Putins lyxyacht spårlöst borta – dök plötsligt upp på andra sidan Ryssland

Men vistelsen i Severomorsk blev kortvarig.

Satellitbilder visar att Kosatka fortfarande låg kvar i hamnen den 12 augusti. Två dagar senare var yachten borta.

Nu tyder nya bilder på att den har tagit sig hela vägen till andra sidan av Ryssland.

Har färdats genom Arktis – utan isklassning

En bild som publicerats av militärbevakaren Massimo Frantarelli visar det ryska räddningsfartyget Voevoda i hamnen i Petropavlovsk-Kamtjatskij på ryska halvön Kamchatka. På bilden syns även ett fartyg som ser ut att vara Kosatka, skriver Norska Dagbladet.

Bilden ska vara tagen den 14 september.

Enligt tidningen verkar yachten ha flyttats från Kolahalvön till Kamchatka via Nordostpassagen. Det innebär en resa på flera tusen kilometer genom några av Rysslands mest avlägsna farvatten.

Det är en minst sagt ovanlig resa för Kosatka. Yachten saknar nämligen isklassning och är därför inte byggd för att hantera is. Mot slutet av augusti och början av september är stora delar av rutten visserligen isfria, men förrädisk drivis kan ändå påträffas under vissa passager.

Räddningsfartyget Voevoda ska sannolikt ha följt med under färden. Det är också möjligt att ett större fartyg också fungerade som understöd vid resan.