Det är klart att varje pilot berömmer sitt eget flygplan. Men när de pratar med varandra i sina gemensamma chattar, så ser jag att majoriteten nu föredrar Gripen.

Försvarsminister Pål Jonson aviserade i maj 2023 att ukrainska piloter skulle få provflyga Gripen, rapporterade Dagens PS. Enligt Ignat tyckte piloterna som utbildats i Sverige att planet var lätt att lära sig men tekniskt avancerat. Han säger om planet:

Det handlar om effektivitet, komfort och automatisering.

Ukraina för den typ av krig som Sverige förberedde sig för mot Sovjetunionen, enligt honom. Gripen kan till skillnad från F-16 exempelvis starta från landsvägar och ojämna ytor, säger han.

Under kalla kriget spred det svenska flygvapnet ut stridsplanen över landet i bassystemet ”Bas 90”, så att det skulle bli svårare och dyrare för en fiende att slå ut dem på marken, skriver Saab. Gripen E kan enligt tillverkaren lyfta från en 16 meter bred vägsträcka på 500 meter och landa på 600 meter.

Värnpliktiga klargör planen intill vägen

Vid en övning nära Såtenäs 2024 landade två Gripenplan på en vägbana och tankades och beväpnades på strax över 15 minuter per plan, enligt FlightGlobal. Klargöringsgruppen bestod av en heltidsanställd tekniker och tre värnpliktiga. Flottiljchefen Adam Nelson vid F7 sa till tidningen om landningarna på vägen:

Det blir lite extra stress för piloten, men det är inte särskilt svårt.

Jussi Halmetoja, pensionerad major i flygvapnet och rådgivare på Saab, sa till United24 i mars 2026 om klargöringen:

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