Borgmästaren i natt: "Moskva är under attack"

Tiotals drönare har skjutis ned och avvärjts, skriver Moskvas borgmästare Sergej Sobjanin på Telegram.

Samtidigt har attacker skett mot Kyiv och andra delar av Ukraina. I Ukraina orskade en rysk attackdrönare en brand på ett sjukhus i huvudstaden i natt, enligt public service-bolaget Suspilne.

Ett 40-tal personer ska ha evakuerats och en person skadats, enligt den statliga räddningstjänsten.

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”Fler än 100 drönare”

Mer konkret uppger Moskvas borgmästare Sergej Sobjanin att ryska luftvärnsenheter avvärjt över 100 drönare på väg mot huvudstaden mellan klockan 21.34 och 02.08 lokal tid.

Antalet har sedan preciserats till 105, men ryska företrädare rapporterar endast de drönare som avvärjts.

Det exakta antalet drönare som skickats mot Moskva under natten är därför okänt, påpekar HBL.

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