Det gäller att ha perspektiv och jämföra med det vi kan relatera till. Amazon, Alphabet, Microsoft, Meta, Oracle, SpaceX och Apple investerar omkring 900 miljarder dollar i år, cirka 8 900 miljarder kronor. Det är nästan dubbelt så mycket som EU:s 27 medlemsländer lade på försvar i fjol.
Sju techbolag investerar nästan dubbelt så mycket som hela EU:s försvarsbudget
Pengarna går främst till datacenter och chip för AI. EU-länderna lade tillsammans 460,6 miljarder dollar på sina militärer 2025, enligt fredsforskningsinstitutet Sipris databas.
Senast i raden är Meta, som räknar med att investera upp till 145 miljarder dollar i år, visar en genomgång i Fortune. Det är 101 procent mer än i fjol. Bara USA, Kina och Ryssland lägger mer på sina militärer.
Fyra bolag slår Tysklands försvar
Tyskland har EU:s största försvarsbudget, 113,6 miljarder dollar. Fyra techbolag investerar var för sig mer än så.
Amazon ligger överst. I somras höjde bolaget prognosen till 220 miljarder dollar, främst på grund av dyrare minneskretsar. Det är nästan dubbelt så mycket som Tyskland lägger på försvaret.
Alphabet, moderbolag till Google, räknar med 195 till 205 miljarder dollar. Microsoft väntas investera omkring 175 miljarder dollar under kalenderåret. Det är drygt tio gånger så mycket som Sverige lade på sitt försvar i fjol, 16,5 miljarder dollar.
Oracle bygger datacenter åt bland andra OpenAI och räknar med att investera 90 till 95 miljarder dollar under räkenskapsåret som slutar i maj. Det är mer än Frankrikes försvarsbudget på 68 miljarder dollar.
Musk nära Polen, Apple nära Danmark
Elon Musks AI-bolag xAI gick i februari upp i SpaceX. Koncernen investerade 28,4 miljarder dollar under första halvåret, varav 23,5 miljarder i AI, enligt en analys från Morningstar.
Analytiker räknar med att investeringarna passerar 45 miljarder dollar för helåret. Det är nästan lika mycket som Polen lägger på sitt försvar.
Apple går åt andra hållet. Bolagets investeringar stannar under 15 miljarder dollar i år. Det är ungefär vad Danmark lägger på försvar, och mindre än Sverige.
Zuckerberg lovar nya intäkter
Meta motiverar notan med efterfrågan. Bolaget vill också sälja beräkningskraft till andra företag.
”Vi ser en stor möjlighet att sälja till företag, bland annat API:er, affärsagenter, eventuellt att sälja beräkningskraft direkt och andra tjänster som vi bygger för stora kunder”, sa vd Mark Zuckerberg när Meta presenterade rapporten för andra kvartalet.
Investerarna har skäl att vara försiktiga. Meta har bränt 88 miljarder dollar på metaversum sedan 2020.
”Folk har lite PTSD efter det, posttraumatiskt stressyndrom, eftersom aktien störtade då. När de nu ska lägga massor av pengar på AI fruktar man det värsta”, säger Ivar Harstveit, förvaltare av Delphi Global, till Dagens Næringsliv.
I augusti tillkom dessutom uppgörelsen med ett fyrtiotal delstater. Meta kan få betala upp till 17,1 miljarder dollar efter anklagelser om att Facebook och Instagram gjort minderåriga beroende.
Jämförelsen har sina gränser
Ett datacenter är inte ett försvar, och siffrorna är inte helt jämförbara. Bolagens belopp är prognoser för 2026, medan ländernas är utfall för 2025.
Storleksordningen går ändå inte att ta miste på. Sju privata bolag lägger mer kapital på AI i år än hela EU lägger på att försvara sig.
Hela listan
Techbolagens investeringar 2026 mot EU-ländernas försvar 2025
|#
|Bolag eller land
|Miljarder dollar
|Miljarder kronor
|Källa
|1
|Amazon
|220
|2 173
|Motley Fool
|2
|Alphabet (Google)
|195–205
|2 025
|Motley Fool
|3
|Microsoft
|cirka 175
|1 729
|CFO Dive
|4
|Meta
|125–145
|1 432
|Fortune
|5
|Tyskland
|113,6
|1 122
|Sipri
|6
|Oracle
|90–95
|938
|Yahoo Finance
|7
|Frankrike
|68,0
|672
|Sipri
|8
|Italien
|48,1
|476
|Sipri
|9
|Polen
|46,8
|462
|Sipri
|10
|SpaceX (inklusive xAI)
|över 45
|445
|CNN
|11
|Spanien
|40,2
|397
|Sipri
|12
|Nederländerna
|28,9
|286
|Sipri
|13
|Sverige
|16,5
|163
|Sipri
|14
|Apple
|under 15
|högst 148
|FinanceFeeds
|15
|Danmark
|14,9
|148
|Sipri
|16
|Belgien
|14,5
|144
|Sipri
|17
|Rumänien
|9,7
|96
|Sipri
|18
|Grekland
|8,4
|83
|Sipri
|19
|Finland
|8,1
|80
|Sipri
|20
|Tjeckien
|7,1
|70
|Sipri
|21
|Österrike
|6,4
|63
|Sipri
|22
|Portugal
|5,9
|58
|Sipri
|23
|Ungern
|5,0
|49
|Sipri
|24
|Slovakien
|3,1
|31
|Sipri
|25
|Litauen
|3,0
|29
|Sipri
|26
|Bulgarien
|2,6
|26
|Sipri
|27
|Kroatien
|2,1
|21
|Sipri
|28
|Lettland
|1,7
|17
|Sipri
|29
|Estland
|1,6
|16
|Sipri
|30
|Irland
|1,6
|15
|Sipri
|31
|Slovenien
|1,2
|12
|Sipri
|32
|Luxemburg
|0,9
|8
|Sipri
|33
|Cypern
|0,7
|7
|Sipri
|34
|Malta
|0,1
|1
|Sipri
|Sju techbolag totalt
|cirka 900
|cirka 8 900
|EU27 försvar totalt
|460,6
|4 549
|Sipri
Techbolagen är markerade i fetstil. Kronbeloppen bygger på den övre gränsen i bolagens prognoser. Microsoft avser kalenderåret 2026, Oracle räkenskapsåret juni 2026–maj 2027. SpaceX-siffran är en analytikerbedömning. Försvarsutgifterna gäller 2025 enligt Sipri. Växelkurs 9,88 kronor per dollar den 23 september.