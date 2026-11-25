Talmannen har informerat valmyndigheten om den saken, och pressar partierna med informationen om att vid jul då ska minsann svenskarna veta om det blir regering eller ett extraval.

Det kan innebära att ett extraval väntar i februari, eller allra senast i mars. Om ett extraval triggas av fyra misslyckade talmansrundor, eller ett regeringsbeslut (av ordinarie regering, inte övergångsregering), ska det valet nämligen ske inom tre månader, enligt Valmyndigheten.

Valdeltagandet kan bli lägre

Det kan minst sagt bli problematiskt. För att inte säga ett stort hot mot demokratin. Inte extravalet som sådant alltså, utan att hålla det i februari.

Vallagen säger att varje kommun ska tillhandahålla vallokaler som genom lokalisering, tillgänglighet och öppethållande ger väljarna goda möjligheter att rösta. Valmyndigheten betonar också att alla väljare ska kunna rösta på lika villkor.

SMHI:s klimatstatistik visar att februari normalt är en vintermånad i stora delar av landet. I norra Norrlands inland ligger normaltemperaturen omkring 15 minusgrader. I södra Sverige ligger den kallaste månadens medeltemperatur omkring noll grader.

Det svenska valdeltagandet, 84,89 procent i riksdagsvalet nu 2026, är extremt högt i en internationell jämförelse. Men det är inte säkert att de fina siffrorna kommer att återupprepas.

Snö, ishalka, oplogade trottoarer och inställd kollektivtrafik kan påverka möjligheten att ta sig till vallokalen. Mörker och kyla kan också ha en förödande effekt på väljarnas vilja och disciplin i att gå och rösta ytterligare en gång – effekten av vädret (tillsammans med effekter av regeringskrisen som sådan) kan bli ett betydligt lägre valdeltagande, och särskilt kan den effekten slå mot utsatta väljargrupper som äldre och rörelsehindrade.