Indien förbjuder export – vill behålla sitt litium

Har tvingats importera

Den indiska regeringen uppger att landets kapacitet för återvinning och raffinering har utnyttjats otillräckligt på grund av brist på råmaterial.

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Vissa indiska återvinningsföretag har enligt uppgift till och med importerat ”svart massa”, samtidigt som material som uppstått inom landet har exporterats för bearbetning på annan ort.

Förbudet syftar till att förbättra kapacitetsutnyttjandet och öka den inhemska utvinningen av kritiska mineraler, däribland kobolt, nickel och litium.

Regeringen har inte offentliggjort volymen eller värdet på den svarta massa som tidigare exporterats.

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Indien förbjuder export av avfall från litiumjon-batterier. Ambitionen är att återvinna och förädla mer av centrala råvaror inom landet framöver. (Foto: Manish Swarup /AP-TT)

Satsar drygt fyra miljarder

Det nya indiska förbudet är egentligen en vidareutveckling av ett regeringsbeslut 4 november om ett program där Indien satsar 28,14 miljarder rupier, motsvarande 4,14 miljarder svenska kronor, för att stödja inhemsk bearbetning av litium och nickel.

Det är ett femårigt program som innehåller subventioner på upp till 30 procent för de investeringar som uppfyller kraven och initialt stöttar två anläggningar för litiumbearbetning och två för bearbetning av nickel.

Kobolt skulle även kunna utvinnas som en biprodukt vid nickelproduktionen.

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Indien är fortsatt starkt beroende av import av raffinerade kritiska mineralprodukter med hög renhetsgrad, påpekar Mining.

Åtgärderna är en del av en bredare satsning på att utveckla egna leveranskedjor för batterier, elfordon, energilagring, elektronik och vapen.

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