Avtalen ska enligt planen tecknas i november 2026, och de första fordonen levereras i början av 2028.

Finlands försvarsministerium har bjudit in till en presskonferens torsdagen den 26 november om en betydande anskaffning, utan att säga vad den gäller, skriver Yle. Ilta-Sanomat uppger att den gäller stridsfordonen. Dessa nya fordon ska ersätta äldre sovjetkonstruerade fordon och utöka en fordonspark på omkring 100 stridsfordon, enligt finska Yle.

Fabriken har nästan fyrdubblat personalen

CV90 byggs i Örnsköldsvik av BAE Systems Hägglunds, en svensk enhet inom brittiska BAE Systems. I fabriken arbetar närmare 3 000 personer, mot 750 år 2022, en nästan fyrdubbling.

Omkring 3 miljarder kronor har investerats och ytterligare 1,5 miljarder planeras. Orderboken på 80 miljarder kronor sträcker sig tio år framåt, och den nordiska affären motsvarar ensam mer än 60 procent av den summan.

Bolaget bygger även en kontorsbyggnad för 250 miljoner kronor, skrev Dagens PS i februari 2026. Tommy Gustafsson-Rask, vd för BAE Systems Hägglunds, säger till EFN: