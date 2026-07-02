Ryssland stänger gränsen helt – mobiliserar

Finland stängde östgränsen 2023

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Vid många av de finska järnvägsövergångarna har persontrafiken redan upphört eller minskat kraftigt sedan de direkta tågförbindelserna mellan Finland och Ryssland stoppades efter Moskvas fullskaliga invasion av Ukraina 2022.

Finland stängde därefter hela sin östgräns i december 2023 med hänvisning till vad landet beskrev som ryskstyrd ”instrumentaliserad migration”.

Däremot hade övergångarna vid Petseri, vid gränsen mot Estland, och Pytalovo nära Lettland varit i drift fram till nu.

Direktflyg mellan Ryssland och EU är fortsatt inställda, samtidigt som gränspassager via landväg är begränsade och omfattas av nationella restriktioner.

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Tolkas som mobilisering

Även om inga förklaringar givits, tolkar alla beslutet om stängda gränsövergångar som del i en mobilisering.

Det anses endera handla om personal som varit stationerad vid gränsövergångarna, som man nu vill förflytta, eller att de stängda gränserna är en del i en mer omfattande mobilisering.

Genom att stänga gränserna hindrar man även personer att fly från att rekryteras till armén, är en annan förklaring.

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Samtidigt har SVT och NRK visat hur Ryssland bygger ut sin militära infrastruktur vid gränsen mot Nato.

Längs gränserna mot de nordiska och baltiska länderna planerar Ryssland att stationera upp till 115 000 soldater.

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Finsk-ryska gränsstationen Vaalimaa. Finland stängde sina gränser mot Ryssland redan 2023 efter ryska provokationer med migranter. (Foto: Heikki Saukkomaa/AP-TT)

Satellitbilder visar nya kaserner, ammunitionsförråd och en koncentration av militär utrustning på flera platser.

Det rör sig om Petjenga-distriktet, 10 kilometer från norska gränsen, Petrozavodsk och Sapjorn vid gränsen mot Finland, samt Luga och Köningsberg-området.

Analytiker tror att antalet ryska soldater vid finska gränsen kan stiga från 20 000 till 80 000 och vid den norska från 7 000 till 17 000 soldater.

Det bedöms dock inte vara aktuellt så länge kriget i Ukraina bedrivs med samma intensitet.

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”Så länge Ryssland är upptaget med Ukraina är det omedelbara militära hotet minimalt”, säger generalmajor Brian Nissen, Natos befälhavare för styrkorna i Baltikum och Polen.

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