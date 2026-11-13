Efter att kinesiska bilar filmat soldater i Norge som knappar in koder vid grindar vill nu det tyska försvaret ha nya regler mot uppkopplade bilar som gäller alla märken, inklusive Tesla. Svenska myndigheter hyr bilar via ett ramavtal som inte nämner något om uppkoppling.
Tyska försvaret stoppar uppkopplade bilar – svenska staten hyr
Moderna bilar med internetuppkoppling får inte längre köra in i vissa militära säkerhetsområden i Tyskland. Begränsningarna gäller oavsett tillverkare och omfattar därför även Tesla, skriver Handelsblatt.
Därmed hamnar det amerikanska bolaget i säkerhetsdebatten vid sidan av kinesiska tillverkare som BYD. Lokala säkerhetsansvariga vid Bundeswehrs säkerhetsområden får stoppa bilar med vissa sensorer och kommunikationssystem, enligt Hvilkenbil.dk.
Säkerhetstjänsterna i Tyskland och Nederländerna har tidigare varnat för att uppkopplade bilar kan användas för spionage, skrev Dagens PS i oktober.
Stephan Kramer, chef för författningsskyddet i delstaten Thüringen, säger till Handelsblatt:
Vi bör inte lita på att det inte spioneras även mellan vänner. Samma granskningsmåttstock bör gälla för Tesla och alla andra tillverkare.
Kameror och platsdata i de flesta nya bilar
De flesta nya bilar i Tyskland kan spela in position och kamerabilder under körning och skicka dem till tillverkaren, enligt den federala myndigheten för informationssäkerhet BSI. Konkreta bevis för spionage saknas, och Tesla och BYD har inte kommenterat uppgifterna.
Marc Henrichmann (CDU), ordförande för förbundsdagens kontrollorgan för underrättelsetjänsterna, säger till tidningen:
Sättet som tekniken byggs in på är likartat i alla uppkopplade fordon. Därför måste skyddet av känsliga områden utgå från tekniken och inte bara från ursprungslandet.
Både Kramer och Henrichmann ser ändå en särskild risk med kinesiska tillverkare, eftersom kinesisk lag ålägger företag att samarbeta med landets underrättelsetjänster. För BYD är det en ytterligare riskfaktor, säger Kramer.
Kramer vill ha samma skydd vid regeringsbyggnader
Kramer kräver motsvarande skydd vid regeringsbyggnader, polisen och underrättelsetjänsterna. På vissa platser kan parkering på tillräckligt avstånd räcka, säger han.
Konstantin von Notz, vice gruppledare för De gröna och vice ordförande i förbundsdagens kontrollorgan för underrättelsetjänsterna, räknar med att andra säkerhetsmyndigheter och blåljusorganisationer följer efter.
Sverige är sent på att agera
Svenska statliga myndigheter hyr bil via ett ramavtal som förvaltas av Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet och gäller från 8 april 2025 till 7 april 2029.
Uthyrarna är First Rent A Car AB, som driver Hertz i Sverige, samt Sixt, Mabi, Europcar och Avis, enligt Kammarkollegiets presentation av avtalet. Räknat från den 13 november kan avtalet löpa i 876 dagar till. Det är många dagar som det i teorin går att filma och kartlägga. Om uppkoppling och säkerhetsskydd står ingenting i vägledningen till avtalet.
I maj 2025 hade svenska Försvarsmakten ingen särskild policy för kinesiska elbilar, enligt Vi Bilägare. Jonas Beltrame-Linné, presschef på Försvarsmakten, sa då:
Försvarsmakten har i dagsläget inte någon liknande policy gällande kinesiska elbilar eller elbilar från något annat land.
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