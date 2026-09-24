Så tränar svenska marinen med framtidens drönare

Under Repmus testar Försvarsmakten olika typer av obemannade system i nära samarbete med företagen som utvecklat dem. Det handlar om såväl flygande drönare och ytgående vattendrönare som undervattensfarkoster.

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”Kan träna storskaligt”

Gemensamt är att de är obemannade och testas i realistiska militära scenarier tillsammans med andra nationer inom Nato. Under Repmus har hela kedjan från att upptäcka till att bekämpa en fiende övats, rapporterar Försvarsmakten.

”Det bästa med att vara vid Repmus är möjligheten att genomföra storskaliga operationer med obemannade system utan att stå för hela organisationen med allt vad det kräver”, säger Robert Sandberg hos Försvarsmakten.

Sandberg är till vardags teknisk handläggare vid FMV men här chef för det svenska deltagandet i övningen.

”Nyttan är att vi kan kombinera den militära och industriella kompetensen, som vi inte hade kunna annars. Systemen som vi opererar här har vi inte hemma”, konstaterar Sandberg.

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