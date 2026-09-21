Tidigare Google-vd:n Eric Schmidt varnar för att AI snart kan styra ”svärmar av tusen drönare” och att rysk teknik utvecklas snabbt.
Varningen: "Snart styr AI svärmar med tusen drönare"
Känns namnet bekant? Det är begripligt. Eric Schmidt är en amerikansk företagsledare och teknikpionjär, mest känd för att ha varit vd för Google 2001-2011 och sedan styrelseordförande för Googles moderbolag Alphabet fram till 2018.
I dag är 70-årige Schmidt aktiv som investerare, filantrop och rådgivare inom ny teknologi och AI. Han är även medgrundare till Innovation Endeavors och driver Schmidt Ocean Institute.
I februari i år bedömde media att Eric Schmidt vad gäller personlig ekonomi är god för motsvarande 334 miljarder svenska kronor.
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”Snabbare än något jag sett”
Nu varnar han för att AI snart kan styra ”svärmar av tusen drönare”.
”Innovationstakten är snabbare än något jag någonsin sett – och jag arbetar inom teknikbranschen”, säger han hos NBC News som Suomenmaa citerar.
Schmidt är, bland annat, vd och styrelseordförande i dag för rakettillverkaren Relativity Space.
Det är ett amerikanskt rymdteknikföretag som framför allt tillverkar 3D-printade rymdraketer, raketmotorer och storskalig tillverkningsteknologi.
Relativity Space blev känt för att bolaget byggde världens första nästan helt 3D-printade raket, Terran 1.
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Ryssarna på väg komma i fatt
Företaget bistår dessutom Ukraina i försvaret mot Ryssland och Schmidts bedömning är att ryssarna speedat upp sin utveckling och användning av nya vapen.
”Tidigare var Ukraina en liten, mycket intelligent och snabb innovatör, medan ryssarna var stora, långsamma och inte särskilt kapabla. Det har förändrats”, menar Eric Schmidt.
Den tidigare Google-chefen hävdar att kriget kommer att vinnas av den sida som lyckas använda sina senaste uppfinningar i stor skala.
”Den som snabbast lyckas skala upp innovationer vinner”, slår han fast
När Ukrainas nye militärbefälhavare Mykhailo Drapatyi tillträdde, pekade han ut innovation som en hög prioritet och betonade att Ukraina måste lära sig snabbare än fienden på slagfältet.
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”Måste stärka sin förmåga”
Samtidigt har president Volodymyr Zelenskyj nyligen lyft fram hotet från jetdrivna Shahed-drönare och påpekat att Ukraina måste stärka sin förmåga att bekämpa dem.
Schmidt tror att AI i slutänden kommer att erbjuda lösningen för att styra stora drönarsvärmar.
”Människor kan inte hantera en svärm på tusen drönare, men en dator kan det. Därför tror jag att datorer kommer att utforma stridsplaner inom svärmen.”
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”Dagens slagfält ett ingenmansland”
Enligt Schmidt har drönare redan gjort det livsfarligt för trupper på båda sidor att lämna skyddade positioner.
”Dagens slagfält är ett ingenmansland där ingenting rör sig, eftersom drönare och system för att bekämpa drönare flyger ovanför.”
Schmidt anser att det är uppenbart att Ukraina behöver västerländskt stöd. Det finns ett särskilt akut behov av finansiering och tekniskt stöd för att Ukraina ska kunna stå emot en ”serie kommande attackvågor”.
”Om det stödet kommer fram tror jag att Ukraina kommer att kunna hålla stånd”, avslutar Eric Schmidt.