Svenska soldaterna byggde drönaren de själva saknat

Då byggde de den själva – drönaren som är tänkt att fungera som en flygande stridsparskamrat.

Början till den här historien utspelar sig flera år innan drönarkrigföringen i Ukraina visade vad tekniken faktiskt kan uträtta.

Sebastian Merlöv och Martin Helmersson hade som enda erfarenhet att de testat drönare hemma i trädgården innan de ryckte in.

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Ville testa men stoppades – då

Inför nästa övning i lumpen frågade de sina befäl om de kunde ta med en egen drönare, för att testa.

”Det gick ju inte. Det måste förstås var godkänt uppifrån och det krävs olika sorters tillstånd. Men vi behöll tanken. Den blev allt starkare”, berättar de hos Försvarsmakten.

Sebastian Merlöw insåg tidigt hur drönare skulle kunna hjälpa soldater i spaning och annat.

Oscar Nilsson, utvecklare, är flerfaldig svensk mästare i drönarracing och har byggt drönare sedan tonåren.

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Efter alla dygn ute i fält hade de en klar bild av hur en drönare skulle vara beskaffad.

”Den skulle vara som en stridsparskamrat”, beskriver Sebastian.

Det betyder i sammanfattning tålig och pålitlig, alltid tillgänglig och anpassningsbar samt snabb och uthållig.

Ganska snart insåg de att ingen modell på marknaden levde upp till de kraven.

Första kravet var att drönaren skulle gå att få med sig enkelt i en ryggsäck.

”Som jägare blir det mycket förflyttning till fots och jag skulle inte vilja bära en hård väska för att få med mig drönaren”, säger Sebastian Merlöw.

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