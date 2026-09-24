Obemannade system påverkar all krigföring, inte minst till sjöss. Nu övar svenska marinen på hur man kan använda framtidens drönare.
Så tränar svenska marinen med framtidens drönare
Det är i övningen Repmus den svenska marinen driverutvecklingen i nära samarbete med industri, akademi och allierade för att kunna anpassa och stärka krigsförbanden med olika drönare.
Under Repmus testar Försvarsmakten olika typer av obemannade system i nära samarbete med företagen som utvecklat dem. Det handlar om såväl flygande drönare och ytgående vattendrönare som undervattensfarkoster.
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”Kan träna storskaligt”
Gemensamt är att de är obemannade och testas i realistiska militära scenarier tillsammans med andra nationer inom Nato. Under Repmus har hela kedjan från att upptäcka till att bekämpa en fiende övats, rapporterar Försvarsmakten.
”Det bästa med att vara vid Repmus är möjligheten att genomföra storskaliga operationer med obemannade system utan att stå för hela organisationen med allt vad det kräver”, säger Robert Sandberg hos Försvarsmakten.
Sandberg är till vardags teknisk handläggare vid FMV men här chef för det svenska deltagandet i övningen.
”Nyttan är att vi kan kombinera den militära och industriella kompetensen, som vi inte hade kunna annars. Systemen som vi opererar här har vi inte hemma”, konstaterar Sandberg.
Världens största övning
Repmus är världens största internationella övning och utvecklingsprojekt för marina obemannade system.
Övningen arrangeras av portugisiska marinen tillsammans med Nato och genomförs i södra Portugal.
Sverige deltar med drygt 300 personer från Försvarsmakten, olika företag och andra myndigheter.
”För att en produkt ska vara relevant för marinen så handlar det inte enbart om att den ska ha den bästa radarn eller sonaren utan den måste även fungera i helheten och kunna kommunicera med våra andra system”, säger örlogskapten Magnus Lindberg som är utvecklingsofficer vid Marinstaben.
”En obemannad farkost är ett komplement till våra större bemannade fartyg och ska ingå i ett system av system”, förklarar han.
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Har förändrat krigföringen
Obemannade system har förändrat krigföringen till sjöss genom att de är billiga att tillverka i stor mängd och utvecklingen av dem går i snabb takt, drivet av kriget i Ukraina, påpekar Försvarsmakten.
För marinens del handlar det främst om att undersöka produkter som kan öka förmågan till sjöövervakning, ubåtsjakt och minröjning.
”Det handlar till exempel om farkoster för spaning och övervakning, både från luften och till sjöss vilket ger oss större räckvidd och uthållighet. Vi tittar även på system som stärker marinens förmåga att upptäcka och möta drönarhot”, berättar Magnus Lind.
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Deltar med 28 farkoster
Sverige som nation deltar med totalt 28 farkoster och system av olika slag. Det är flygande, ytgående, undervattensfarkoster och större båtar i form av obemannad Stridsbåt 90.
Andra nationer är på plats med större bemannade fartyg, som fregatter och arbetsfartyg.
”Obemannat är ingen enskild lösning utan det kompletterar de traditionella systemen”, understryker Magnus Lind.
”Kombinationen av bemannade större enheter och mindre drönare bygger en helhet som kan skapa stora problem för en motståndare. Marinen använder bemannat där det krävs och obemannat där det går”, sammanfattar han.
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