Sverige får EU med sig: Fler ryssar ska stoppas vid gränsen

Strängare viseringsregler väntas bli EU:s linje för att stoppa fler ryssar och även kunna förhindra hybridattacker.
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En hemlig rapport visade tidigare att antalet visum till ryska turister inom Schengen-området ökade kraftigt under 2025. Nu sätter Finland ned foten, skrev Dagens PS i somras.
Det är en ökning som nu oroar EU-ledningen, som anser det för enkelt att komma in i Schengen-området som rysk turist.
”Rapporten publicerades under våren av Europarådets generalsekretariat. Dokumentet är markerat som känsligt på engelska, vilket betyder att rapporten inte är offentlig”, skrev finska Iltalehti.
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Föreslår strängare regler
Nu föreslås inom kort strängare viseringsregler av EU för att stärka unionens försvar mot ryska hot. De kan genomföras i januari.
Just nu pågår arbetet i Bryssel med att slutföra planerna kring skärpta viseringsregler för de hundratusentals ryssar som fortfarande årligen besöker länder inom EU som turister.
Åtgärden ska bland annat förstärka EU:s försvar mot ryska hybridattacker. EU-kommissionen planerar att lägga fram sina förslag inom månader.
Det sker sedan en grupp länder drivit på för strängare viseringsregler för ryssar, inklusive tidigare kombattanter som stridit i Ukraina.
De länder som drivit på för skärpningen är bland annat Sverige, Polen och Estland.
Nära en halv miljon visa
Bakgrunden till kraven är att ryska medborgare under fjolåret fick hela 478 000 turistvisa för inresa till Schengen-området.
Många visa utfärdades för flera inresor, vilket gör att innehavaren kan resa in och ut upprepade gånger utan att behöva ansöka om nya handlingar.
Det här systemet är ett säkerhetshot mot Europa i en tid då oron är stor för sabotage, anlagda bränder och andra former av rysk hybridkrigföring, säger Sveriges justitieminister Gunnar Strömmer hos Politico.
”Det är nog uppenbart för alla att vi har sårbarheter i vårt system som kan utnyttjas av våra fiender”, konstaterar Strömmer.
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”Gärna ännu tidigare”
”Såvitt jag förstår förbereder kommissionen ett förslag som, enligt vad jag hört, ska presenteras i januari nästa år. Ur svenskt perspektiv skulle vi gärna se att det sker ännu tidigare”, tillägger Strömmer som säger sig välkomna de ”framsteg” och det ”växande stöd” som finns för en strängare viseringspolitik.
Andra länder vill se fler restriktioner för ryska diplomater inom EU och Estland har föreslagit ett totalförbud mot visum till före detta ryska soldater.
Enligt Estlands utrikesminister Margus Tsahkna skulle cirka 650 000 före detta kombattanter kunna omfattas av ett sådant förbud, vilket skulle genomföras ”individ för individ”.
Ett striktare, gemensamt EU-förhållningssätt är avgörande för unionens säkerhet, säger Tsahkna hos Politico.
”Jag tror att ett stort antal av dessa före detta kombattanter kommer att ta sig till Europa med stöd av ryska underrättelsetjänster”, säger Tsahkna.
”De kommer att ta över den organiserade brottsligheten, vara tungt beväpnade och ha ryskt stöd för att utföra terrorattentat eller attacker mot våra samhällen, så detta är mycket allvarligt.”
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EU: ”Gör ett bättre jobb”
EU:s migrationskommissionär Magnus Brunner konstaterar att antalet ryska medborgare som beviljades visum sjönk efter invasionen av Ukraina, men att nu ”sjunker siffrorna inte längre”.
”Vi uppmanar medlemsstaterna att göra ett bättre jobb och utfärda färre visum till ryska medborgare”, säger han hos Politico.
Brunner menar att ett EU-förslag om att begränsa antalet visum ”tidigt nästa år verkar rimligt”, i kombination med nya visumregler.
”Man vet aldrig vilka dessa turister egentligen är”, sade han. ”Därför uppmanar vi medlemsstaterna att minska antalet.”
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