Gripen utvecklades under kalla kriget för att kunna flyga från svenska landsvägar. En talesperson för Ukrainas flygvapen säger att de flesta ukrainska stridspiloter föredrar det svenska planet, trots att det ännu inte har prövats i ukrainsk strid.
Ukrainsk överste: "Majoriteten föredrar Gripen"
Överste Jurij Ignat, talesperson för Ukrainas flygvapen, säger till SvD:
Det är klart att varje pilot berömmer sitt eget flygplan. Men när de pratar med varandra i sina gemensamma chattar, så ser jag att majoriteten nu föredrar Gripen.
Försvarsminister Pål Jonson aviserade i maj 2023 att ukrainska piloter skulle få provflyga Gripen, rapporterade Dagens PS. Enligt Ignat tyckte piloterna som utbildats i Sverige att planet var lätt att lära sig men tekniskt avancerat. Han säger om planet:
Det handlar om effektivitet, komfort och automatisering.
Ukraina för den typ av krig som Sverige förberedde sig för mot Sovjetunionen, enligt honom. Gripen kan till skillnad från F-16 exempelvis starta från landsvägar och ojämna ytor, säger han.
Under kalla kriget spred det svenska flygvapnet ut stridsplanen över landet i bassystemet ”Bas 90”, så att det skulle bli svårare och dyrare för en fiende att slå ut dem på marken, skriver Saab. Gripen E kan enligt tillverkaren lyfta från en 16 meter bred vägsträcka på 500 meter och landa på 600 meter.
Värnpliktiga klargör planen intill vägen
Vid en övning nära Såtenäs 2024 landade två Gripenplan på en vägbana och tankades och beväpnades på strax över 15 minuter per plan, enligt FlightGlobal. Klargöringsgruppen bestod av en heltidsanställd tekniker och tre värnpliktiga. Flottiljchefen Adam Nelson vid F7 sa till tidningen om landningarna på vägen:
Det blir lite extra stress för piloten, men det är inte särskilt svårt.
Jussi Halmetoja, pensionerad major i flygvapnet och rådgivare på Saab, sa till United24 i mars 2026 om klargöringen:
Andra flygplan som F-16, Rafale, Eurofighter med flera tar nominellt tre eller fyra gånger så lång tid, alltså 45 till 60 minuter
Piloter i fler länder berömmer Gripen
Även piloter i andra länder berömmer Gripen. Den tjeckiske uppvisningspiloten och kaptenen Martin Spacek har flugit både F-16 och F-18. Han beskrev Gripen som mycket lätt att flyga och cockpiten som planets främsta styrka, även om motorkraften är mindre, i en intervju med Global Aviation Resource år 2013. Han sa då:
Bilden vi får på radarn är utmärkt, definitivt jämfört med en del andra plan.
Chefen för den ungerska flygbasen Kecskemét sa efter en flygning i den tvåsitsiga versionen att planet var mycket lätt att flyga, skrev Ungerns försvarsministerium år 2017.
Thailands flygvapen, som har både äldre F-16 och elva Gripen, har valt nya Gripen E/F framför F-16 Block 70/72, eftersom planet enligt flygvapnet uppfyller flygvapnets doktrin och behov, rapporterade RFA i maj 2025. I paketet ingår även jaktroboten Meteor.
Ukrainas F-16 kan inte bära Meteor
Meteor är också det vapen som Ignat tar upp som viktigt. Ignat säger:
Alla pratar om era vapensystem: Meteor. Med den kan vi för första gången bekämpa fientliga flyg på riktigt långa avstånd.
Roboten har en räckvidd på över 100 kilometer och kan skjuta ned de ryska bombplan som fäller glidbomber, men Ukrainas nuvarande F-16 kan inte bära den. Landet har fått mellan 34 och 39 begagnade F-16, skrev Dagens PS i september 2026. Vanligtvis är färre än tio i drift åt gången, enligt branschexperter på försvarsmässan MSPO.
Ignat vill ändå inte kalla Gripen avgörande innan planet prövats i strid under ukrainska förhållanden. De 16 begagnade Gripen C/D som Sverige skänker väntas komma i början av 2027. Ukraina har även ingått avtal om att köpa 16 nya Gripen E för 24 miljarder kronor med leverans i början av 2029.
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