Som soldater på 32:a underrättelsebataljonen såg de vilken drönare som saknades. Sedan byggde de den själva.
Svenska soldaterna byggde drönaren de själva saknat
De var soldater på 32:a underrättelsetjänsten när de såg bristen. De två saknade ett verktyg som kunde göra dem både mer effektiva och säkrare – men lösningen fanns inte.
Då byggde de den själva – drönaren som är tänkt att fungera som en flygande stridsparskamrat.
Början till den här historien utspelar sig flera år innan drönarkrigföringen i Ukraina visade vad tekniken faktiskt kan uträtta.
Sebastian Merlöv och Martin Helmersson hade som enda erfarenhet att de testat drönare hemma i trädgården innan de ryckte in.
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Ville testa men stoppades – då
Inför nästa övning i lumpen frågade de sina befäl om de kunde ta med en egen drönare, för att testa.
”Det gick ju inte. Det måste förstås var godkänt uppifrån och det krävs olika sorters tillstånd. Men vi behöll tanken. Den blev allt starkare”, berättar de hos Försvarsmakten.
Sebastian Merlöw insåg tidigt hur drönare skulle kunna hjälpa soldater i spaning och annat.
Oscar Nilsson, utvecklare, är flerfaldig svensk mästare i drönarracing och har byggt drönare sedan tonåren.
Efter alla dygn ute i fält hade de en klar bild av hur en drönare skulle vara beskaffad.
”Den skulle vara som en stridsparskamrat”, beskriver Sebastian.
Det betyder i sammanfattning tålig och pålitlig, alltid tillgänglig och anpassningsbar samt snabb och uthållig.
Ganska snart insåg de att ingen modell på marknaden levde upp till de kraven.
Första kravet var att drönaren skulle gå att få med sig enkelt i en ryggsäck.
”Som jägare blir det mycket förflyttning till fots och jag skulle inte vilja bära en hård väska för att få med mig drönaren”, säger Sebastian Merlöw.
Kan användas av alla
De demonstrerar hur den svarta kolfiberkonstruktionen med sina fyra gula propellrar lyfter och sedan stannar 2,5 meter över golvet, som om den hängts upp i trådar.
Oscar Nilsson släpper handkontrollen och drönaren rör sig inte, inte förrän han för den ena styrspaken framåt.”
”Det här gör att alla kan flyga den, inte bara utbildade drönarpiloter”, förklarar Oscar som understryker att det inte går ut över dess prestanda.
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Kan användas mer avancerat
Samtidigt kan den användas i ett mer avancerat läge av utbildade piloter, när uppgiften kräver det.
Kameran används både för flygning – det rör sig om en så kallad FPV-drönare där piloten ser det som drönaren ”ser” – och spaning.
På undersidan finns ett fäste för last som går att manövrera från handkontrollen, och det går att ansluta olika sensorer beroende på uppdragets art. Därmed uppfylls även kravet på flexibilitet.
Drönarna har prövats av såväl Polisens insatsstyrka som drönarplutonen på Södra skånska regementet, P 7.
Sebastian och Martin har även kontakt med Försvarsmaktens drönarcentrum på K 3.