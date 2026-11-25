Finland uppges vilja ansluta sig till en nordisk stridsfordonsaffär värd över 50 miljarder kronor. I Örnsköldsvik, där en del av ordern ska tillverkas, har personalstyrkan redan nästan fyrdubblats på fyra år.
Finland vill köpa svenska CV90 – ordern kan hamna i Örnsköldsvik
Finland planerar att köpa nya stridsfordon av typen CV90. Köpet skulle ingå i den gemensamma upphandlingen Nordic Initiative med Sverige, Norge, Litauen och Nederländerna, enligt Yle. BAE Systems Hägglunds bedömer att länderna tillsammans kan köpa över 400 fordon. Därmed beräknas hela affären vara värd mer än 50 miljarder kronor.
Avtalen ska enligt planen tecknas i november 2026, och de första fordonen levereras i början av 2028.
Finlands försvarsministerium har bjudit in till en presskonferens torsdagen den 26 november om en betydande anskaffning, utan att säga vad den gäller, skriver Yle. Ilta-Sanomat uppger att den gäller stridsfordonen. Dessa nya fordon ska ersätta äldre sovjetkonstruerade fordon och utöka en fordonspark på omkring 100 stridsfordon, enligt finska Yle.
Fabriken har nästan fyrdubblat personalen
CV90 byggs i Örnsköldsvik av BAE Systems Hägglunds, en svensk enhet inom brittiska BAE Systems. I fabriken arbetar närmare 3 000 personer, mot 750 år 2022, en nästan fyrdubbling.
Omkring 3 miljarder kronor har investerats och ytterligare 1,5 miljarder planeras. Orderboken på 80 miljarder kronor sträcker sig tio år framåt, och den nordiska affären motsvarar ensam mer än 60 procent av den summan.
Bolaget bygger även en kontorsbyggnad för 250 miljoner kronor, skrev Dagens PS i februari 2026. Tommy Gustafsson-Rask, vd för BAE Systems Hägglunds, säger till EFN:
Det vi gör är en del av att försvara Sverige.
Dubbelt så stor som Tjeckienaffären
När Tjeckien valde att köpa 246 stycken CV90 för 22 miljarder kronor år 2023 kallade Gustafsson-Rask det bolagets största affär någonsin, rapporterade Dagens PS. Den nordiska upphandlingen är värd mer än dubbelt så mycket, men allt landar förmodligen inte i Örnsköldsviksfabriken.
Sverige och Danmark beställde i december år 2024 tillsammans 205 stycken CV90 för 25 miljarder kronor, varav 40 av dem var till Ukraina, enligt regeringen. Fordonets skyddsnivå har räddat soldaters liv vid direkta träffar, skrev regeringen. Försvarsminister Pål Jonson sa då:
Den svenska försvarsindustrin är en unik och stark tillgång för vår nationella och kollektiva försvarsförmåga.
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Fem av sex länder ingår i samarbetet
Sex länder, däribland Estland, skrev i juni år 2025 under en avsiktsförklaring om att utreda ett möjligt gemensamt köp av CV90. I oktober samma år följde ett tekniskt arrangemang som inte var juridiskt bindande, enligt finska försvarsministeriet. Försvarsminister Antti Häkkänen sa i november 2025:
Denna anskaffning av stridsfordon skulle vara i linje med regeringens försvarsredogörelse.
Estland lämnade samarbetet under 2026, skrev Shephard i juni 2026.
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