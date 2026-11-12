Indien har förbjudit export av avfall från litiumjon-batterier för att få behålla mer kritiska råvaror. Förbudet gäller med omedelbar verkan.
Indien förbjuder export – vill behålla sitt litium
Indien slår till med ett förbud för export av så kallad ”svart massa” från litiumjon-batterier. Syftet med förbudet är att få behålla mer litium, kobolt, nickel och mangan för att kunna bearbeta i Indien.
Den indiska myndigheten för utrikeshandel, Directorate General of Foreign Trade, ändrade den 10 november materialets exportstatus från tillåten till förbjuden. Förbudet träder i kraft omedelbart och gäller tills vidare.
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Kan återvinnas och nyttjas
”Svart massa” är det pulver som uppstår när uttjänta litiumjon-batterier eller produktionsspill strimlas.
Materialet kan vidarebearbetas för att utvinna mineraler, vilka sedan kan användas i nya batterier.
Restriktionen och det nya förbudet innefattar osorterat batteriavfall och skrot som klassificerar under en viss indisk handelskod, 85491400, och som inte innehåller bly, kadmium eller kvicksilver, skriver Mining.
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Har tvingats importera
Den indiska regeringen uppger att landets kapacitet för återvinning och raffinering har utnyttjats otillräckligt på grund av brist på råmaterial.
Vissa indiska återvinningsföretag har enligt uppgift till och med importerat ”svart massa”, samtidigt som material som uppstått inom landet har exporterats för bearbetning på annan ort.
Förbudet syftar till att förbättra kapacitetsutnyttjandet och öka den inhemska utvinningen av kritiska mineraler, däribland kobolt, nickel och litium.
Regeringen har inte offentliggjort volymen eller värdet på den svarta massa som tidigare exporterats.
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Satsar drygt fyra miljarder
Det nya indiska förbudet är egentligen en vidareutveckling av ett regeringsbeslut 4 november om ett program där Indien satsar 28,14 miljarder rupier, motsvarande 4,14 miljarder svenska kronor, för att stödja inhemsk bearbetning av litium och nickel.
Det är ett femårigt program som innehåller subventioner på upp till 30 procent för de investeringar som uppfyller kraven och initialt stöttar två anläggningar för litiumbearbetning och två för bearbetning av nickel.
Kobolt skulle även kunna utvinnas som en biprodukt vid nickelproduktionen.
Indien är fortsatt starkt beroende av import av raffinerade kritiska mineralprodukter med hög renhetsgrad, påpekar Mining.
Åtgärderna är en del av en bredare satsning på att utveckla egna leveranskedjor för batterier, elfordon, energilagring, elektronik och vapen.
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