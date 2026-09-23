Den väger bara 160 gram men har en enorm tyngd. Drönarmotorn med enbart delar från Europa ska bryta vårt Kina-beroende.
Uppfanns i svenska fjällen: Drönarmotorn ska bryta Kina-beroendet
Försvarsindustrin växer i Norden och en färsk rapport från Tesi, Finlands statliga organ för industriinvestering, visar att det gäller även Finland.
Totalt finns där nu 57 bolag i branschen och de ökade sin omsättning från 450 till 600 miljoner från 2024 till 2025.
Tre av fyra företag i branschen beskrivs som kraftigt tillväxtinriktade. Ett av dem – och en nykomling – är Midguard Systems med grundarna Simon Hästö och Mikael Holmqvist.
Under en vandring i svenska fjällen kläckte de sin affärsidé, inspirerade av att Hästö hade sin drönare med sig.
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Domineras helt av Kina i dag
Man hamnade snart i en diskussion om drönarmotorer, en sektor som i dag helt och hållet domineras av Kina.
Det är ett område där Mikael Holmqvist har expertis efter tio år i produktutvecklingen hos Mirka.
Drönare drivs framåt av samma sorts borstlösa motorer som den finska slipmaterialtillverkaren har i sina slipmaskiner, konstaterar HBL.
Diskussionen ledde till att duon i november 2025 grundade Midquard Systems. Nu har de skapat en drönarmotor, 160 gram tung med 2,5 hästkrafter och förmågan att lyfta 5,5 kilo.
Det unika med den? Den är helt och hållet ihopsatt av europeiska komponenter.
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”Enda företaget som klarat det”
På det området är magneterna den stora stötestenen. 98 procent av de magneter som används inom EU importeras från Kina.
”Det finns magneter i Europa, men problemet är att ingen annan har designat en motor med dem. Såvitt vi vet är vi det enda företaget som har klarat av det”, säger Simon Hästö hos HBL.
Midguard Systems fick en rivstart. Snabbt efter starten vann det en drönarbyggartävling i Tammerfors, fick ett startkapital och en plats i riskkapitalbolaget 17 Techs försvarsaccelerator.
Denna sommar öppnade Midguard Systems sin första finansieringsrunda, med målet att ta in 500 000 euro i kapital för en första produktionslinje.
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Flera kunder redan nu
Initialt siktar företaget på att producera 90 000 motorer per år. I ett senare skede är målet en årstakt på en halv miljon genom ökad automatisering.
Det kräver en ny finansieringsrunda på två miljoner euro, enligt företagets kalkyler.
Midguard har redan skrivit under flera intentionsavtal med potentiella kunder, säger Simon Hästö.
”Vi har räknat med att vi behöver tillverka 6 000 motorer per år för att nå lönsamhet. Om bara en tredjedel av alla intentionsavtal blir hårda beställningar så går vi med vinst”, är hans beräkning.
Den storaåtgången på drönare innebär att priset är avgörande. Midguard räknar med att kunna få ner priset på sin motor till ungefär 60 euro. Det är ungefär i klass med kinesiska high end-motorer.
De billigaste kinesiska motorerna kan de däremot inte konkurrera med, erkänner Mikael Holmqvist.
”Men tillförlitligheten på en sådan motor är jättedålig. Och det kan vara livsfarligt för drönaroperatören”, påpekar han.
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