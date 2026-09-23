Uppfanns i svenska fjällen: Drönarmotorn ska bryta Kina-beroendet

”Enda företaget som klarat det”

På det området är magneterna den stora stötestenen. 98 procent av de magneter som används inom EU importeras från Kina.

”Det finns magneter i Europa, men problemet är att ingen annan har designat en motor med dem. Såvitt vi vet är vi det enda företaget som har klarat av det”, säger Simon Hästö hos HBL.

Midguard Systems fick en rivstart. Snabbt efter starten vann det en drönarbyggartävling i Tammerfors, fick ett startkapital och en plats i riskkapitalbolaget 17 Techs försvarsaccelerator.

Denna sommar öppnade Midguard Systems sin första finansieringsrunda, med målet att ta in 500 000 euro i kapital för en första produktionslinje.

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Midguard Systems har gjort sin första kapitalrunda och kan börja tillverka drönarmotorn som ska göra oss fria från Kina och enbart byggs av delar från Europa. (Foto: Midguard Systems)

Flera kunder redan nu

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Initialt siktar företaget på att producera 90 000 motorer per år. I ett senare skede är målet en årstakt på en halv miljon genom ökad automatisering.

Det kräver en ny finansieringsrunda på två miljoner euro, enligt företagets kalkyler.

Midguard har redan skrivit under flera intentionsavtal med potentiella kunder, säger Simon Hästö.

”Vi har räknat med att vi behöver tillverka 6 000 motorer per år för att nå lönsamhet. Om bara en tredjedel av alla intentionsavtal blir hårda beställningar så går vi med vinst”, är hans beräkning.

Den storaåtgången på drönare innebär att priset är avgörande. Midguard räknar med att kunna få ner priset på sin motor till ungefär 60 euro. Det är ungefär i klass med kinesiska high end-motorer.

De billigaste kinesiska motorerna kan de däremot inte konkurrera med, erkänner Mikael Holmqvist.

”Men tillförlitligheten på en sådan motor är jättedålig. Och det kan vara livsfarligt för drönaroperatören”, påpekar han.

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