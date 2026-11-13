De ryska spionerna är redan på plats och verksamma inom EU och europeiska institutioner. Nu varnar en underrättelsechef.
Säkerhetschef: "De ryska spionerna är redan här"
EU-parlamentarikern Pekka Toveri från Finland har en dubbel roll inom europeisk säkerhet.
Som parlamentariker hanterar han EU:s situation och säkerhet i ett geopolitiskt utsatt läge.
Som före detta underrättelsechef i Finland konstaterar han att ryska spioner redan är verksamma inom europeiska institutioner.
EU och Bryssel behöver en oberoende tjänst inom kontraspionage för att bekämpa ryskt och annat spionage, menar Toveri.
I dag använder rekryterare personliga sårbarheter hos administratörer inom EU för att göra dem till ryska informatörer, hävdar den finländske parlamentarikern.
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”Har redan infiltrerat EU”
Hos Business AM återupprepar Pekka Toveri varningarna för att ryska agenter redan infiltrerat EU:s organ.
Som pensionerad generalmajor uppmanar han EU att inrätta den oberoende kontraspionagetjänst han krävt, en tjänst som kan erbjuda skydd mot spionage från Kina, Ryssland och andra fiender.
Pekka Toveri menar att EU:s nuvarande strukturer är sårbara för utländsk inblandning, på grund av bristande transparens och otillräckliga resurser.
Det gäller inte minst de belgiska säkerhetstjänster som har i uppdrag att skydda dessa institutioner i Bryssel.
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”Har inte reagerat alls”
Tidigare har han och andra ledamöter av Europaparlamentet varnat parlamentets talman, Roberta Metsola, för risken att proryska företrädare, eller inhyrd personal, ska läcka hemligstämplad information om militärt och ekonomiskt stöd till Ukraina.
Den varningen har talmannen och EU över huvud taget inte reagerat på, säger han hos Business AM.
Som före detta underrättelsechef är han övertygad om att ryska agenter är verksamma inom Europeiska rådet, EU-kommissionen och utrikestjänsten.
Även om han inte har lagt fram några offentliga bevis som pekar ut specifika individer, vidhåller han att hans slutsats grundar sig på hans omfattande yrkeserfarenhet.
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Letar rätt profiler
Toveri hänvisar även till den välkända uthålligheten hos FSB och andra ryska underrättelsetjänster när det gäller att slutföra sina strategier.
Han förtydligade att det finns en skillnad mellan beslutsfattare som hyser proryska politiska åsikter och de som begår brott genom att agera som utländska agenter.
Enligt Toveri inriktar sig ryska rekryterare vanligtvis på personer med tillgång till hemligstämplad information genom att utnyttja emotionell instabilitet, ekonomiska svårigheter, personliga vendettor eller romantiska relationer.
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Läckor har rapporterats tidigare
Det är, kan man konstatera, i så motto en relativt traditionell, konservativ bild Toveri ger av förutsättningarna.
Han varnar vidare för att dessa agenter ofta utger sig för att vara underrättelseofficerare från västländer för att vilseleda sina måltavlor.
De varningar Toveri och andra nu framfört och framför, följer på tidigare rapporter inom EU och dess organisationsled.
I mars detta år kom, som ett exempel, varningar om att ryska läckor indikerade att konfidentiella diskussioner inom EU vidarebefordrats till Ryssland via interna politiska kanaler i väst.
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