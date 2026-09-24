Cement avslöjar Afrikas kommande byggboom

Det är en anmärkningsvärd andel. Asien och Stillahavsområdet kommer tvåa med omkring 37,5 miljoner ton ny årlig kapacitet under byggnad, medan Afrika ligger på 43,3 miljoner ton. Därefter följer Mellanöstern med 11,3 miljoner ton. Uppgifterna framgår av Reuters sammanställning av GEM:s data.

15 procent ökning

Cement är en av de första stora industriprodukterna som behövs när ett land urbaniseras. Innan stora mängder stål, kemikalier och avancerade industrivaror börjar efterfrågas krävs betong till bostäder, vägar, hamnar, fabriker och kraftinfrastruktur.

Därför kan utvecklingen i cementindustrin fungera som en temperaturmätare på Afrikas kommande bygg- och industrialiseringsfas, enligt Reuters.

Afrika har i dag omkring 441 miljoner ton cementkapacitet per år i drift. Ytterligare 43,3 miljoner ton kapacitet håller på att byggas och ytterligare 23 miljoner ton har annonserats.

Om hela den planerade utbyggnaden genomförs skulle kontinentens totala cementkapacitet öka till drygt 507 miljoner ton per år, omkring 15 procent över dagens nivå.

Det är en betydligt större utbyggnad än vad som planeras i andra delar av världen och pekar på att Afrikas kommande utveckling kan bli mer materialintensiv än i många andra regioner.

Bara Indien bygger mer än Nigeria

Nigeria sticker ut. Landet har omkring 10 miljoner ton cementkapacitet under byggnad, vilket är den största pipeline som något afrikanskt land har. Globalt är det bara Indien som bygger mer ny cementkapacitet. Egypten har däremot den största befintliga kapaciteten i Afrika, omkring 88 miljoner ton per år.

ANNONS

Även Libyen, Mali, Angola, Uganda, Moçambique och Kamerun finns bland de 20 länder i världen som har störst cementkapacitet under byggnad. Totalt håller 16 afrikanska länder på att bygga nya cementugnar.

Det är också ett klimatproblem – cement i sig är en rejäl miljöbov, men även efterfrågan på el, bränsleimport, lagring, transporter och annan infrastruktur växer. Reuters bedömer att den ökande industriella energiefterfrågan i många afrikanska länder inledningsvis sannolikt kommer att mötas med fossila bränslen.

Läs mer: Cementjätte finansierade IS – offren vill ha del av miljardböter

Läs mer: Svensk cement tillbaka i domstolen