Ryssland stänger nu gränsövergångar för järnväg mot Finland, Estland och Lettland. Förklaringen tros vara en rysk mobilisering.
Ryssland stänger gränsen helt – mobiliserar
Ryssland stänger järnvägsgränsövergångar mot Finland, Estland och Lettland i ett överraskande besked.
Under onsdagen stoppade Ryssland trafiken vid några av de sista kvarvarande övergångarna för järnvägstrafik mellan Ryssland och EU.
Ingen förklaring gavs till åtgärden och inte heller någon indikation på om den är temporär eller kan upphöra.
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All trafik stoppad från 1 juli
Beslutet, som kom i ett ryskt regeringsbeslut, innebär att all trafik med personer, fordon och gods på järnväg till och från Finland, Estland och Lettland stoppas från och med den 1 juli.
Utrikesministeriet har formellt underrättat de baltiska länderna om beslutet men inte gett någon förklaring, skriver Politico.
Till de berörda gränsövergångarna mot Finland hör Finlandsstationen i S:t Petersburg, Viborg och Svetogorsk i Leningradregionen samt Värtsilä och Ljutta i Karelen.
Även Petseri vid den estniska gränsen och Pytalovo nära Lettland stängs.
Finland stängde östgränsen 2023
Vid många av de finska järnvägsövergångarna har persontrafiken redan upphört eller minskat kraftigt sedan de direkta tågförbindelserna mellan Finland och Ryssland stoppades efter Moskvas fullskaliga invasion av Ukraina 2022.
Finland stängde därefter hela sin östgräns i december 2023 med hänvisning till vad landet beskrev som ryskstyrd ”instrumentaliserad migration”.
Däremot hade övergångarna vid Petseri, vid gränsen mot Estland, och Pytalovo nära Lettland varit i drift fram till nu.
Direktflyg mellan Ryssland och EU är fortsatt inställda, samtidigt som gränspassager via landväg är begränsade och omfattas av nationella restriktioner.
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Tolkas som mobilisering
Även om inga förklaringar givits, tolkar alla beslutet om stängda gränsövergångar som del i en mobilisering.
Det anses endera handla om personal som varit stationerad vid gränsövergångarna, som man nu vill förflytta, eller att de stängda gränserna är en del i en mer omfattande mobilisering.
Genom att stänga gränserna hindrar man även personer att fly från att rekryteras till armén, är en annan förklaring.
Samtidigt har SVT och NRK visat hur Ryssland bygger ut sin militära infrastruktur vid gränsen mot Nato.
Längs gränserna mot de nordiska och baltiska länderna planerar Ryssland att stationera upp till 115 000 soldater.
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Flyttar soldater efter Ukraina
Satellitbilder visar nya kaserner, ammunitionsförråd och en koncentration av militär utrustning på flera platser.
Det rör sig om Petjenga-distriktet, 10 kilometer från norska gränsen, Petrozavodsk och Sapjorn vid gränsen mot Finland, samt Luga och Köningsberg-området.
Analytiker tror att antalet ryska soldater vid finska gränsen kan stiga från 20 000 till 80 000 och vid den norska från 7 000 till 17 000 soldater.
Det bedöms dock inte vara aktuellt så länge kriget i Ukraina bedrivs med samma intensitet.
”Så länge Ryssland är upptaget med Ukraina är det omedelbara militära hotet minimalt”, säger generalmajor Brian Nissen, Natos befälhavare för styrkorna i Baltikum och Polen.