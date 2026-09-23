Nordiska attackdrönare redo: "Kostnadseffektiva"

I Sverige finns Nammo i Karlsborg, Karlskoga, Lindesberg och Vingåker och har en lång svensk historia.

I Karlskoga var företaget en del av det gamla Bofors, som styckades. Fabriken i Karlskoga skapades initialt för att klara en gigantisk order på fälthaubitsar och ammunition Bofors bärgade från Indien.

Uppfanns i svenska fjällen: Drönarmotorn ska bryta Kina-beroendet. Dagens PS

Egna attackdrönare innovation

1998 slogs Bofors ammunitionsverksamhet samman med norska och finska statens motsvarigheter, vilket gav grunden till Nammo men utan svenskt ägande.

Nu har Nammo, för första gången, visat upp en innovation i kostnadseffektivt dödande, en norskbyggd attackdrönare.

Denna demonstrerades för första gången vid en uppvisning i Raufoss, skriver Forsvarets forum.

Nammos vd Morten Brantzæg konstaterade vid demonstrationen att det är viktigt att få visa upp företagets förmågor.

”Det rör sig om mycket precisa vapen med lång räckvidd. Dessutom är de kostnadseffektiva i förhållande till de mål de är avsedda att slå ut. Ur ett rent ekonomiskt perspektiv är de ett klokt val”, säger han hos Forsvarets forum.

ANNONS

Kritik mot Saab i Kanada: Vill granska affären. Dagens PS