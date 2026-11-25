Kriget i Persiska viken har slagit hårt mot regionens ekonomier. Men det finns ett land som blivit en oväntad vinnare.
Landet som blivit en oväntad vinnare på kriget i Iran
Medan grannländerna kämpar med störningar i oljeexporten har Oman kunnat dra nytta av sitt geografiska läge. Landet delar visserligen Hormuzsundet med Iran, men nästan hela kusten ligger utanför den strategiska passagen. Därifrån kan fartyg nå Arabiska havet och Indiska oceanen utan att behöva passera Hormuzsundet.
Det har bidragit till att göra det lilla sultanatet till en allt viktigare aktör i den regionala ekonomin.
Enligt Internationella valutafonden, IMF, väntas Omans ekonomi växa med 4,5 procent under 2026. Det är den starkaste tillväxtprognosen bland Gulfens arabiska monarkier enligt The Economist.
Som jämförelse räknar tidningen med att Förenade Arabemiratens ekonomi växer med 0,2 procent, medan Saudiarabien backar med 3,3 procent och Qatar med hela 14,5 procent.
Allt viktigare hamnar
Oman har under flera år investerat i hamnar, vägar och ekonomiska frizoner för att minska beroendet av olje- och gasindustrin.
Satsningarna börjar nu ge resultat. Under årets första åtta månader ökade godsmängden i landets hamnar med 62,3 procent till omkring 146 miljoner ton, enligt transportministeriet. Antalet fartygsanlöp steg med nästan 28 procent till över 11 000.
En viktig hamn är Duqm, som ligger vid Arabiska havet utanför Hormuzsundet. Den har blivit alltmer intressant för energibolag som vill hitta alternativa transportvägar.
Saudi Aramco undersöker nu möjligheten att bygga en ny oljeledning från Saudiarabien till just Duqm, enligt The National. Enligt energipublikationen Energy Intelligence skulle ledningen kunna bli omkring 1 200 kilometer lång och gå genom den saudiska öknen.
Kostnaden uppskattas till omkring 7 miljarder dollar, motsvarande drygt 60 miljarder kronor. Det skulle ge Saudiarabien en ytterligare exportväg till världshaven utan att behöva förlita sig på Hormuzsundet.
En ekonomisk uppryckning före kriget
Omans relativa framgång är också resultatet av en ekonomisk uppryckning som inleddes innan den nuvarande konflikten.
Landet har stärkt sina statsfinanser och minskat statsskulden från omkring 68 procent av BNP 2020 till cirka 30 procent i år, enligt The Economist. Satsningar på hamnar och transportinfrastruktur har varit en central del av strategin.
Även järnvägsförbindelser planeras. En ny sträcka mellan hamnstaden Sohar och Abu Dhabi väntas inleda testtrafik i slutet av 2027. På längre sikt ska den ingå i ett större järnvägsnät som knyter samman Gulfstaterna.
Oman satsar också på att utveckla produktion av grön vätgas, stål och petrokemikalier. Landet har goda förutsättningar för förnybar energi genom stora tillgångar på sol och vind.
Neutraliteten kan bli en belastning
En annan viktig förklaring till Omans position är landets utrikespolitik.
Oman har länge försökt hålla goda relationer med både Iran och USA. Landet tillåter amerikanska styrkor att använda hamnar, men saknar stora permanenta utländska militärbaser. Det har också fungerat som medlare mellan Washington och Teheran.
Den politiska neutraliteten har hittills hjälpt landet att hålla sig utanför de värsta konsekvenserna av regionens konflikter.
Men strategin har också sina risker. Flera andra Gulfstater anser att Oman står Iran och de jemenitiska Houthirebellerna alltför nära.
Dessutom har landet en svår balansgång kring själva Hormuzsundet. Iran vill i praktiken få kontroll över passagen och kunna ta ut avgifter från fartyg. Oman har i sin tur föreslagit frivilliga betalningar för olika sjöfartstjänster, exempelvis navigationshjälp och hantering av oljeutsläpp.
Det är en lösning som riskerar att göra både USA och de övriga Gulfstaterna missnöjda. Det gör att Oman inte kan vara säkra på att tjäna på krisen, trots att de gör det just nu.
”En kortsiktig vinst på bekostnad av en långsiktig förlust ligger inte i någons intresse”, säger omanske ekonomen Adham Al Said till The Economist.
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