Säkerhetschef: "De ryska spionerna är redan här"

Som före detta underrättelsechef i Finland konstaterar han att ryska spioner redan är verksamma inom europeiska institutioner.

EU och Bryssel behöver en oberoende tjänst inom kontraspionage för att bekämpa ryskt och annat spionage, menar Toveri.

I dag använder rekryterare personliga sårbarheter hos administratörer inom EU för att göra dem till ryska informatörer, hävdar den finländske parlamentarikern.

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”Har redan infiltrerat EU”

Hos Business AM återupprepar Pekka Toveri varningarna för att ryska agenter redan infiltrerat EU:s organ.

Som pensionerad generalmajor uppmanar han EU att inrätta den oberoende kontraspionagetjänst han krävt, en tjänst som kan erbjuda skydd mot spionage från Kina, Ryssland och andra fiender.

Pekka Toveri menar att EU:s nuvarande strukturer är sårbara för utländsk inblandning, på grund av bristande transparens och otillräckliga resurser.

Det gäller inte minst de belgiska säkerhetstjänster som har i uppdrag att skydda dessa institutioner i Bryssel.

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