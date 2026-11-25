Det har bidragit till att göra det lilla sultanatet till en allt viktigare aktör i den regionala ekonomin.

Enligt Internationella valutafonden, IMF, väntas Omans ekonomi växa med 4,5 procent under 2026. Det är den starkaste tillväxtprognosen bland Gulfens arabiska monarkier enligt The Economist.

Som jämförelse räknar tidningen med att Förenade Arabemiratens ekonomi växer med 0,2 procent, medan Saudiarabien backar med 3,3 procent och Qatar med hela 14,5 procent.

Allt viktigare hamnar

Oman har under flera år investerat i hamnar, vägar och ekonomiska frizoner för att minska beroendet av olje- och gasindustrin.

Satsningarna börjar nu ge resultat. Under årets första åtta månader ökade godsmängden i landets hamnar med 62,3 procent till omkring 146 miljoner ton, enligt transportministeriet. Antalet fartygsanlöp steg med nästan 28 procent till över 11 000.

En viktig hamn är Duqm, som ligger vid Arabiska havet utanför Hormuzsundet. Den har blivit alltmer intressant för energibolag som vill hitta alternativa transportvägar.

Saudi Aramco undersöker nu möjligheten att bygga en ny oljeledning från Saudiarabien till just Duqm, enligt The National. Enligt energipublikationen Energy Intelligence skulle ledningen kunna bli omkring 1 200 kilometer lång och gå genom den saudiska öknen.

Kostnaden uppskattas till omkring 7 miljarder dollar, motsvarande drygt 60 miljarder kronor. Det skulle ge Saudiarabien en ytterligare exportväg till världshaven utan att behöva förlita sig på Hormuzsundet.