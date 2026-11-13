Han renoverade sitt hus – ska få 12 miljoner kronor för fyndet i väggen

Kan få uppemot 16 miljoner kronor

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Nu, tio år efter upptäckten, har en värderingskommission beräknat ersättningen till över 1,1 miljoner euro, motsvarande drygt tolv miljoner kronor.

Slutsumman kan dock bli högre.

”Vi har nu kommit fram till ett grundbelopp som överstiger 1,1 miljoner euro och som kan nå 1,5-1,6 miljoner euro”, berättar Juan Francisco för spanska Cadena SER.

Juan Francisco har också haft flera möten med kommunen om vad som ska hända med fasaden. Den har fortfarande inte restaurerats och står kvar avspärrad, precis som efter upptäckten 2016.

”Det har gått alldeles för lång tid. Nu vill jag framför allt att det här monumentet ska komma till sin rätt så snart som möjligt”, säger han till El País.

Svenska familjen fick 100 000 kronor

Även i Sverige händer det att privatpersoner, titt som tätt, gör värdefulla fynd i samband med renoveringar eller arbeten på sina tomter.

Exempelvis hittade en familj i Kristianstad 21 kopparplåtmynt från 1700-talet när de grävde på sin tomt.

Mynten blev liggande i flera år, tills familjen fick dem värderade i SVT:s Antikrundan 2016. Tre år senare beslutade Riksantikvarieämbetet att lösa in fyndet för 100 000 kronor.

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Huruvida en svensk husägare skulle få miljoner för en historisk fasad är däremot svårt att säga.

I Spanien finns en särskild lag som ger rätt till ekonomisk belöning för vissa historiska fynd. Sverige har också regler om ersättning, men de fungerar annorlunda.

Enligt kulturmiljölagen kan privatpersoner få betalt för vissa fornfynd, exempelvis när staten löser in gamla mynt. Det var vad som hände familjen i Kristianstad.

För historiska byggnader gäller andra bestämmelser. En fastighetsägare kan bland annat få ersättning om ett kulturhistoriskt skydd hindrar rivning eller avsevärt försvårar användningen av fastigheten.

Så visst skulle en liknande upptäckt kunna ge pengar även i Sverige. Men om det skulle handla om miljonbelopp är svårt att säga.

Renässansfasaden kan bli synlig redan i år

I torsdags, den 12 november, rapporterade Cadena SER att Juan Francisco och kommunen i Úbeda har nått en preliminär överenskommelse om fasadens framtid.

Först ska delar av byggnaderna som döljer fasaden rivas. Därefter väntar restaurering, så att människor ska kunna se det historiska fyndet.

”Vi behöver fortfarande få den juridiska delen på plats och genomföra några ytterligare steg. Men det är möjligt att vi får se fasaden före årets slut”, säger Juan Francisco till Cadena SER.

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