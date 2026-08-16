Ukraina uppges ha genomfört sin största drönarattack mot Moskva. Ryssland säger sig ha skjutit ned 822 drönare lördag natt.
Bekräftat: Största ukrainska attacken mot Moskva
Ukrainska styrkor slog till mot städer i Moskva-regionen under en omfattande drönarattack natten till söndag.
Enligt guvernören Andrej Vorobjov skadades ett lager tillhörande Wildberrier och en brand utbröt i ett annat Wildberries-lager.
I Domodedovo fattade produktions- och logistikkomplexet Severnoye Domodedovo eld under attacken, enligt uppgifter.
Enligt Vorobjov sköt ryskt luftförsvar ned 187 ukrainska drönare över Moskva-regionen under natten, bland annat i Domodedovo, Podolsk, Stupino, Odintsovo, Naro-Fominsk, Ramenskoje, Tjechov, Kolomna, Kasjira och Jegorjevsk.
Guvernören beskrev händelsen som ”en av de mest omfattande drönarattackerna (mot Moskva-regionen) i modern tid”.
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En av de största attackerna
Moskvas borgmästare Sergej Sobjanin hävdar att 201 drönare förstördes över regionen, och att totalt 600 obemannade farkoster var på väg mot Moskva.
Rysslands försvarsministerium rapporterar att ryskt luftförsvar sköt ned 822 ukrainska drönare över flera regioner under natten.
Siffran skulle innebära att detta var en av de största ukrainska drönarattackerna mot ryskt territorium hittills, skriver Kyiv Independent som inte kunnat verifiera uppgifterna.
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Regelbundna anfall
Ukraina genomför regelbundet anfall mot militär infrastruktur djupt inne i Ryssland och i de ockuperade områdena i syfte att försvaga Moskvas förmåga att fortsätta krigföringen.
Ukrainska styrkor anföll den ryska militärflygbasen Savaslejka och en viktig anläggning tillhörande Roskosmos i Samara-regionen med inhemskt tillverkade Flamingo-robotar.
Dessa attacker bekräftades av Volodymyr Zelenskyj under lördagen.
Natten till fredag anföll Ukraina en av Rysslands största hamnar vid Östersjön, vilket skadade två anläggningar för vidareförädling och orsakade en brand, enligt ukrainska generalstaben.
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Bekräftas av befälhavaren
I Voronezj-regionen fattade ett logistikcenter tillhörande Wildberries i Novaja Usman eld efter en rad explosioner på platsen i samband med ukrainska anfall, rapporterar Telegram-kanalen Supernova Plus.
Attacken bekräftades senare av Robert Brovdi, befälhavare för Ukrainas styrkor för obemannade system.
Wildberries har en rad militära produkter i sitt sortiment på nätet, däribland drönarkomponenter och kroppsskydd, hävdar Ukraina.
Företagets bankverksamhet belades med sanktioner av EU i juli på grund av dess ekonomiska bidrag till den ryska statsbudgeten. Wildberries spelar även en betydande roll i den ryska konsumentekonomin.
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