Glöm försvar. Här talar vi om vapen för angrepp. Nu har Nammo för första gången visat upp de attackdrönare man utvecklat.
Nordiska attackdrönare redo: "Kostnadseffektiva"
Nammo, Nordic Ammunition Company, är en internationell vapenkoncern som gör ammunition, raketmotorer, vapensystem och annat.
Koncernen ägs av norska staten och finska bolaget Patria och kom till genom en sammanslagning av företag 1998.
I Sverige finns Nammo i Karlsborg, Karlskoga, Lindesberg och Vingåker och har en lång svensk historia.
I Karlskoga var företaget en del av det gamla Bofors, som styckades. Fabriken i Karlskoga skapades initialt för att klara en gigantisk order på fälthaubitsar och ammunition Bofors bärgade från Indien.
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Egna attackdrönare innovation
1998 slogs Bofors ammunitionsverksamhet samman med norska och finska statens motsvarigheter, vilket gav grunden till Nammo men utan svenskt ägande.
Nu har Nammo, för första gången, visat upp en innovation i kostnadseffektivt dödande, en norskbyggd attackdrönare.
Denna demonstrerades för första gången vid en uppvisning i Raufoss, skriver Forsvarets forum.
Nammos vd Morten Brantzæg konstaterade vid demonstrationen att det är viktigt att få visa upp företagets förmågor.
”Det rör sig om mycket precisa vapen med lång räckvidd. Dessutom är de kostnadseffektiva i förhållande till de mål de är avsedda att slå ut. Ur ett rent ekonomiskt perspektiv är de ett klokt val”, säger han hos Forsvarets forum.
Utvecklats under ett decennium
Nammo har vid det här laget arbetat med beväpnade drönare mer än ett decennium.
Kriget i Ukraina har drivit på utvecklingen inom vapenteknik, inte minst när det gäller användningen av FPV-drönare, First Person View.
IISS, International Institute for Strategic Studies, hävdar att drönare i Ukraina gått förbi artilleri och vapen för indirekt eld, som den främsta orsaken till skador och dödsfall.
Drönare, inklusive såväl FPV-modeller som andra typer, står för upp till 80 procent av alla förluster i konflikten, enligt IISS.
De norska attackdrönare som visades upp använder ett modulärt system som gör att operatören kan välja mellan olika stridsdelar för att uppnå önskad effekt mot olika typer av mål.
”Användare kan snabbt, säkert och effektivt montera önskad stridsdel och välja mellan pansarbrytande verkan, splitterverkan mot personal eller stridsdelar avsedda för insatser mot befästa positioner”, säger Thorstein Korsvold, kommunikationschef hos Nammo, hos Forsvarets forum.
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”Säker och korrekt användning”
Enligt Nammos vd Morten Brantzæg medför all ny teknik vissa regulatoriska utmaningar.
”Vi som arbetar med spetsteknik måste alltid vara medvetna om att det kommer att uppstå dilemman”, säger han.
Brantzæg pekar på autonoma och smarta vapensystem och anser att vi måste blicka framåt för att fundera kring var tekniken kan befinna sig om 30 år.
”Kan vi ha system som tänker själva? Hur ska de gå till väga vid ett anfall? Dessa frågor kräver noggrant övervägande, liksom regleringar och ramverk för att säkerställa en säker och korrekt användning”, säger han.
Det innebär i det här fallet, för att återgå till den kostnadseffektiva aspekten, att åstadkomma mänsklig och materiell förstörelse ”säkert och korrekt”.
Thorstein Korsvold understryker att principen med en människa i beslutskedjan måste följas. ”Beslut om vad som utgör ett mål, och huruvida eld ska öppnas eller inte, måste alltid fattas av människor”, understryker han.
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