Tyska försvaret stoppar uppkopplade bilar – svenska staten hyr

Därmed hamnar det amerikanska bolaget i säkerhetsdebatten vid sidan av kinesiska tillverkare som BYD. Lokala säkerhetsansvariga vid Bundeswehrs säkerhetsområden får stoppa bilar med vissa sensorer och kommunikationssystem, enligt Hvilkenbil.dk.

Säkerhetstjänsterna i Tyskland och Nederländerna har tidigare varnat för att uppkopplade bilar kan användas för spionage, skrev Dagens PS i oktober.

Stephan Kramer, chef för författningsskyddet i delstaten Thüringen, säger till Handelsblatt:

Vi bör inte lita på att det inte spioneras även mellan vänner. Samma granskningsmåttstock bör gälla för Tesla och alla andra tillverkare.

Kameror och platsdata i de flesta nya bilar

De flesta nya bilar i Tyskland kan spela in position och kamerabilder under körning och skicka dem till tillverkaren, enligt den federala myndigheten för informationssäkerhet BSI. Konkreta bevis för spionage saknas, och Tesla och BYD har inte kommenterat uppgifterna.

Marc Henrichmann (CDU), ordförande för förbundsdagens kontrollorgan för underrättelsetjänsterna, säger till tidningen:

Sättet som tekniken byggs in på är likartat i alla uppkopplade fordon. Därför måste skyddet av känsliga områden utgå från tekniken och inte bara från ursprungslandet.

Både Kramer och Henrichmann ser ändå en särskild risk med kinesiska tillverkare, eftersom kinesisk lag ålägger företag att samarbeta med landets underrättelsetjänster. För BYD är det en ytterligare riskfaktor, säger Kramer.