En omfattande drönarattack mot Moskva har skett natten mot fredag. På Telegram säger borgmästaren att staden är under attack.
Borgmästaren i natt: "Moskva är under attack"
Dussintals ukrainska drönare har attackerat Moskva under natten till fredag, 13 november, vilket stör flygtrafiken vid flera av regionens större flygplatser.
Tiotals drönare har skjutis ned och avvärjts, skriver Moskvas borgmästare Sergej Sobjanin på Telegram.
Samtidigt har attacker skett mot Kyiv och andra delar av Ukraina. I Ukraina orskade en rysk attackdrönare en brand på ett sjukhus i huvudstaden i natt, enligt public service-bolaget Suspilne.
Ett 40-tal personer ska ha evakuerats och en person skadats, enligt den statliga räddningstjänsten.
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”Fler än 100 drönare”
Mer konkret uppger Moskvas borgmästare Sergej Sobjanin att ryska luftvärnsenheter avvärjt över 100 drönare på väg mot huvudstaden mellan klockan 21.34 och 02.08 lokal tid.
Antalet har sedan preciserats till 105, men ryska företrädare rapporterar endast de drönare som avvärjts.
Det exakta antalet drönare som skickats mot Moskva under natten är därför okänt, påpekar HBL.
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Stör trafiken vid fyra flygplatser
Räddningsenheter har skickats till områden som drabbats av nedfallande drönarvrakdelar, enligt borgmästaren.
Inga detaljer har framkommit kring specifika skador eller personskador.
Rysslands federala luftfartsmyndighet, Rosaviatsija, har meddelat att restriktioner införts för flygtrafiken vid flygplatserna Sjeremetjevo, Domodedovo och Zjukovskij i Moskva-regionen, rapporterar Kyiv Independent.
Dessa flygplatser ”tar emot och skickar iväg flyg i samråd med berörda myndigheter” på grund av tillfälliga restriktioner i luftrummet i regionen, uppger myndigheten.
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Upprepade ukrainska attacker
Ukrainska drönarattacker har vid upprepade tillfällen de senaste veckorna stört flygtrafiken över Moskva.
Flygtrafiken vid alla fyra huvudflygplatser stoppades under en attack natten till den 23 oktober.
Efter det dök bilder upp i sociala medier, vilka uppgavs visa vrakdelar från en nedskjuten drönare på landningsbanan vid Moskvas största flygplats, Sjeremetjevo.
Natten mot 22 oktober dessförinnan genomförde Ukraina en storskalig drönarattack mot regionen, där en vapenfabrik i Moskva oblast träffades den 22 oktober. Borgmästare Sobjanin hävdar att fler än 600 drönare skickades mot regionen under natten.
Tidigare under månaden rapporterade Sobjanin att Moskva oblast utsatts för den största drönarattacken i regionen på två år.
Ukraina ska ha skickat 650 drönare mot regionen 6 oktober, vilket orsakade en brand vid en stor oljeanläggning.