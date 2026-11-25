KOMMENTAR. Snöstorm, ishalka och minusgrader. Ett extraval i februari kan innebära att svenska väljare får gå till valurnorna under årets tuffaste vinterförhållanden.
Extraval i februari är ett stort hot mot demokratin
73 dagar efter valet och ännu är ingen regering på plats. Scenariot att det faktiskt inte kommer att gå, och att det krävs ett extraval för att avgöra regeringskrisen, blir allt mer sannolikt.
Talmannen har informerat valmyndigheten om den saken, och pressar partierna med informationen om att vid jul då ska minsann svenskarna veta om det blir regering eller ett extraval.
Det kan innebära att ett extraval väntar i februari, eller allra senast i mars. Om ett extraval triggas av fyra misslyckade talmansrundor, eller ett regeringsbeslut (av ordinarie regering, inte övergångsregering), ska det valet nämligen ske inom tre månader, enligt Valmyndigheten.
Valdeltagandet kan bli lägre
Det kan minst sagt bli problematiskt. För att inte säga ett stort hot mot demokratin. Inte extravalet som sådant alltså, utan att hålla det i februari.
Vallagen säger att varje kommun ska tillhandahålla vallokaler som genom lokalisering, tillgänglighet och öppethållande ger väljarna goda möjligheter att rösta. Valmyndigheten betonar också att alla väljare ska kunna rösta på lika villkor.
SMHI:s klimatstatistik visar att februari normalt är en vintermånad i stora delar av landet. I norra Norrlands inland ligger normaltemperaturen omkring 15 minusgrader. I södra Sverige ligger den kallaste månadens medeltemperatur omkring noll grader.
Det svenska valdeltagandet, 84,89 procent i riksdagsvalet nu 2026, är extremt högt i en internationell jämförelse. Men det är inte säkert att de fina siffrorna kommer att återupprepas.
Snö, ishalka, oplogade trottoarer och inställd kollektivtrafik kan påverka möjligheten att ta sig till vallokalen. Mörker och kyla kan också ha en förödande effekt på väljarnas vilja och disciplin i att gå och rösta ytterligare en gång – effekten av vädret (tillsammans med effekter av regeringskrisen som sådan) kan bli ett betydligt lägre valdeltagande, och särskilt kan den effekten slå mot utsatta väljargrupper som äldre och rörelsehindrade.
Unga påverkas av vädret
Även unga skulle i högre utsträckning skippa att rösta, om man får tro tidigare studier.
En internationell studie från 2023, publicerad i tidskriften Electoral Studies, analyserade 34 tidigare studier om väder och valdeltagande. Forskarna fann att varje centimeter regn under valdagen minskade valdeltagandet med 0,95 procentenheter. Effekten var dessutom ojämnt fördelad. Unga väljare, som redan har lägre benägenhet att rösta, var upp till sex gånger mer känsliga för dåligt väder än andra grupper.
Forskarna drog slutsatsen att dåligt väder kan förstärka ojämlikheten i det demokratiska deltagandet, enligt Sciencedirect. Och det gällde regn. Vad de skulle säga om en svinkall snöstorm mitt på extravaldagen i februari går bara att spekulera om.
Själva valrörelsen riskerar också att bli stökig. Partierna har betydligt kortare tid på sig att gå ut och möta väljarna, och även de mest trogna partimedlemmarna får svårare att bedriva valkampanj, knacka dörr och sätta upp valaffischer mitt i vintern.
Förtidsröstningen i ett extraval är dessutom kortare, 10 dagar i stället för 18 dagar som gäller i ordinarie val.
Fika lite extra?
Tidigare svensk forskning har dock inte lyckats slå fast att vädret påverkat tidigare valdeltagande. Men svenska ordinarie val är på sensommaren i september, och något extraval till riksdagen har vi inte haft sedan 1958 – den gången var det 1 juni. Att hålla val i vinterväder vore att gå ut på osäker is.
Säga vad man vill om dagens politiker, men deras företrädare som skrev Regeringsformen som reglerar det svenska statsskicket har sett till att Sverige fortsätter att rulla på trots regeringskris. Andra länder, som exempelvis Belgien, har klarat sig upp mot 600 dagar utan en regering.
Kanske gör talmannen därför bäst i att köra några extra varv gott fika med partiledarna trots allt inför den eventuella fjärde statsministeromröstningen, så att svenska folket får gå till valurnorna i solsken i maj i stället.
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