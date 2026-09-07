Jens Wennberg, ett av Liberalernas toppnamn i Västerbotten, misstänks för brott och har uteslutits ur partiet. Han stryks nu från alla listor.
Liberalernas toppnamn riskerar fängelse – stryks från listorna
En vecka före valet kommer beskedet att ett av Liberalernas toppnamn i Västerbotten, Jens Wennberg, uteslutits ur partiet och stryks från alla listor.
Orsaken är att Wennberg är misstänkt i en pågående brottsutredning.
Enligt Skellefteå tingsrätt ska brotten ha gåtts mellan 18 och 20 juni 2024 och brotten har fängelse i straffskalan.
Jens Wennberg togs in på förhör under torsdagen. Han har sedan försatts på fri fot men misstankarna kvarstår, skriver Norran.
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Satt i ledningen för polisen
Wennberg har fram till nu varit ordförande för Liberalerna i Västerbotten. Han har varit partiets förstanamn till regionvalet och stått på plats två på partiets lista till kommunvalet i Skellefteå. Han har även kandiderat till riksdagen.
Wennberg har dessutom, fram till nu, något pikant, varit ledamot av polisrådet i polisregion Nord.
Under lördagen hade Liberalerna ett krismöte med sin riksorganisation med anledning av brottsmisstankarna.
Rebecca Kvart, presschef hos partiledaren Simona Mohamsson, säger hos Norran att ”personen i fråga har uteslutits ur partiet och strukits från samtliga listor”.
”Uteslutningsärenden förekommer. Nu får polis och åklagare göra sitt. Vi har nolltolerans. Förekommer man i en brottsutredning, då ska man flagga för det i samband med att kandidaturen presenteras”, säger Nicke Grahn i Liberalernas partistyrelse hos VK.
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Tar avstånd från SD – hjälper inte
För Liberalerna i norr är det här en mardröm. Lokala och regionala opinionsundersökningar visar att partiet riskerar att åka ur både kommunfullmäktige i Umeå och regionfullmäktige.
”I valrörelsen har jag mött mer positiva röster bland Umeåborna än inför förra valet. Därför är jag lite förvånad. Samtidigt har vi tagit höjd för att partiets omfamning av Sverigedemokraterna spiller över på oss, trots att vi lokalt tar avstånd från SD”, säger Hanna Lundin Jernberg, gruppledare för Liberalerna i Umeå hos VK.
På regionnivå hoppas Liberalerna att väljarna ska bortse från samarbetet med SD nationellt.
”Jag har tänkt mycket på valet, och jag har haft en oro för att synen på Liberalerna nationellt skulle smitta av sig på oss”, säger Maria Lundqvist Brömster som är gruppledare för Liberalerna i Region Västerbotten hos VK.
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