Sju techbolag investerar nästan dubbelt så mycket som hela EU:s försvarsbudget

Musk nära Polen, Apple nära Danmark

Elon Musks AI-bolag xAI gick i februari upp i SpaceX. Koncernen investerade 28,4 miljarder dollar under första halvåret, varav 23,5 miljarder i AI, enligt en analys från Morningstar.

Analytiker räknar med att investeringarna passerar 45 miljarder dollar för helåret. Det är nästan lika mycket som Polen lägger på sitt försvar.

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Apple går åt andra hållet. Bolagets investeringar stannar under 15 miljarder dollar i år. Det är ungefär vad Danmark lägger på försvar, och mindre än Sverige.

Zuckerberg lovar nya intäkter

Meta motiverar notan med efterfrågan. Bolaget vill också sälja beräkningskraft till andra företag.

”Vi ser en stor möjlighet att sälja till företag, bland annat API:er, affärsagenter, eventuellt att sälja beräkningskraft direkt och andra tjänster som vi bygger för stora kunder”, sa vd Mark Zuckerberg när Meta presenterade rapporten för andra kvartalet.

Investerarna har skäl att vara försiktiga. Meta har bränt 88 miljarder dollar på metaversum sedan 2020.

”Folk har lite PTSD efter det, posttraumatiskt stressyndrom, eftersom aktien störtade då. När de nu ska lägga massor av pengar på AI fruktar man det värsta”, säger Ivar Harstveit, förvaltare av Delphi Global, till Dagens Næringsliv.

I augusti tillkom dessutom uppgörelsen med ett fyrtiotal delstater. Meta kan få betala upp till 17,1 miljarder dollar efter anklagelser om att Facebook och Instagram gjort minderåriga beroende.

Jämförelsen har sina gränser

Ett datacenter är inte ett försvar, och siffrorna är inte helt jämförbara. Bolagens belopp är prognoser för 2026, medan ländernas är utfall för 2025.

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Storleksordningen går ändå inte att ta miste på. Sju privata bolag lägger mer kapital på AI i år än hela EU lägger på att försvara sig.

Hela listan

Techbolagens investeringar 2026 mot EU-ländernas försvar 2025

Techbolagen är markerade i fetstil. Kronbeloppen bygger på den övre gränsen i bolagens prognoser. Microsoft avser kalenderåret 2026, Oracle räkenskapsåret juni 2026–maj 2027. SpaceX-siffran är en analytikerbedömning. Försvarsutgifterna gäller 2025 enligt Sipri. Växelkurs 9,88 kronor per dollar den 23 september.