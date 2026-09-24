Putins lyxyacht har försvunnit från sin skyddade hamn nära Treriksröset. Nu har den dykt upp flera tusen kilometer bort.
Putins lyxyacht spårlöst borta – dök plötsligt upp på andra sidan Ryssland
I somras flyttade Vladimir Putin sin 82 meter långa yacht Kosatka från Kaliningrad till Severomorsk på Kolahalvön. Där skulle den vara bättre skyddad mot ukrainska drönare och samtidigt vara svårare att beslagta vid eventuellt skärpta sanktioner.
Men vistelsen i Severomorsk blev kortvarig.
Satellitbilder visar att Kosatka fortfarande låg kvar i hamnen den 12 augusti. Två dagar senare var yachten borta.
Nu tyder nya bilder på att den har tagit sig hela vägen till andra sidan av Ryssland.
Har färdats genom Arktis – utan isklassning
En bild som publicerats av militärbevakaren Massimo Frantarelli visar det ryska räddningsfartyget Voevoda i hamnen i Petropavlovsk-Kamtjatskij på ryska halvön Kamchatka. På bilden syns även ett fartyg som ser ut att vara Kosatka, skriver Norska Dagbladet.
Bilden ska vara tagen den 14 september.
Enligt tidningen verkar yachten ha flyttats från Kolahalvön till Kamchatka via Nordostpassagen. Det innebär en resa på flera tusen kilometer genom några av Rysslands mest avlägsna farvatten.
Det är en minst sagt ovanlig resa för Kosatka. Yachten saknar nämligen isklassning och är därför inte byggd för att hantera is. Mot slutet av augusti och början av september är stora delar av rutten visserligen isfria, men förrädisk drivis kan ändå påträffas under vissa passager.
Räddningsfartyget Voevoda ska sannolikt ha följt med under färden. Det är också möjligt att ett större fartyg också fungerade som understöd vid resan.
Långt från ukrainska drönare
Flytten innebär att Kosatka nu befinner sig betydligt längre från Ukraina än tidigare.
När Dagens PS skrev om yachten i juli låg den i Severomorsk, bara omkring 34 mil från den svenska gränsen vid Treriksröset. Där hade den flyttats från Kaliningrad under bevakning av ryska fartyg.
Severomorsk är en viktig bas för den ryska Nordflottan och har tidigare utsatts för ukrainska drönarattacker.
Nu ser Putin alltså ut att ha flyttat sin yacht ännu längre bort.
Hämtades ut två veckor innan invasionen, bytte namn efter sanktionerna
Yachten färdigställdes av tyska Blohm+Voss och levererades 2014. I början av 2022 var hon tillbaka på varvet i Hamburg för en modernisering. Drygt två veckor innan Rysslands invasion hämtades båten ut för att segla till ryskt territorium i Kaliningrad.
Den 82 meter långa superyachten har plats för 12 gäster och en besättning på 14. Två MTU-dieselmotorer ger en toppfart på 18 knop och räckvidden uppges vara mer än 4 000 nautiska mil, skriver Super Yacht Fan.
I utrustningen hittas spa, gym, bastu och biograf. Yachten har även en helikopterplatta. Ett uppskattat värde ligger omkring 1,3 miljarder kronor.
Efter att USA införde sanktioner mot båten 2022 rapporterade Forbes att Graceful, som den först hette, bytt namn till Kosatka, som betyder späckhuggare på ryska.
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