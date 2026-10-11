Brand vid svensk guldgruva: Polisen misstänker mordbrand

Kan inte bedöma konsekvenserna än

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Det är dock ännu inte möjligt att bedöma vare sig omfattningen eller längden på denna påverkan.

”Botnia Golds fokus är för närvarande att stödja räddningstjänstens arbete och därefter, så snart det är säkert att göra det, genomföra en fullständig skadeinventering och bedöma konsekvenserna för verksamheten”, meddelar man.

Botnia Gold, listat på Nasdaq First North Growth Market, ska återkomma med ytterligare information ”när skadebilden och den eventuella påverkan på produktionen har kunnat bedömas mer tillförlitligt.”

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”Ingen information om brandorsak”

”Vi har ingen information i dagsläget om brandorsaken. Vår personal upptäckte det här när branden redan var i gång”, säger Botnia Golds vd Fredrik Bergsten hos VK.

”Det är fordonen som vi är mest oroliga för just nu”, säger Fredrik Bergsten.

Flera av de fordonen som kan ha förstörts i branden är specialfordon som används i gruvans produktion. Hur lång tid det tar att ersätta dem är oklart.

”Det är svårt att bedöma i dag hur det blir. Det kan handla om några dagar eller om en längre period”, säger Fredrik Bergsten.

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Fäbodtjärngruvan är Botnia Golds huvudprojekt. Nu kan arbetet vid gruvan försenas efter vad polisen utreder som en misstänkt mordbrand. (Illustration: Botnia Gold)

Utreds som mordbrand av polisen

Orsaken till branden ska utredas i samarbete med polisen. Söndag morgon meddelar polisen att man varit på plats och dokumenterat brandplatsen.

En förundersökning om misstänkt mordbrand har inletts.

”En förundersökning gällande mordbrand har inletts för att kunna utreda branden. Rubriceringen är satt med anledning av den förstörda egendomens stora värde. Det finns ingen misstänkt inledningsvis”, skriver polisen på sin hemsida.

”Det polisen kommer att göra framöver är att samla information i syfte att ta reda på vad som orsakat branden. Bland annat ska platsen undersökas av polisens tekniker och eventuellt sökas av med brandhärdshund”, tillägger man.

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