Rail Baltica, järnvägen mellan Tallinn och Warszawa som skulle ha stått klar 2026, kostar nästan fyra gånger så mycket som i den första kalkylen, visar en granskning från EU:s revisionsrätt som presenterades den 19 januari 2026. Nu begärs ytterligare 110 miljarder kronor från EU.
Rail Baltica: Långsamt bygge ger mer pengar från EU
De baltiska regeringarnas förhoppning är att huvudlinjen ska vara i drift under EU:s nästa budgetperiod, som löper till och med 2034, enligt deras gemensamma deklaration och lettiska LSM.
EU-kommissionen bestämde i ett genomförandebeslut den 9 juli 2025 att första etappen ska vara klar den 31 december 2030.
Matīss Paegle, som sedan januari 2026 är ordförande i RB Rails tillsynsråd, sa enligt LSM den 24 september 2026:
Tidsgränsen 2030 har inte upphävts och 2034 har inte erkänts som ny tidsgräns.
Bestäms det att det blir år 2034 så är banan åtta år sen jämfört med den ursprungliga planen.
Långsammare bygge ger mer EU-pengar
Estlands premiärminister Kristen Michal sa på en presskonferens den 17 september 2026, enligt Estonian World:
Bygger vi snabbare kommer vi att använda mer egna pengar. Bygger vi lite långsammare kan vi använda betydligt mer europeiska pengar.
Den 22 september 2026 antog regeringscheferna deklarationen, där de vill ha minst 10 miljarder euro, cirka 110 miljarder kronor, ur nästa EU-budget. Fram till den 28 oktober 2026 hade projektet beviljats omkring 4,5 miljarder euro i EU-stöd genom tolv avtal.
Störst fördyring av åtta jätteprojekt
I revisorernas tabell, räknad i 2019 års priser, har kalkylen gått från 4,6 till 18,2 miljarder euro. Rail Baltica står för 45 procent av nettoökningen i de åtta granskade projekten. Banan mellan Lyon och Turin står för 22 procent.
Kommissionen har meddelat revisorerna att den inte i något av projekten har inlett det förfarande som ger rätt att begära förklaringar till förseningar.
Ett av dem är Fehmarn Bält-tunneln, som kortar bilresan mellan Malmö och Hamburg med omkring en och en halv timme. Målet var år 2029 när Dagens PS rapporterade om bygget den 21 september 2022.
Den 16 januari 2026 rapporterade den tyska nyhetsbyrån dpa att tunneln öppnar tidigast 2031, eftersom sänkningen av tunnelelementen ligger efter. Mikkel Hemmingsen, vd för det danska statliga bolaget Sund & Bælt, sa då:
Det var svårare än planerat.
Tunneldrömmen bygger på Rail Baltica
I ett samförståndsavtal från den 26 april 2021 beskriver Finland och Estland en tunnel mellan Helsingfors och Tallinn, tillsammans med Rail Baltica, som en snabb väg ner till Centraleuropa, enligt finska regeringen.
Förstudien FinEst Link, som EU var med och betalade, räknade med en kostnad på omkring 16 miljarder euro för tunneln, cirka 176 miljarder kronor, rapporterade ERR.
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