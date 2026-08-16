Bekräftat: Största ukrainska attacken mot Moskva

I Domodedovo fattade produktions- och logistikkomplexet Severnoye Domodedovo eld under attacken, enligt uppgifter.

Enligt Vorobjov sköt ryskt luftförsvar ned 187 ukrainska drönare över Moskva-regionen under natten, bland annat i Domodedovo, Podolsk, Stupino, Odintsovo, Naro-Fominsk, Ramenskoje, Tjechov, Kolomna, Kasjira och Jegorjevsk.

Guvernören beskrev händelsen som ”en av de mest omfattande drönarattackerna (mot Moskva-regionen) i modern tid”.

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En av de största attackerna

Moskvas borgmästare Sergej Sobjanin hävdar att 201 drönare förstördes över regionen, och att totalt 600 obemannade farkoster var på väg mot Moskva.

Rysslands försvarsministerium rapporterar att ryskt luftförsvar sköt ned 822 ukrainska drönare över flera regioner under natten.

Siffran skulle innebära att detta var en av de största ukrainska drönarattackerna mot ryskt territorium hittills, skriver Kyiv Independent som inte kunnat verifiera uppgifterna.

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