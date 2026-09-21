Varningen: "Snart styr AI svärmar med tusen drönare"

I dag är 70-årige Schmidt aktiv som investerare, filantrop och rådgivare inom ny teknologi och AI. Han är även medgrundare till Innovation Endeavors och driver Schmidt Ocean Institute.

I februari i år bedömde media att Eric Schmidt vad gäller personlig ekonomi är god för motsvarande 334 miljarder svenska kronor.

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”Snabbare än något jag sett”

Nu varnar han för att AI snart kan styra ”svärmar av tusen drönare”.

”Innovationstakten är snabbare än något jag någonsin sett – och jag arbetar inom teknikbranschen”, säger han hos NBC News som Suomenmaa citerar.

Schmidt är, bland annat, vd och styrelseordförande i dag för rakettillverkaren Relativity Space.

Det är ett amerikanskt rymdteknikföretag som framför allt tillverkar 3D-printade rymdraketer, raketmotorer och storskalig tillverkningsteknologi.

Relativity Space blev känt för att bolaget byggde världens första nästan helt 3D-printade raket, Terran 1.

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