han har varit partiets förstanamn till regionvalet och stått på plats två på partiets lista till kommunvalet i Skellefteå. Han har även kandiderat till riksdagen.

Wennberg har dessutom, fram till nu, något pikant, varit ledamot av polisrådet i polisregion Nord.

Under lördagen hade Liberalerna ett krismöte med sin riksorganisation med anledning av brottsmisstankarna.

Rebecca Kvart, presschef hos partiledaren Simona Mohamsson, säger hos Norran att ”personen i fråga har uteslutits ur partiet och strukits från samtliga listor”.

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”Uteslutningsärenden förekommer. Nu får polis och åklagare göra sitt. Vi har nolltolerans. Förekommer man i en brottsutredning, då ska man flagga för det i samband med att kandidaturen presenteras”, säger Nicke Grahn i Liberalernas partistyrelse hos VK.

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