Estland anklagar: "Statsstödd terrorism från Ryssland"

Det är ryska aggressiva handlingar i Europa vi ser och de bör betraktas som ”statsstödd terrorism” och inte som hybridincidenter, menar Igor Taro.

Europeiska länder utreder hackningen av kylar och frysar i livsmedelsbutiker parallellt med ett ökat antal sabotage, anlagda bränder och andra destabiliserande aktioner i Europa.

De kan nästan uteslutande kopplas till Ryssland, säger Estlands inrikesminister som noterar att händelserna kallas ”hybridattacker” eftersom de inte når nivån för militär aggression. Igor Taro tycker det är svagt.

”Hybrid är ett alltför milt ord för denna statsstödda terrorism”, säger Taro hos Financial Times.

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”Ryssland det största hotet”

”Ryssland är den största utmaningen och det största hotet mot Europa. De attackerar Europa oavbrutet. De gör det visserligen under tröskeln för militär aggression, men de gör det ständigt”, konstaterar han.

”Det rör sig om direkta attacker mot vår kritiska infrastruktur och mot anläggningar med koppling till militär eller försvar.”

Taro hänvisar bland annat till en anlagd brand hos Milrem Robotics, ett estniskt företag inom försvarsrobotik, som utsattes för ett angrepp i augusti.

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Han uppger att myndigheterna inom loppet av några timmar grep flera misstänkta som ursprungligen anlitats av Ryssland för att genomföra attacken.

Estland var också ett av de europeiska länder som förra veckan drabbades av IT-attacker, som fick kylskåp i livsmedelsbutiker att överhettas och orsakade skador för miljontals euro.

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