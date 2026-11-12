Rail Baltica: Långsamt bygge ger mer pengar från EU

EU-kommissionen bestämde i ett genomförandebeslut den 9 juli 2025 att första etappen ska vara klar den 31 december 2030.

Matīss Paegle, som sedan januari 2026 är ordförande i RB Rails tillsynsråd, sa enligt LSM den 24 september 2026:

Tidsgränsen 2030 har inte upphävts och 2034 har inte erkänts som ny tidsgräns.

Bestäms det att det blir år 2034 så är banan åtta år sen jämfört med den ursprungliga planen.

Långsammare bygge ger mer EU-pengar

Estlands premiärminister Kristen Michal sa på en presskonferens den 17 september 2026, enligt Estonian World:

Bygger vi snabbare kommer vi att använda mer egna pengar. Bygger vi lite långsammare kan vi använda betydligt mer europeiska pengar.

Den 22 september 2026 antog regeringscheferna deklarationen, där de vill ha minst 10 miljarder euro, cirka 110 miljarder kronor, ur nästa EU-budget. Fram till den 28 oktober 2026 hade projektet beviljats omkring 4,5 miljarder euro i EU-stöd genom tolv avtal.