Estland anklagar Ryssland för statsstödd terrorism efter hybridattacker mot Europa. ”Ryssland är det största hotet.”
Estland anklagar: "Statsstödd terrorism från Ryssland"
Europeiska länder utreder nu ansvaret för hackningen av kylar och frysar i livsmedelsbutiker runt om i Europa under bland annat förra veckan.
Estlands inrikesminister Igor Taro har ingen tvekan om var man ska placera skuldbördan.
Det är ryska aggressiva handlingar i Europa vi ser och de bör betraktas som ”statsstödd terrorism” och inte som hybridincidenter, menar Igor Taro.
Europeiska länder utreder hackningen av kylar och frysar i livsmedelsbutiker parallellt med ett ökat antal sabotage, anlagda bränder och andra destabiliserande aktioner i Europa.
De kan nästan uteslutande kopplas till Ryssland, säger Estlands inrikesminister som noterar att händelserna kallas ”hybridattacker” eftersom de inte når nivån för militär aggression. Igor Taro tycker det är svagt.
”Hybrid är ett alltför milt ord för denna statsstödda terrorism”, säger Taro hos Financial Times.
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”Ryssland det största hotet”
”Ryssland är den största utmaningen och det största hotet mot Europa. De attackerar Europa oavbrutet. De gör det visserligen under tröskeln för militär aggression, men de gör det ständigt”, konstaterar han.
”Det rör sig om direkta attacker mot vår kritiska infrastruktur och mot anläggningar med koppling till militär eller försvar.”
Taro hänvisar bland annat till en anlagd brand hos Milrem Robotics, ett estniskt företag inom försvarsrobotik, som utsattes för ett angrepp i augusti.
Han uppger att myndigheterna inom loppet av några timmar grep flera misstänkta som ursprungligen anlitats av Ryssland för att genomföra attacken.
Estland var också ett av de europeiska länder som förra veckan drabbades av IT-attacker, som fick kylskåp i livsmedelsbutiker att överhettas och orsakade skador för miljontals euro.
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Matbutiker i sex länder drabbade
EU-kommissionen har beskrivit händelserna som en attack mot Europas ”livsmedelssäkerhet”.
Nästan 100 livsmedelsbutiker drabbades i länder som Belgien, Luxemburg, Finland, Irland och även i Sverige.
Förra månaden drabbades cirka 700 butiker i Frankrike av IT-intrång och butikskoncernen Ahold Delhaize utsattes för en omfattande IT-attack.
Enligt Igor Taro ligger Ryssland bakom 90 procent av de inre säkerhetsproblemen i Estland, medan fem procent kan tillskrivas Kina och resten andra aktörer.
Taro menar att det är viktigt att Europa blir mer motståndskraftigt, bland annat genom att stoppa turistvisum för ryssar, något Estland efterlyst länge.
Estland har länge arbetat med att bygga upp sin förmåga inom cybersäkerhet.
”Kanske är det delvis tack vare detta som våra företag inte drabbades av några allvarliga skador vid cyberattackerna”, funderar inrikesministern som även påpekar att AI kan vara en tillgång.
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”Använd AI för att bekämpa attacker”
”Man kan använda AI för att genomföra en attack, men man kan även använda den för att bekämpa en sådan. Jag hoppas därför att de som försvarar oss är smartare och mer beslutsamma och att vi har tillräckliga resurser för att hantera situationen”, summerar Taro.
Polens premiärminister Donald Tusk varnade i torsdags för att det är svårt att skilja på hybridkrigföring, cyberkrigföring och provokationer längs Europas gränser mot Ryssland.
”Enligt våra och våra allierades källor kommer hotet från Ryssland att fortsätta växa och vi kan vänta oss en eskalering. De första måltavlorna är naturligtvis de baltiska staterna och Polen”, sade han.
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